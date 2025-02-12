Лучшие спортсмены 2024 года по версии редакции Спорт Mail

Критерии отбора
Этот рейтинг, как и любые другие, не будет полностью избавлен от субъективности автора. Тем не менее, давайте определимся с критериями отбора лучших спортсменов. Мы постарались учесть наиболее громкие успехи в каждом виде спорта, которые явно выделяются на фоне достижений коллег по цеху. Конечно же, особое внимание уделено крупным спортивным соревнованиям: чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры в Париже. В игровых видах спорта важный бонус для топового спортсмена — это личная статистика в чемпионатах и командные достижения.
Топ-5 выдающихся российских атлетов
Российский спорт третий год живет в изоляции от всего мира. Практически везде наши спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе, а то и вовсе исключены из международных соревнований. Но все же говорить о себе россияне заставляют. И там, где отечественные спортсмены все же имеют возможность бороться за серьезные награды, они их очень часто забирают. Предлагаем вам ознакомиться со списком лучших спортсменов из России.
Футбол — Александр Головин
Александр Головин остается самым дорогим и самым сильным футболистом из России. В этом сезоне полузащитник держит высокий уровень и помогает «Монако» бороться за высокие места в Лиге 1. В чемпионате Франции у Головина 3 гола за клуб. Но влияние на игру могло быть намного больше, если бы не травмы, которые мешают показывать полузащитнику свой максимум.
В чемпионате «Монако» сейчас идет на четвертом месте и борется за второе. В Лиге чемпионов команда не без труда прошла в 1/16 финала, где придется играть с «Бенфикой». Успехи клуба Головина будут во многом зависеть и от его подготовки, но в прошлом году он убедительно доказал, что по праву является одним из лидеров клуба.
Плавание — Мирон Лифинцев
Если в случае Головина мы говорим о подтвержденном уровне, то успехи Мирона в какой-то степени являются неожиданными. Все-таки 18-летний спортсмен сверкнул на своем первом чемпионате мира. Ожидать, что россиянин что-то выиграет было можно, но количество медалей слишком внушительное для дебюта.
На уровне чемпионата России спортсмен начал блистать еще в 2023 году, когда выиграл эстафету. А вот прошлый сезон стал триумфальным во всех смыслах. Две золотые медали на чемпионате России и еще пять — на чемпионате мира. Лифинцев выиграл заплывы на спине 50 и 100 метров, еще три медали были завоеваны в эстафетах: смешанной комбинированной 4×50 метров, смешанной комбинированной 4×100 метров и комбинированной 4×100 метров. В условиях, когда российским спортсменам не дают возможности соревноваться в других видах спорта, выступление вчерашнего юниора — настоящий подвиг.
Бокс — Артур Бетербиев
Еще один признанный чемпион мирового масштаба с российским паспортом. В прошлом году спортсмен смог стать абсолютным чемпионом мира по боксу среди полутяжеловесов. Поединок с Дмитрием Биволом сразу же обрел статус боя года, тем более что соперники были примерно равны по силе. Оба чемпиона прошли карьеру без поражений. Схватка состоялась в Эр-Рияде, на кону стояли титулы чемпиона WBC, IBF, WBO, WBA Super, IBO.
За 12 раундов ни один из спортсменов не смог нокаутировать другого, а большинство судей отдали победу Бетербиеву, чем очень сильно разочаровали команду Бивола, который был уверен, что бой выиграл. Все же, несмотря на то что явного преимущества у Артура не было, скорее всего он и правда был чуть удачливее соотечественника. Поэтому ни о каком ограблении Бивола не может быть и речи.
В 39 лет Бетербиев стал абсолютно лучшим в своей весовой категории. Правда, возможно, ненадолго. Реванш спортсменов запланирован на 22 февраля. В случае второй победы Артура можно будет причислить к величайшим спортсменам мира в своей дисциплине.
Хоккей — Сергей Бобровский
Для россиянина прошлый сезон в НХЛ был невероятно удачным. «Флорида», за которую Бобровский выступает с 2019 года смогла выиграть Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерс» в семи матчах. Голкипер был одним из лучших в своей команде, во многом поэтому получил Кубок из рук капитана одним из первых.
Кроме того, вратарь отметился удачной личной статистикой. Осенью 2024 года Сергей стал первым голкипером среди наших спортсменов, который смог одержать более 400 побед в НХЛ. На сегодняшний день хоккеист является одним из лучших в лиге.
Гребля — Захар Петров
Для российского каноиста 2024 год также был ознаменован успехами на чемпионате мира. Чуть раньше Захар едва не стал призером олимпийских игр, но занял обидное четвертое место. Дальше был чемпионат мира в Самарканде, где спортсмен отметился сразу тремя золотыми медалями — на дистанциях 500 и 1000 метров, а также в смешанных четверках на 500-метровке. Одну из медалей спортсмена едва не забрали из-за падения на финише, но все же после протеста российской стороны награда нашла своего героя.
Топ-5 выдающихся мировых чемпионов
В остальном мире тоже хватало триумфаторов в том или ином виде спорта. 2024 год стал прорывным для ряда атлетов. Сейчас поговорим о тех, для кого минувший сезон запомнится навсегда. О лучших спортсменах в мире по версии нашей редакции.
Футбол — Серхио Родри
Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» провел уникальный для себя сезон. С «Манчестер Сити» игрок выиграл Английскую Премьер-Лигу, а со сборной — Чемпионат Европы. При этом и в клубе, и в сборной играл определяющую роль. Не зря Родри признали лучшим игроком Евро. Но самое главное — он выиграл «Золотой мяч» по итогам года, обойдя лидера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Победа Серхио нетипична для главной футбольной награды, которую чаще всего получают игроки атаки. Тем не менее, именно выступление Родри было признано большинством экспертов самым сильным.
Насколько важен был полузащитник для своих команд, показала его травма. Без Родри у «Манчестер Сити» сразу же начались проблемы с организацией игры, и в новом чемпионате команда Хосепа Гвардиолы уже не выглядит борцом за чемпионство.
Теннис — Янник Синнер
Итальянский теннисист — безоговорочно лучший в своем виде среди мужчин, если брать прошлый год. У Синнера в 2024 году две победы на турнирах Большого шлема. Триумфальными оказались «US Open» и «Australian Open». Кроме того, в копилке спортсмена еще шесть побед на других турнирах. Возможно, если бы за обнаруженный у Янника допинг, его отстранили, то мы бы сейчас не писали о нем в нашем рейтинге. Но Синнеру дали очень мягкое наказание, поэтому итальянец продолжает с запасом лидировать в рейтинге лучших теннисистов мира.
Легкая атлетика — Арман Дюплантис
В легкой атлетике очень много видов спорта, где были спортсмены, достойные звания лучшего среди всех. Но мы выберем француза. Наверное, один из лучших в прыжках с шестом за все время развития дисциплины. В 2024 году Арман установил три мировых рекорда. Свой самый главный — на Олимпиаде в Париже. Теперь новым ориентиром для каждого прыгуна является отметка 6 метров 25 сантиметров. А Дюплатнис, взяв свою вторую Олимпиаду, явно будет готовиться к третьей.
Плавание — Леон Маршан
Еще один француз в нашем рейтинге. Ну, а что, домашняя олимпиада спортсменов явно обязывала. В Париже Леон смог стать четырехкратным олимпийским чемпионом. Он и до Олимпиады уже был звездным пловцом, чемпионом мира и мировым рекордсменом, но Игры вознесли его на уровень Майкла Фелпса. Маршан выиграл три «золота» на дистанции 200 метров (брасс, баттерфляй и комплексное плавание), а также «золото» на 400-метровке комплексом. Все это завершилось триумфальным участием в церемонии закрытия Олимпиады. Что может радовать фанатов, так это то, что Леону всего 22 года. А, значит, будут новые рекорды.
Фигурное катание — Илья Малинин
Это не читкод, это действительно один из лучших иностранных спортсменов в 2024 году. Американский фигурист с российскими корнями. В ушедшем году Малинин стал чемпионом мира на турнире в Монреале. Сделал это с мировым рекордом в произвольной программе. Илья является единственным фигуристом, который смог выполнить на соревнованиях четверной аксель. Первым и единственным, кто смог исполнить четверной аксель в короткой программе. Первыи и единственным в истории фигуристом, исполнившим все четверные прыжки на соревнованиях. Ну просто фантастика.
Перспективные молодые спортсмены 2024 года: таланты будущего
Многие спортсмены в 2024 году впервые показали себя настолько мощно во взрослых соревнованиях. Кто-то блеснул, даже не успев закончить школу. Давайте поговорим о вчерашних юниорах, которые пришли в спорт всерьез и надолго. Или очень к этому стремятся.
- Ламин Ямаль. О нем слышали уже даже не только любители футбола, фанаты «Барселоны» и сборной Испании. В стартовый состав «Барсы» Ямаль начал пробиваться еще в 2023 году. По ходу сезоне 2023/ 2024 он уже рушил многие рекорды Ла Лиги для самых молодых футболистов. Ямаль помог клубу занять второе место в лиге, а потом поехал со сборной на Чемпионат Европы, где был игроком стартового состава. Ламин забивал или отдавал голевые передачи на каждой стадии плей-офф, за что был абсолютно заслуженно признан лучшим молодым игроком турнира. К этому он добавил приз за лучший гол Евро, приз лучшему молодому игроку Европы в целом («Golden Boy»). Какой будет карьера Ямаля дальше — непонятно. Но все задатки у него для успеха уже есть.
- Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Россиянок мы берем в рейтинг парой, потому что именно вместе спортсменки пока что достигли своей главной вершины. На Олимпиаде в Париже экстренно созданная пара дошла до финала в женской сетке соревнований и неожиданно выиграла «серебро». По отдельности спортсменки тоже блистали. Диана Шнайдер смогла взять три титула WTA, а Мирра — один, при этом имея в активе полуфинал «Ролан Гаррос». В итоге прямо сейчас Шнайдер занимает 13 место в рейтинге WTA, а Андреева — 15. Если все и дальше пойдет успешно, то обе минимум заглянуть в десятку лучших всерьез и надолго.
- Матвей Мичков. Молодых талантов в НХЛ много, а Матвей Мичков — один. На драфте он был выбран в первом раунде под высоким 7 номером, что считалось большой удачей для «Филадельфии». Контракт новичка с командой был подписан в июле 2024 года, а дебют в лучшей лиге мира состоялся в октябре. В 2024 году у Мичкова было немного времени на то, чтобы заявить о себе, но он смог. Первый дубль был оформлен уже в третьей игре за клуб, а первые 27 игр завершились набором 27 очков. Будущее у Матвея в НХЛ, если верить цифрам, точно есть.
- Доммараджу Гукеш. 18-летний чемпион мира по шахматам. Это уже звучит круто. Да, шахматы нередко балуют болельщиков юными гроссмейстерами. Но это не уменьшает заслуг. Индийский шахматист в споре за шахматную корону убрал Дина Лиженя и стал самым молодым чемпионом. Да, Лижень не является величайшим шахматистом, но и чемпионом мира статист стать не мог. Поэтому триумф Гукеша абсолютно полноценный. Надолго ли он взобрался на вершину — покажет время.
- Алексей Батраков. Заканчивать рейтинг лучших молодых спортсменов 2024 года хочется не самыми очевидными именами. Все же прогнозы, касающиеся молодых талантов — это гадание на кофейной гуще. Тем более, что имен очень много. Одним из многих перспективных спортсменов, появившихся на слуху в 2024 году, стал Алексей Батраков. Полузащитник «Локомотива» стал показывать в РПЛ внушительную статистику, пробился в состав сборной страны и сразу же попал в список потенциальных новичков «Зенита», что для наших реалий — знак качества.
В РПЛ у Батракова 10 голов и 6 результативных передач в 17 играх. С лета прошлого года его стоимость взлетела с 700 тысяч евро до 8 миллионов. Если Алексей сохранит свои темпы прогресса, то уедет из «Локомотива» в место куда более солнечное, чем Санкт-Петербург.
- Джоб Беллингем. Еще один не самый очевидный пример молодого таланта из самой популярной игры с мячом. Джоб является младшим братом уже сверкнувшего во всей красе Джуда Беллингема. И имеет все шансы повторить (как минимум) успех своего брата. С 2023 года Беллингем-младший играет в «Сандерленде» и успел провести за команду более 70 матчей. За прошлый год трансферная стоимость полузащитника выросла втрое и сейчас составляет 18 миллионов евро. Игроком уже интересовалась дортмундская «Боруссия», что означает возможный переход в топовую лигу в скором времени. К тому же, во многом благодаря англичанину (4 гола и 3 передачи в 27 играх) его клуб в этом сезоне борется за возвращение в АПЛ, что само по себе означает переход в топовую лигу в случае успеха.
Рекорды 2024 года: самые выдающиеся достижения в спорте
А чем еще запомнился 2024 год в плане рекордов отдельных выдающихся спортсменов, расскажем ниже. Здесь собраны те, кто творил историю и их достижения.
1. Олимпиада Джоковича. Сербский теннисист может считаться величайшим среди всех теннисистов за историю спорта. В 37 лет Новак, конечно же, начал сдавать. Но Олимпиаду выиграл. При этом в финале вынес самого выносливого игрока тура — Карлоса Алькараса. Теперь в своей карьере Джокович выиграл все, Турниры Большого шлема, Олимпиаду, Итоговые турниры, турниры ATP-250 и ATP-500. Легенда.
2. Успех Иман Хелиф. От Олимпиады в Париже в этом топе никуда не уйти. Потому что именно олимпийские спортсмены были в фокусе внимания зрителей, как лучшие из всех в 2024 году. Поэтому и не уйти от исторического «золота» Иман Хелиф в турнире по боксу среди женщин. Все бы прошло куда тише, если бы не гендерный скандал. Иман в 2023 году провалила тест на половую принадлежность, из-за чего ее дисквалифицировали на чемпионате мира. На Олимпиаду спортсменку допустили, и она выиграла соревнования в одну калитку. Кому верить, тестам перед мировыми первенствами или тем, кто допустил алжирку до игр — решать вам.
3. Результативность Кучерова в НХЛ. Можно вспоминать успехи Макдевида, Драйзайтля или же Остона Мэттьюса. Но когда есть официальный повод вспомнить россиянина, это сложно игнорировать. За сезон 2023/2024 Кучеров набрал 144 очка по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате, обогнав того же Макдевида и Натана Маккинона. В новом сезоне Никита немного отстает от лидеров сезона, имея 82 очка, но впереди еще много игр.
4. Долговечность Криштиану Роналду. Португалец продолжает забивать голы и быть на виду в свои 40 лет. И 2024 год для него был практически также успешен, как и все предыдущие годы. Португалец за календарный год забил 43 раза, забил свой 900-й гол за карьеру, обновил рекорд результативности за сборную, и вполне серьезно разочаровался в том, что не попал в список претендентов на «Золотой мяч». Сумасшедший в хорошем смысле слова «дед».
5. Четвертый титул Макса Ферстаппена. Когда-то в юности Макс Ферстапен вытеснил из команды «Ред Булл» Даниила Квята. И время показало, что это не было ошибкой боссов, россиянина подвинули по спортивным причинам. Спустя пять лет после тех событий Макс стал чемпионом мира. А спустя еще три года — четырехкратным чемпионом мира. В 2024 году титул был взять довольно буднично. Ландо Норрис отстал на 63 очка. А Ферстаппен подтвердил, что не зря является самым высокооплачиваемым гонщиком.
6. Чемпионство Ислама Махачева. Любители UFС могут назвать титул Ислама еще и наследием Хабиба Нурмагомедова. В 2024 году Махачев доказал, что достоин сравнения с великим соотечественником и другом. Строго говоря, в году у него был всего один поединок — третья защита титула чемпиона UFC в легком весе. Но это было повторение рекорда по защитам, а в соперниках был сам Дастин Порье. В новом году Махачев уже установил рекорд, защитив титул в четвертый раз в поединке с Ренато Мойкано.
7. Тадей Погачар и его наследие. Велогонщик из Словении в 2024 году выиграл все, что только можно. В его активе «золото» чемпионата мира, победа на «Джиро д’Италия» и триумф на «Тур де Франс».
8. Сказка «Ноттингем Форрест». Конечно, это не победа и даже не какой-то рекорд, но такие успехи происходят слишком редко, чтобы о них молчать. В 2024 году «Ноттингем Форрест», выступающий в АПЛ с 2022 года выдал феерию. Команда закрепилась в верхней части турнирной таблицы лиги, пропустив вперед лишь «Ливерпуль» и «Арсенал». Как такое получается у скромного коллектива по меркам лиги, понять непросто. Но очень хочется, чтобы сказка команды продлилась и в 2025 году.
9. Погоня Александра Овечкина. Завершить этот рейтинг хочется тем, что очень скоро должно «снести» головы всем хоккейным фанатам. Александр Овечкин в новом сезоне НХЛ штурмует рекорд по голам Уэйна Гретцки так, как будто россиянину не исполнялось недавно 39 лет. В интернете вопрос, сколько же Александру осталось шайб, остается популярным в запросах. Так вот, на сегодня от канадца его отделяют 15 точных бросков, а от первого места в этом споре — 16. И это один из главных спортивных итогов уходящего года, как минимум в хоккее. Все поверили, что Александр сможет дописать эту историю с счастливым финалом.