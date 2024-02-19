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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках вокруг вулканов

На Камчатке начались всероссийские соревнования по ездовому спорту «Берингия. Авача». Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

На старт гонки на собачьих упряжках вышли около 20 спортсменов из Владимирской, Иркутской, Московской, Вологодской и Ярославской областей, а также из Санкт-Петербурга и Камчатского края.

«Радует, что география гонки “Берингия. Авача” с каждым годом только расширяется — в этом году к нам приехали спортсмены из семи регионов России, в том числе и из тех, где ездовой спорт не так хорошо развит, как на Камчатке. Данная гонка -отличная возможность попробовать свои силы. У нас были случаи, когда участники этого состязания в будущем выходили на старт большой “Берингии”, — сообщили в оргкомитете соревнования.

В этом году гонка проводится на территории природного парка «Вулканы Камчатки» и пройдет в пять этапов. В общей сложности каюрам предстоит преодолеть около 300 километров — от биатлонного комплексе имени Виталия Фатьянова до природного парка «Налычево» и обратно. Гонка завершится в пятницу, 23 февраля.

Соревнования «Берингия. Авача» являются прологом традиционной камчатской гонки «Берингия», которая проводится на полуострове ежегодно с 1990 года. В этом году ее участниками станут 17 каюров, которым предстоит преодолеть на собачьих упряжках по тундре более 1400 километров. Гонка стартует 2 марта в селе Эссо и завершится 23 марта в Усть-Камчатске.

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