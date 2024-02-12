Более 400 допинговых дел против россиян закрыли без обвинений
Количество закрытых дел приводится согласно конфиденциальному отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Количество закрытых дел приводится согласно конфиденциальному отчету Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ARD, более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыты без вынесения обвинительных вердиктов.
Согласно данным отчета, на настоящий момент были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел были закрыты безрезультатно. Еще по 145 случаям расследование продолжается. В ноябре 2023 года в отчете WADA сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. Президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено после 17 декабря 2022 года, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.