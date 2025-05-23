Бросили детей и жен: 4 громких измены в мире спорта, о которых говорят до сих пор

Видимо, чувства Константина были и правда сильными, даже слишком. 8 марта 2024-го он написал в своем блоге «люблю безумно сильно», а всего через неделю погиб. Полиция установила, что он самостоятельно распрощался с жизнью. Арина же на следующий день после его смерти написала: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито». Многие предполагают, что экс-футболист свел счеты с жизнью из-за расставания с Соболенко.