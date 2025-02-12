Лучшие спортсмены 2024 года по версии редакции Спорт Mail

2. Успех Иман Хелиф. От Олимпиады в Париже в этом топе никуда не уйти. Потому что именно олимпийские спортсмены были в фокусе внимания зрителей, как лучшие из всех в 2024 году. Поэтому и не уйти от исторического «золота» Иман Хелиф в турнире по боксу среди женщин. Все бы прошло куда тише, если бы не гендерный скандал. Иман в 2023 году провалила тест на половую принадлежность, из-за чего ее дисквалифицировали на чемпионате мира. На Олимпиаду спортсменку допустили, и она выиграла соревнования в одну калитку. Кому верить, тестам перед мировыми первенствами или тем, кто допустил алжирку до игр — решать вам.