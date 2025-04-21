В Китае прошел полумарафон с участием роботов и людей: видео

В полумарафоне в Пекине вместе с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Тяньгун Ультра пробежал 21 километр за два часа сорок минут — более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными. Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие — ростом до 180 см.