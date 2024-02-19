На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках вокруг вулканов
На Камчатке начались всероссийские соревнования по ездовому спорту «Берингия. Авача». Об этом сообщает ТАСС.
На Камчатке начались всероссийские соревнования по ездовому спорту «Берингия. Авача». Об этом сообщает ТАСС.
На старт гонки на собачьих упряжках вышли около 20 спортсменов из Владимирской, Иркутской, Московской, Вологодской и Ярославской областей, а также из Санкт-Петербурга и Камчатского края.
«Радует, что география гонки “Берингия. Авача” с каждым годом только расширяется — в этом году к нам приехали спортсмены из семи регионов России, в том числе и из тех, где ездовой спорт не так хорошо развит, как на Камчатке. Данная гонка -отличная возможность попробовать свои силы. У нас были случаи, когда участники этого состязания в будущем выходили на старт большой “Берингии”, — сообщили в оргкомитете соревнования.
В этом году гонка проводится на территории природного парка «Вулканы Камчатки» и пройдет в пять этапов. В общей сложности каюрам предстоит преодолеть около 300 километров — от биатлонного комплексе имени Виталия Фатьянова до природного парка «Налычево» и обратно. Гонка завершится в пятницу, 23 февраля.
Соревнования «Берингия. Авача» являются прологом традиционной камчатской гонки «Берингия», которая проводится на полуострове ежегодно с 1990 года. В этом году ее участниками станут 17 каюров, которым предстоит преодолеть на собачьих упряжках по тундре более 1400 километров. Гонка стартует 2 марта в селе Эссо и завершится 23 марта в Усть-Камчатске.