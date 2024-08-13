Адель стала фанаткой выступления австралийской би-герл на Олимпиаде

«Думаю, это лучшее, что происходило на Олимпийских играх за все время. Кто-нибудь видел эту би-герл? Я даже не знала, что брейкинг в наши дни является олимпийским видом спорта. Я думаю, это (нецензурное слово) фантастика», — приводит слова Адель с концерта в Мюнхене USA Today.
Певица отметила, что она и ее друзья долго смеялись над танцами Ганн и добавила, что выступление австралийки сделало ее очень счастливой.
Рэйчел Ганн — 36-летняя преподавательница университета, она имеет докторскую степень в области культурологии. Ее выступление на олимпийском турнире по брейкингу стало популярным в интернете из-за необычных движений. Ганн не получила ни одного балла от судей.
Брейкинг дебютировал на Олимпиаде в Париже в качестве нового вида спорта. Первое золото в этой дисциплине завоевала 25-летняя японская танцовщица Ами Юаса. В финальном баттле Ами оказалась сильнее 17-летней Доминики Баневич из Литвы. Бронзовая награда досталась представительницы Китая Лю Циньи.