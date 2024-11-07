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Австралийка завершила карьеру в брейкинге из-за травли после Олимпиады

37-летняя Рэйчел Ганн объявила о завершении карьеры в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На Олимпиаде в Париже спортсменка, вступающая под никнеймом Raygun, не получила от судей ни одного балла, в социальных сетях многие пользователи высмеивали ее выступление.

«Конечно, я собиралась продолжать соревнования, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадет в интернет», — заявила Рэйчел Ганн в эфире австралийской радиостанции 2 Day FM.

Рэйчел Ганн работает преподавателем Университета Маккуори в Сиднее с докторской степенью в области культурологии.