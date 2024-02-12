Более 400 допинговых дел против россиян закрыли без обвинений

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ARD, более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыты без вынесения обвинительных вердиктов.

Согласно данным отчета, на настоящий момент были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел были закрыты безрезультатно. Еще по 145 случаям расследование продолжается. В ноябре 2023 года в отчете WADA сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.