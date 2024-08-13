Адель стала фанаткой выступления австралийской би-герл на Олимпиаде

«Думаю, это лучшее, что происходило на Олимпийских играх за все время. Кто-нибудь видел эту би-герл? Я даже не знала, что брейкинг в наши дни является олимпийским видом спорта. Я думаю, это (нецензурное слово) фантастика», — приводит слова Адель с концерта в Мюнхене USA Today.