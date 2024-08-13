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Адель стала фанаткой выступления австралийской би-герл на Олимпиаде

Лауреат 16 премий Грэмми британская певица Адель высказалась о завирусившемся в интернете выступлении австралийской би-герл Рэйчел Ганн.

«Думаю, это лучшее, что происходило на Олимпийских играх за все время. Кто-нибудь видел эту би-герл? Я даже не знала, что брейкинг в наши дни является олимпийским видом спорта. Я думаю, это (нецензурное слово) фантастика», — приводит слова Адель с концерта в Мюнхене USA Today.

Певица отметила, что она и ее друзья долго смеялись над танцами Ганн и добавила, что выступление австралийки сделало ее очень счастливой.

Рэйчел Ганн — 36-летняя преподавательница университета, она имеет докторскую степень в области культурологии. Ее выступление на олимпийском турнире по брейкингу стало популярным в интернете из-за необычных движений. Ганн не получила ни одного балла от судей.

Брейкинг дебютировал на Олимпиаде в Париже в качестве нового вида спорта. Первое золото в этой дисциплине завоевала 25-летняя японская танцовщица Ами Юаса. В финальном баттле Ами оказалась сильнее 17-летней Доминики Баневич из Литвы. Бронзовая награда досталась представительницы Китая Лю Циньи.