Параатлет Ярослав Святославский прошел первый в России одиночный ультратриатлон «ИМПУЛЬС»

За это время Ярослав преодолел маршрут длиной 487,3 км, что превышает IRONMAN почти в два раза. Ультратриатлон «ИМПУЛЬС» состоял из трех этапов: водного, велоэтапа и бегового. Водный этап подразумевал 2,6-километровый заплыв в акватории Черного моря, велоэтап — 344,7 км на велосипеде с ручным приводом, а беговой — 140 км на беговой коляске.
В последний день ультратриатлона, в 6:30 утра Ярослав выехал из города-героя Севастополя, где накануне достиг промежуточного финиша. Ему предстояло преодолеть последние 60 км дистанции до финишной точки, расположенной в СКК «МРИЯ», который организует ежегодные соревнования по триатлону MRIYATHLON и, помимо прочего, накануне отметил свое 10-летие. Так на 21-м км маршрута к Ярославу присоединился генеральный директор СКК «МРИЯ» Самвел Саруханян. «Мы гордимся, что из огромного количества площадок в Крыму именно Mriya Resort & SPA выбрали для финиша социального ультратриатлона “ИМПУЛЬС”. Это подчеркивает наш многолетний опыт организации масштабных спортивных мероприятий, развитость и удобство инфраструктуры, а главное — ценности: здоровый активный образ жизни, помощь людям с особыми потребностями. Ярослав Святославский с его силой и волей настолько вдохновил наших сотрудников, что десятки присоединились к маршруту и пробежали от 5 до 30 км. В их числе и я. Это невероятный опыт, адреналин и чувство сопричастности к важному делу. Каждый из нас сделал вклад в привлечение внимания к проблемам людей с травмами спинного мозга, следуя примеру Ярослава. Крым прекрасно подходит для активного отдыха, и наша цель, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Mriya Resort & SPA будет и дальше поддерживать профессионалов и любителей спорта со всей России», — сказал Саруханян.
В течение прохождения заключительной части бегового этапа к Ярославу присоединялись участники MRIYATHLON, двое из которых: Эбазер Фазилов и Кирилл Давидчик — пробежали с параатлетом всю дистанцию. Изначально планировалась, что Ярослав преодолеет 845 км, но за день до старта он отравился, а при прохождении маршрута получил интоксикацию выхлопными газами. В этих условиях врачи Центра спортивной медицины ФМБА России были вынуждены корректировать километраж. «Ярослав стартовал сразу после отравления, в результате которого было потеряно 30% функционального состояния. Вдобавок к этому тяжелый трафик на дорогах привел к насыщению крови монооксидом углерода. Иными словами это привело спортсмена к начальной степени интоксикации — он отравился выхлопными газами. Чтобы не нанести вред сердечно-сосудистой системе, мы решили снять его во второй день ультратриатлона с дистанции для проведения детоксикационных мероприятий», — рассказал Алексей Писаренко, специалист ФМБА России, врач сборных и олимпийских команд РФ.
Но Ярослав не сдался, продолжил ставить рекорды и делать то, что раньше никто не делал: «Горный серпантин и температура воздуха +38 — не самые типичные условия для такого рода спортивных мероприятий. Мне было очень тяжело, но меня мотивировала мысль о том, что скоро я смогу воплотить свою мечту о создании Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий в реальность. И ультратриатлон помог мне найти единомышленников, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать. В числе первых была компания “Моторика” — отечественный разработчик-производитель киберпротезов и нейроинтерфейсов».
Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» от 18.06.2024 № 529, бионические и нейротехнологии — в списке важнейших наукоемких технологий. Поддерживая тренд на развитие, в 2024 году «Моторика» совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФЦМН ФМБА откроет Центр Кибернетической медицины и нейропротезирования. В Центре планируется разработка нейростимуляторов, нейропротезов, роботизированных устройств и экзоскелетов, а также изучение спинномозговых травм и разрабатотка интрументов помощи таким пациентам. При объединении усилий с создателями Фонда, а также инвесторами и специалистами, которых получится привлечь в процессе работы, — в ближайшие годы можно ожидать положительных результатов исследований по изучению травм спинного мозга и методов облегчения состояния таким пациентам.
Помимо этого, в ближайшее время компания «Моторика» начнет изготавливать протезы нижних конечностей и кресла-коляски: обычные и электро — на базе ОЭЗ Технополис. И пока ученые, деятельность которых обеспечит Фонд поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий, будут разрабатывать способ передачи нервных импульсов, производство доступных и качественных технических средств реабилитации временно позволит решить проблемы людей со спинномозговыми травмами.