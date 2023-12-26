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26 декабря, источник: Sportmail.ru

Абрамович оставил чаевые ресторане в два раза больше счета

Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович в одном из элитных ресторанов Турции оставил официанту чаевые в два раза превышающие размер счета, сообщает SonDakika.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, при счете в 85 000 турецких лир ($2,9 тыс.) Абрамович оставил официанту чаевые в размере 175 000 лир ($5,9 тыс.). Бизнесмен был в ресторане вместе со своими друзьями и был обслужен «по-королевски». Блюда для компании приготовил лично шеф-повар заведения.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн фунтов. При Абрамовиче «Челси» пять раз стал чемпионом АПЛ, два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии и трижды стал обладателем Кубок английской лиги. В мае 2022 года бизнесмен продал клуб из-за санкций.

24 декабря, в матче 18-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Это поражение стало для «Челси» 19-м в чемпионате страны в этом году. Ни одна команда не проиграла в стольких играх АПЛ в 2023 году.

В текущем сезоне «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

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