Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не по правилам: самые странные виды спорта, о которых вы не знали

Когда речь заходит о спорте, мы представляем классические виды вроде футбола или тенниса. Но что, если спорт — это не только пот и тренировки, но и место для креатива и безграничной людской фантазии?

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Пристегивайтесь, мы собираемся поехать в лес и взглянуть на болотный футбол, опуститься на дно бассейна, чтобы насладиться подводным хоккеем.

В этой подборке мы расскажем о самых странных, смешных и безумных видах спорта, которые доказывают: человеческая фантазия не знает границ и даже не собирается из знать!

Шахбокс — спорт для гениев и бойцов

Источник: Соцсети

«Между боксом и шахматами ничего общего» — думать так — это большая ошибка. Один вид спорта требует интеллектуальной сосредоточенности и стратегического мышления, другой — физической силы, скорости и выносливости. Однако шахбокс, один из самых необычных видов спорта в мире, умудрился объединить эти две противоположности в нечто уникальное.

В 1992 году кинорежиссёр Энки Билал в своём графическом романе «Froid-Équateur» представил мир, где шахматы и бокс слились в единое состязание. Но в реальной жизни эту идею воплотил голландец Ипе Рубинг, организовавший первый официальный матч в 2003 году. С тех пор шахбокс стал международным видом спорта. И речь сейчас о реальном чемпионате мира — он проводился в разных городах по всему земному шару и в 2013 году даже был в Москве. Единственный россиянин, который несколько раз становился чемпионом по шахбоксу — Николай Сажин.

Матч состоит из 11 раундов: шесть шахматных и пять боксерских. Сначала игроки усаживаются за шахматную доску на три минуты, а затем — надевают перчатки и выходят на ринг для трехминутного бокса. Между раундами дается короткая передышка, чтобы переключиться между мозговым штурмом и ударной техникой.

Выиграть можно двумя способами: либо поставить сопернику мат в шахматах, либо отправить его в нокаут на ринге. Если никто не достиг победы к концу всех раундов, решение принимается судьями на основе шахматных очков и общего качества бокса.

Это увлекательно, потому что требует от человека не просто стандартной выносливости или высокого уровня интеллекта. Вы должны уметь адаптироваться к смене темпа: после шахматной партии на холодную голову приходится возвращаться к боксу, где важна агрессия и скорость.

Представьте, что после тяжёлого раунда бокса, когда адреналин зашкаливает, вы должны сесть за доску и вспомнить сложный шахматный дебют. Непросто? То-то же!

Подводный хоккей: гоняем шайбу не только по льду

Источник: Соцсети

Этот экзотический спорт появился в 1950-х годах в Великобритании. Группа дайверов искала способ разнообразить свои тренировки в зимний период, и вместо скучных упражнений они придумали игру, которая сочетает в себе командный дух хоккея и навыки плавания. То, что началось как развлечение для подводников, быстро стало серьезным видом спорта. Сегодня подводный хоккей играют в более чем 20 странах мира.

Подводный хоккей проходит в бассейне с глубиной от 2 до 4 метров. Игроки вооружены короткими клюшками (не больше 30 см), а шайба весит около 1,3 кг, чтобы не всплывать. Вместо привычной формы спортсмены надевают маски, ласты и трубки.

Игра делится на два тайма по 10−15 минут. В команде шесть игроков, и их цель — загнать шайбу в ворота соперника, расположенные на дне бассейна. Главное правило — дышать нельзя. Игроки вынуждены постоянно всплывать за воздухом.

Каждое движение в воде требует больше энергии, чем на суше, а задержка дыхания добавляет стресс. Кроме того, видимость под водой часто ограничена, что делает игру тактическим вызовом. Командная работа — ключевой элемент успеха: игроки должны буквально чувствовать друг друга, ведь выкрикнуть план под водой невозможно.

Подводный хоккей идеально подходит для любителей дайвинга, плавания. Особенно популярна игра в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Южной Африке.

Футбол в болоте… Нет, ну, а что?

Источник: Соцсети

Болотный футбол доказывает, что для игры нужен не идеально ровный газон, а… как можно больше грязи. Этот вид спорта привлекает тех, кто готов выйти из зоны комфорта, промокнуть до нитки и просто любит авантюрные идеи.

Истоки этого необычного спорта ведут нас в Финляндию. Первый официальный матч состоялся в 1998 году. В игре приняли участие местные любители активного отдыха, вдохновившиеся идеей тренировок для лыжников на труднопроходимых болотах. Они обнаружили, что бег по грязи не только полезен для физической подготовки, но и невероятно забавен.

Со временем идея превратилась в полноценное событие. Сейчас Финляндия проводит ежегодный чемпионат мира по болотному футболу, который собирает команды со всего света.

Правила напоминают традиционный футбол, но с небольшими изменениями. Игровое поле — это настоящее болото, длиной около 60 метров и шириной 35 метров. Команда состоит из шести игроков, и цель проста — забить как можно больше голов в ворота соперника.

Особенность игры в том, что на болотной почве двигаться крайне сложно. Каждое движение отнимает много сил, а каждое падение превращается в зрелище. Кроссовки быстро вязнут в грязи, поэтому многие играют босиком.

И хотя игра идет всего два тайма по 10 минут, этого достаточно, чтобы участники полностью вымотались и покрылись грязью с ног до головы.

Гонки на газонокосилках или идеальный спорт для садовников?

Источник: Соцсети

Этот эксцентричный спорт, в котором участники соревнуются на переделанных газонокосилках, возник в Великобритании в 1970-х годах. Идея пришла в голову местным жителям, когда они решили провести конкурс на скорость среди своих газонокосилок (как они это решили — тайна покрытая мраком). С тех пор этот вид соревнований стал популярным не только в Великобритании, но и в других странах, таких как США и Австралия.

Правила гонок просты: участники должны пробежать определенное расстояние на газонокосилке, при этом техника должна быть модифицирована для скорости, но не слишком сильно — это все-таки не мотоциклы. Важен не только мотор, но и маневренность, ведь гонки проходят на извилистых трассах, включая препятствия.

Еда на скорость: съешь все или ничего

Источник: Соцсети

В США любят есть много, на скорость и, желательно, фаст-фуд. Их вид спорта соответствует всему вышеперечисленному.

Главная цель — съесть как можно больше за ограниченное время, и сделать это быстрее других участников.

Самыми известными соревнованиями в мире конкурентного питания являются чемпионаты по поеданию хот-догов, которые проводятся ежегодно в Нью-Йорке на День независимости США. Один из самых знаменитых участников — Джо Льюис, который съел 75 хот-догов за 10 минут в 2021 году, став настоящей звездой спорта.

Еда на скорость требует не только силы воли, но и хорошей подготовки: спортсмены часто тренируются, чтобы увеличить свой желудочный объём, а также совершенствуют свои способности по быстрому поглощению пищи.

Прыжки животом в лужу — не забудьте сказать «Хрю!»

Источник: Соцсети

Первые официальные соревнования по прыжкам в животом в лужу прошли в Великобритании в 1970-х годах. Спорт приобрёл популярность благодаря своей необычности и искренней веселости. Профессионалы и любители соревнуются за титулы, прыгая в лужи с разных платформ, иногда в костюмах, иногда в смешных нарядах — это добавляет событию креативности и зрелищности.

Суть прыжков проста: участники должны совершить самый впечатляющий и громкий «всплеск» при приземлении, привлекая внимание зрителей. Всё, что важно — это стиль падения, сила удара.

Этот вид спорта отдаленно напоминает прыжки в воду, но однозначно приковал бы к себе гораздо больше удивленных взглядов.