Бросили детей и жен: 4 громких измены в мире спорта, о которых говорят до сих пор

Чувства не спрашивают. Пока одни ставят рекорды и поднимают кубки, другие рушат многолетние браки ради новых отношений. В этой подборке — громкие истории спортсменов, которые ушли из семьи, оставили детей и попали в скандальные хроники. Не обошлось без тайн, предательств, разводов и настоящей трагедии.
Андрей Букин: 4 года «двоеженства» советского фигуриста
В 80-х фигурист Андрей Букин покорял сердца поклонников по всему миру — в парном катании ему не было равных. А вот в личной жизни спортсмена все было не так гладко.
На тот момент Андрей был женат на своей первой партнерше по льду — Ольге Абанкиной. Но 10 лет брака и любимый сын не стали гарантией для «долго и счастливо»: в 1993 году пара разошлась.
Как оказалось, еще в 1989-м у Андрея начался роман с юной фигуристкой Еленой Васюковой. Но у него была семья, Елена тоже была замужем. И спортсмены целых четыре года скрывали отношения, чтобы не ранить близких. Однако беременность Васюковой поставила точку в тайном романе, пришлось раскрыть карты. Елена ушла от мужа, а Андрей оставил жену. Но сын Букина уговорил отца не разводиться с матерью официально.
Скандальной эта история так и не стала — прогремела в узких кругах и забылась. Андрей продолжил обеспечивать обеих женщин и уделять время обоим сыновьям. По его словам, он наделал много ошибок и по сей день стремится это исправить.
Руслан Нигматуллин: разрушил свой брак и остался с носом
Брак экс-футболиста Руслана Нигматуллина и бывшей модели Елены казался вечным — 27 лет вместе, двое взрослых сыновей. Но ничего вечного не бывает: в прошлом году пара развелась. И отголоски бракоразводного скандала не утихают до сих пор.
По словам Нигматуллина, он хотел поделить имущество 50/50 и разойтись спокойно, но не вышло — бывшая жена затребовала все. Видимо, за моральный ущерб. Уже не секрет, что экс-спортсмен ушел из семьи ради юной телеведущей Эвелины Сынча. И хотя Руслан утверждал, что роман с Эвелиной случился уже после развода, мало кто ему поверил. Даже собственные сыновья больше с ним не общаются.
Елена же не стала ждать решения суда, забрала все деньги и покинула страну. Ситуацию она никак не прокомментировала. А оставить все в прошлом не может только сам Нигматуллин, которого так ловко оставили с носом. В сети же злорадно шутят, что «нельзя и рыбку съесть, и косточкой не подавиться».
Константин Кольцов: развод, любовь и трагический уход из жизни
Брак экс-хоккеиста Константина Кольцова и Юлии Михайловой не выделялся. Юлия — обычная женщина без медийного прошлого. Спокойные отношения, трое общих детей: красивая семейная картинка. Но в 2020 году этому пришел конец.
Экс-супруга Кольцова написала в своем блоге: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло!» И отметила в посте… теннисистку Арину Соболенко. Похоже, знаменитый тренер изменял жене еще до того, как окончательно оставил семью.
Так это или нет, но отношения Константина и Арины стали явными сразу после развода. И были очень яркими: совместные поездки, бесконечные подарки и нежные слова. Кольцов не жалел на свою девушку ни времени, ни денег. Под одним из своих постов он писал: «Она — невероятно нежный и ранимый человек. Ее невозможно не любить!»
Видимо, чувства Константина были и правда сильными, даже слишком. 8 марта 2024-го он написал в своем блоге «люблю безумно сильно», а всего через неделю погиб. Полиция установила, что он самостоятельно распрощался с жизнью. Арина же на следующий день после его смерти написала: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито». Многие предполагают, что экс-футболист свел счеты с жизнью из-за расставания с Соболенко.
Александр Кержаков: череда измен и скандальные разводы
Футболист Александр Кержаков по праву заслужил звание неверного мужа. Его роман с Екатериной Сафроновой начался еще до развода с первой женой — актрисой Марией Головой. Но и закончился он также: изменой и бракоразводным процессом.
Александр отсудил у Екатерины сына и сразу же женился на дочери российского сенатора Милане Тюльпановой. «В Милане я нашел ту женщину, которая поддерживает меня в любых ситуациях», — говорил тогда футболист. Но и эти отношения пошли по известному сценарию.
Кержаков начал изменять супруге практически сразу после свадьбы, но Милана закрывала на это глаза из-за сына. Правда, в 2018-м все-таки ушла от супруга, а в 2019 они развелись: со скандалом и войной за ребенка. Эта история даже попала в эфир первого канала.
В 2022 году Кержаков женился в третий раз: избранницей футболиста стала кинопродюсер Евгения Ледащева. И пока что у пары все хорошо — возможно, Александр, наконец, остепенился.
Даже прочные многолетние отношения могут дать трещину. И для кого-то это оборачивается малой кровью, а для кого-то — настоящей трагедией. Увы, от предательства не застрахованы ни простые люди, ни медийные личности.
Автор: Евгения Штегеран