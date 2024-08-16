Параатлет Ярослав Святославский прошел первый в России одиночный ультратриатлон «ИМПУЛЬС»

В последний день ультратриатлона, в 6:30 утра Ярослав выехал из города-героя Севастополя, где накануне достиг промежуточного финиша. Ему предстояло преодолеть последние 60 км дистанции до финишной точки, расположенной в СКК «МРИЯ», который организует ежегодные соревнования по триатлону MRIYATHLON и, помимо прочего, накануне отметил свое 10-летие. Так на 21-м км маршрута к Ярославу присоединился генеральный директор СКК «МРИЯ» Самвел Саруханян. «Мы гордимся, что из огромного количества площадок в Крыму именно Mriya Resort & SPA выбрали для финиша социального ультратриатлона “ИМПУЛЬС”. Это подчеркивает наш многолетний опыт организации масштабных спортивных мероприятий, развитость и удобство инфраструктуры, а главное — ценности: здоровый активный образ жизни, помощь людям с особыми потребностями. Ярослав Святославский с его силой и волей настолько вдохновил наших сотрудников, что десятки присоединились к маршруту и пробежали от 5 до 30 км. В их числе и я. Это невероятный опыт, адреналин и чувство сопричастности к важному делу. Каждый из нас сделал вклад в привлечение внимания к проблемам людей с травмами спинного мозга, следуя примеру Ярослава. Крым прекрасно подходит для активного отдыха, и наша цель, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Mriya Resort & SPA будет и дальше поддерживать профессионалов и любителей спорта со всей России», — сказал Саруханян.