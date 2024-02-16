Армения не будет участвовать в соревнованиях «Игры будущего»

Армения не примет участие в международных соревнованиях «Игры будущего» в Казани, сообщил начальник отдела молодежного спорта министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Седракян.

«Армения получила уведомление о соревнованиях. Мы разослали его на электронные адреса нескольких зарегистрированных отраслевых компаний, но получили отрицательный ответ. Они отметили, что у них нет кандидатов для участия в конкурсу», — приводит Sputnik Армения слова Седракяна.

Седракян отметил, что в этом году не было выделено финансирование для участия в играх, однако Армению в Казани представит замминистра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян.