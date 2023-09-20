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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

CAS на два года дисквалифицировал российскую триатлонистку

25-летняя триатлонистка Валентина Рясова получила двухлетнюю дисквалификацию.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года дисквалифицировал Валентину Рясову, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2022 года Международная федерация триатлона отстранила спортсменку на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 Антидопинговых правил Международной федерации триатлона.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию РУСАДА и вынес решение о дисквалификации спортсменки на срок два года, а именно с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации, а именно с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Валентина Рясова — бронзовый призер чемпионата Европы по триатлону в смешанной эстафете 2021 года и серебряный призер скоростного триатлона в индивидуальном разряде. Также Рясова является победительницей Всероссийской Спартакиаде на олимпийской дистанции.

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