Не по правилам: самые странные виды спорта, о которых вы не знали

Пристегивайтесь, мы собираемся поехать в лес и взглянуть на болотный футбол, опуститься на дно бассейна, чтобы насладиться подводным хоккеем.
В этой подборке мы расскажем о самых странных, смешных и безумных видах спорта, которые доказывают: человеческая фантазия не знает границ и даже не собирается из знать!
Шахбокс — спорт для гениев и бойцов
«Между боксом и шахматами ничего общего» — думать так — это большая ошибка. Один вид спорта требует интеллектуальной сосредоточенности и стратегического мышления, другой — физической силы, скорости и выносливости. Однако шахбокс, один из самых необычных видов спорта в мире, умудрился объединить эти две противоположности в нечто уникальное.
В 1992 году кинорежиссёр Энки Билал в своём графическом романе «Froid-Équateur» представил мир, где шахматы и бокс слились в единое состязание. Но в реальной жизни эту идею воплотил голландец Ипе Рубинг, организовавший первый официальный матч в 2003 году. С тех пор шахбокс стал международным видом спорта. И речь сейчас о реальном чемпионате мира — он проводился в разных городах по всему земному шару и в 2013 году даже был в Москве. Единственный россиянин, который несколько раз становился чемпионом по шахбоксу — Николай Сажин.
Матч состоит из 11 раундов: шесть шахматных и пять боксерских. Сначала игроки усаживаются за шахматную доску на три минуты, а затем — надевают перчатки и выходят на ринг для трехминутного бокса. Между раундами дается короткая передышка, чтобы переключиться между мозговым штурмом и ударной техникой.
Выиграть можно двумя способами: либо поставить сопернику мат в шахматах, либо отправить его в нокаут на ринге. Если никто не достиг победы к концу всех раундов, решение принимается судьями на основе шахматных очков и общего качества бокса.
Это увлекательно, потому что требует от человека не просто стандартной выносливости или высокого уровня интеллекта. Вы должны уметь адаптироваться к смене темпа: после шахматной партии на холодную голову приходится возвращаться к боксу, где важна агрессия и скорость.
Представьте, что после тяжёлого раунда бокса, когда адреналин зашкаливает, вы должны сесть за доску и вспомнить сложный шахматный дебют. Непросто? То-то же!
Подводный хоккей: гоняем шайбу не только по льду
Этот экзотический спорт появился в 1950-х годах в Великобритании. Группа дайверов искала способ разнообразить свои тренировки в зимний период, и вместо скучных упражнений они придумали игру, которая сочетает в себе командный дух хоккея и навыки плавания. То, что началось как развлечение для подводников, быстро стало серьезным видом спорта. Сегодня подводный хоккей играют в более чем 20 странах мира.
Подводный хоккей проходит в бассейне с глубиной от 2 до 4 метров. Игроки вооружены короткими клюшками (не больше 30 см), а шайба весит около 1,3 кг, чтобы не всплывать. Вместо привычной формы спортсмены надевают маски, ласты и трубки.
Игра делится на два тайма по 10−15 минут. В команде шесть игроков, и их цель — загнать шайбу в ворота соперника, расположенные на дне бассейна. Главное правило — дышать нельзя. Игроки вынуждены постоянно всплывать за воздухом.
Каждое движение в воде требует больше энергии, чем на суше, а задержка дыхания добавляет стресс. Кроме того, видимость под водой часто ограничена, что делает игру тактическим вызовом. Командная работа — ключевой элемент успеха: игроки должны буквально чувствовать друг друга, ведь выкрикнуть план под водой невозможно.
Подводный хоккей идеально подходит для любителей дайвинга, плавания. Особенно популярна игра в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Южной Африке.
Футбол в болоте… Нет, ну, а что?
Болотный футбол доказывает, что для игры нужен не идеально ровный газон, а… как можно больше грязи. Этот вид спорта привлекает тех, кто готов выйти из зоны комфорта, промокнуть до нитки и просто любит авантюрные идеи.
Истоки этого необычного спорта ведут нас в Финляндию. Первый официальный матч состоялся в 1998 году. В игре приняли участие местные любители активного отдыха, вдохновившиеся идеей тренировок для лыжников на труднопроходимых болотах. Они обнаружили, что бег по грязи не только полезен для физической подготовки, но и невероятно забавен.
Со временем идея превратилась в полноценное событие. Сейчас Финляндия проводит ежегодный чемпионат мира по болотному футболу, который собирает команды со всего света.
Правила напоминают традиционный футбол, но с небольшими изменениями. Игровое поле — это настоящее болото, длиной около 60 метров и шириной 35 метров. Команда состоит из шести игроков, и цель проста — забить как можно больше голов в ворота соперника.
Особенность игры в том, что на болотной почве двигаться крайне сложно. Каждое движение отнимает много сил, а каждое падение превращается в зрелище. Кроссовки быстро вязнут в грязи, поэтому многие играют босиком.
И хотя игра идет всего два тайма по 10 минут, этого достаточно, чтобы участники полностью вымотались и покрылись грязью с ног до головы.
Гонки на газонокосилках или идеальный спорт для садовников?
Этот эксцентричный спорт, в котором участники соревнуются на переделанных газонокосилках, возник в Великобритании в 1970-х годах. Идея пришла в голову местным жителям, когда они решили провести конкурс на скорость среди своих газонокосилок (как они это решили — тайна покрытая мраком). С тех пор этот вид соревнований стал популярным не только в Великобритании, но и в других странах, таких как США и Австралия.
Правила гонок просты: участники должны пробежать определенное расстояние на газонокосилке, при этом техника должна быть модифицирована для скорости, но не слишком сильно — это все-таки не мотоциклы. Важен не только мотор, но и маневренность, ведь гонки проходят на извилистых трассах, включая препятствия.
Еда на скорость: съешь все или ничего
В США любят есть много, на скорость и, желательно, фаст-фуд. Их вид спорта соответствует всему вышеперечисленному.
Главная цель — съесть как можно больше за ограниченное время, и сделать это быстрее других участников.
Самыми известными соревнованиями в мире конкурентного питания являются чемпионаты по поеданию хот-догов, которые проводятся ежегодно в Нью-Йорке на День независимости США. Один из самых знаменитых участников — Джо Льюис, который съел 75 хот-догов за 10 минут в 2021 году, став настоящей звездой спорта.
Еда на скорость требует не только силы воли, но и хорошей подготовки: спортсмены часто тренируются, чтобы увеличить свой желудочный объём, а также совершенствуют свои способности по быстрому поглощению пищи.
Прыжки животом в лужу — не забудьте сказать «Хрю!»
Первые официальные соревнования по прыжкам в животом в лужу прошли в Великобритании в 1970-х годах. Спорт приобрёл популярность благодаря своей необычности и искренней веселости. Профессионалы и любители соревнуются за титулы, прыгая в лужи с разных платформ, иногда в костюмах, иногда в смешных нарядах — это добавляет событию креативности и зрелищности.
Суть прыжков проста: участники должны совершить самый впечатляющий и громкий «всплеск» при приземлении, привлекая внимание зрителей. Всё, что важно — это стиль падения, сила удара.
Этот вид спорта отдаленно напоминает прыжки в воду, но однозначно приковал бы к себе гораздо больше удивленных взглядов.