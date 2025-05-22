Как спорт «удлиняет» ноги: 5 лайфхаков, которые работают без каблуков

Спорт и здесь приходит на помощь. Любая активность, улучшающая кровообращение и лимфоток, будет работать на вас. Это может быть бодрая ходьба не менее 10 000 шагов в день, как советуют многие врачи, легкое кардио, специальные лимфодренажные прыжки или даже перевернутые позы из йоги. После такой практики ноги становятся легче, а выглядят тоньше и рельефнее.