Армения не будет участвовать в соревнованиях «Игры будущего»
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
Армения не примет участие в международных соревнованиях «Игры будущего» в Казани, сообщил начальник отдела молодежного спорта министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Седракян.
«Армения получила уведомление о соревнованиях. Мы разослали его на электронные адреса нескольких зарегистрированных отраслевых компаний, но получили отрицательный ответ. Они отметили, что у них нет кандидатов для участия в конкурсу», — приводит Sputnik Армения слова Седракяна.
Седракян отметил, что в этом году не было выделено финансирование для участия в играх, однако Армению в Казани представит замминистра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян.
«Игры будущего» — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.