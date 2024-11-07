Австралийка завершила карьеру в брейкинге из-за травли после Олимпиады

«Конечно, я собиралась продолжать соревнования, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадет в интернет», — заявила Рэйчел Ганн в эфире австралийской радиостанции 2 Day FM.