Люк Литтлер в 17 лет стал самым молодым чемпионом мира по дартсу

Главный турнир в дартсе минувшей ночью завершился в Лондоне. В финале 17-летний Литтлер обыграл трехкратного чемпиона мира, 35-летнего голландца Майкла ван Гервена (7:3).
Примечательно, что до этого именно ван Гервен был самым молодым чемпионом мира в истории дартса. Свой первый титул он завоевал в 2014 году, когда ему было 24 года. Литтлер перебил его достижение сразу на семь лет — он стал чемпионом в 17 лет 347 дней.
Люк Литтлер играет в дартс с полутора лет. В 12 он дебютировал в профессиональном дартсе и уже спустя два года смог добиться первых побед на взрослом уровне. В 16 лет Литтлер сумел квалифицироваться на чемпионат мира и стать главной сенсацией турнира. Будучи тинейджером, он обыграл шесть опытных соперников, включая двух чемпионов мира, и сенсационно вышел в финал, где уступил своему соотечественнику Люку Хамфрису (4:7). Выступление Литтлера на турнире вызывало небывалый интерес к дартсу — его финал с Хамфрисом в прямом эфире посмотрели более 3,7 млн человек.
Таким образом, чемпионат мира покорился Литтлеру со второй попытки. Также он является действующим чемпионом Премьер-лиги, турнира Большого шлема и финала Мировой Серии. Победа на чемпионате мира принесла Литтлеру 500 тыс. фунтов стерлингов (68,1 млн рублей), статус долларового миллионера и второе место в мировом рейтинге дартсменов.