На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках вокруг вулканов

На старт гонки на собачьих упряжках вышли около 20 спортсменов из Владимирской, Иркутской, Московской, Вологодской и Ярославской областей, а также из Санкт-Петербурга и Камчатского края.

«Радует, что география гонки “Берингия. Авача” с каждым годом только расширяется — в этом году к нам приехали спортсмены из семи регионов России, в том числе и из тех, где ездовой спорт не так хорошо развит, как на Камчатке. Данная гонка -отличная возможность попробовать свои силы. У нас были случаи, когда участники этого состязания в будущем выходили на старт большой “Берингии”, — сообщили в оргкомитете соревнования.

В этом году гонка проводится на территории природного парка «Вулканы Камчатки» и пройдет в пять этапов. В общей сложности каюрам предстоит преодолеть около 300 километров — от биатлонного комплексе имени Виталия Фатьянова до природного парка «Налычево» и обратно. Гонка завершится в пятницу, 23 февраля.