Не по правилам: самые странные виды спорта, о которых вы не знали

В 1992 году кинорежиссёр Энки Билал в своём графическом романе «Froid-Équateur» представил мир, где шахматы и бокс слились в единое состязание. Но в реальной жизни эту идею воплотил голландец Ипе Рубинг, организовавший первый официальный матч в 2003 году. С тех пор шахбокс стал международным видом спорта. И речь сейчас о реальном чемпионате мира — он проводился в разных городах по всему земному шару и в 2013 году даже был в Москве. Единственный россиянин, который несколько раз становился чемпионом по шахбоксу — Николай Сажин.