Обладательница премии «Оскар» стала членом МОК

Выборы новых членов организации прошли во время 141-й сессии МОК в Мумбаи. Вместе с Йео в МОК были избраны глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг (Швеция), президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель (Южная Корея), глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, Балаж Фюрьес (Венгрия), экс-волейболистка Сесилия Тайт (Перу) и предприниматель Михаэль Мронц (Германия).