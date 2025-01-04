Люк Литтлер в 17 лет стал самым молодым чемпионом мира по дартсу

Люк Литтлер играет в дартс с полутора лет. В 12 он дебютировал в профессиональном дартсе и уже спустя два года смог добиться первых побед на взрослом уровне. В 16 лет Литтлер сумел квалифицироваться на чемпионат мира и стать главной сенсацией турнира. Будучи тинейджером, он обыграл шесть опытных соперников, включая двух чемпионов мира, и сенсационно вышел в финал, где уступил своему соотечественнику Люку Хамфрису (4:7). Выступление Литтлера на турнире вызывало небывалый интерес к дартсу — его финал с Хамфрисом в прямом эфире посмотрели более 3,7 млн человек.