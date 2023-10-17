Текущие события
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Амкар
Футбол. Сборные
16:00
Северная Македония
Армения
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Казахстан
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Таиланд
Футбол. Сборные
19:00
Албания
Болгария
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Детройт
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Чикаго
14
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Дания
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Шотландия
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Обладательница премии «Оскар» стала членом МОК

Малайзийская актриса Мишель Йео избрана членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Наверх
Источник: AP 2023

Выборы новых членов организации прошли во время 141-й сессии МОК в Мумбаи. Вместе с Йео в МОК были избраны глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг (Швеция), президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель (Южная Корея), глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, Балаж Фюрьес (Венгрия), экс-волейболистка Сесилия Тайт (Перу) и предприниматель Михаэль Мронц (Германия).

Мишель Йео в 2023 году стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу». 61-летняя уроженка Малайзии является супругой бывшего президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обладательница премии «Оскар» стала членом МОК
Валерий Карпин подвел итоги матче со сборной Кении
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь