CAS на два года дисквалифицировал российскую триатлонистку

В сентябре 2022 года Международная федерация триатлона отстранила спортсменку на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 Антидопинговых правил Международной федерации триатлона.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию РУСАДА и вынес решение о дисквалификации спортсменки на срок два года, а именно с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации, а именно с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года», — говорится в сообщении.