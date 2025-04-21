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В Китае прошел полумарафон с участием роботов и людей: видео

Роботы приняли участие в легкоатлетических соревнованиях в пригороде Пекина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В полумарафоне в Пекине вместе с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Тяньгун Ультра пробежал 21 километр за два часа сорок минут — более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными. Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие — ростом до 180 см.

Роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки.

Человеческий мировой рекорд в полумарафоне составляет 56 минут 42 секунды, результат принадлежит Джейкобу Киплимо из Уганды.