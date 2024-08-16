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Параатлет Ярослав Святославский прошел первый в России одиночный ультратриатлон «ИМПУЛЬС»

15 августа завершился первый в России одиночный ультратриатлон «ИМПУЛЬС». На протяжении шести дней, начиная с 10 августа, его проходил спортсмен паралимпийской сборной, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту, амбассадор общественного движения «Здоровое Отечество» Ярослав Святославский.

За это время Ярослав преодолел маршрут длиной 487,3 км, что превышает IRONMAN почти в два раза. Ультратриатлон «ИМПУЛЬС» состоял из трех этапов: водного, велоэтапа и бегового. Водный этап подразумевал 2,6-километровый заплыв в акватории Черного моря, велоэтап — 344,7 км на велосипеде с ручным приводом, а беговой — 140 км на беговой коляске.

В последний день ультратриатлона, в 6:30 утра Ярослав выехал из города-героя Севастополя, где накануне достиг промежуточного финиша. Ему предстояло преодолеть последние 60 км дистанции до финишной точки, расположенной в СКК «МРИЯ», который организует ежегодные соревнования по триатлону MRIYATHLON и, помимо прочего, накануне отметил свое 10-летие. Так на 21-м км маршрута к Ярославу присоединился генеральный директор СКК «МРИЯ» Самвел Саруханян. «Мы гордимся, что из огромного количества площадок в Крыму именно Mriya Resort & SPA выбрали для финиша социального ультратриатлона “ИМПУЛЬС”. Это подчеркивает наш многолетний опыт организации масштабных спортивных мероприятий, развитость и удобство инфраструктуры, а главное — ценности: здоровый активный образ жизни, помощь людям с особыми потребностями. Ярослав Святославский с его силой и волей настолько вдохновил наших сотрудников, что десятки присоединились к маршруту и пробежали от 5 до 30 км. В их числе и я. Это невероятный опыт, адреналин и чувство сопричастности к важному делу. Каждый из нас сделал вклад в привлечение внимания к проблемам людей с травмами спинного мозга, следуя примеру Ярослава. Крым прекрасно подходит для активного отдыха, и наша цель, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Mriya Resort & SPA будет и дальше поддерживать профессионалов и любителей спорта со всей России», — сказал Саруханян.

В течение прохождения заключительной части бегового этапа к Ярославу присоединялись участники MRIYATHLON, двое из которых: Эбазер Фазилов и Кирилл Давидчик — пробежали с параатлетом всю дистанцию. Изначально планировалась, что Ярослав преодолеет 845 км, но за день до старта он отравился, а при прохождении маршрута получил интоксикацию выхлопными газами. В этих условиях врачи Центра спортивной медицины ФМБА России были вынуждены корректировать километраж. «Ярослав стартовал сразу после отравления, в результате которого было потеряно 30% функционального состояния. Вдобавок к этому тяжелый трафик на дорогах привел к насыщению крови монооксидом углерода. Иными словами это привело спортсмена к начальной степени интоксикации — он отравился выхлопными газами. Чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе, мы решили снять его во второй день ультратриатлона с дистанции для проведения детоксикационных мероприятий», — рассказал Алексей Писаренко, специалист ФМБА России, врач сборных и олимпийских команд РФ.

Но Ярослав не сдался, продолжил ставить рекорды и делать то, что раньше никто не делал: «Горный серпантин и температура воздуха +38 — не самые типичные условия для такого рода спортивных мероприятий. Мне было очень тяжело, но меня мотивировала мысль о том, что скоро я смогу воплотить свою мечту о создании Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий в реальность. И ультратриатлон помог мне найти единомышленников, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать. В числе первых была компания “Моторика” — отечественный разработчик-производитель киберпротезов и нейроинтерфейсов».

Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» от 18.06.2024 № 529, бионические и нейротехнологии — в списке важнейших наукоемких технологий. Поддерживая тренд на развитие, в 2024 году «Моторика» совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФЦМН ФМБА откроет Центр Кибернетической медицины и нейропротезирования. В Центре планируется разработка нейростимуляторов, нейропротезов, роботизированных устройств и экзоскелетов, а также изучение спинномозговых травм и разрабатотка интрументов помощи таким пациентам. При объединении усилий с создателями Фонда, а также инвесторами и специалистами, которых получится привлечь в процессе работы, — в ближайшие годы можно ожидать положительных результатов исследований по изучению травм спинного мозга и методов облегчения состояния таким пациентам.

Помимо этого, в ближайшее время компания «Моторика» начнет изготавливать протезы нижних конечностей и кресла-коляски: обычные и электро — на базе ОЭЗ Технополис. И пока ученые, деятельность которых обеспечит Фонд поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий, будут разрабатывать способ передачи нервных импульсов, производство доступных и качественных технических средств реабилитации временно позволит решить проблемы людей со спинномозговыми травмами.