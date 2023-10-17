Обладательница премии «Оскар» стала членом МОК
Малайзийская актриса Мишель Йео избрана членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Малайзийская актриса Мишель Йео избрана членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Выборы новых членов организации прошли во время 141-й сессии МОК в Мумбаи. Вместе с Йео в МОК были избраны глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг (Швеция), президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель (Южная Корея), глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, Балаж Фюрьес (Венгрия), экс-волейболистка Сесилия Тайт (Перу) и предприниматель Михаэль Мронц (Германия).
Мишель Йео в 2023 году стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу». 61-летняя уроженка Малайзии является супругой бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта.