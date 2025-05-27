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Бейонсе танцует, Селена тянется в кровати: как звезды тренируются, когда им все лень

Когда лень зашкаливает, а спортзал кажется пыткой, на помощь приходят другие форматы активности — легкие, непринужденные и вполне рабочие. Звезды тоже не всегда готовы к полноценной тренировке, но находят способы двигаться без напряга. И вдохновляют нас делать то же самое.

Джессика Альба
Звезды из нашей подборки выбирают неизнурительные спортивные нагрузки.Источник: Legion-Media

Форму важно не только набрать, но и удержать — особенно в те дни, когда не хочется ничего. И знаменитости в этом не исключение. Когда силы на нуле, они выбирают простые, но действенные варианты: танцы, прогулки, разминку в кровати. Все это доступно каждому и работает без строгих графиков и тяжелых весов. Делимся историями звезд, которые умеют поддерживать себя в форме без насилия и мучений.

Билли Айлиш делает только растяжку или танцует

Билли Айлиш
Билли Айлиш.Источник: Соцсети

У Билли долгое время были проблемы с принятием собственного тела, но постепенно она смогла с этим справиться. «Сейчас я чувствую себя более здоровой и цельной», — говорит певица. Теперь она ориентируется не на вес, а на здоровье и психическое благополучие.

Билли признается, что может заменить силовую тренировку на танцы или размеренную йогу. Все зависит от уровня энергии и самочувствия. А если сил нет совсем, она просто отправляется на прогулку со своим питбулем Шарком. Собака в этом плане — лучший тренажер.

Бейонсе выбирает домашние тренировки под музыку

Бейонсе
Бейонсе.Источник: Соцсети

Бейонсе очень требовательна в том, что касается спорта. Поэтому она всегда находит время для занятий. «Если хочешь быть здоровой — нужно делать правильный выбор», — говорит она.

Но тренировки поп-дивы — это не всегда испытание на выносливость. У нее часто не хватает времени и сил посещать спортзал. В такие моменты она включает любимую музыку и начинает делать силовые упражнения. Одна песня — одно упражнение. Главное, чтобы песня действительно нравилась — тогда скучно точно не будет.

Селена Гомес гуляет под музыку и «танцует» прямо в кровати

Селена Гомес
Селена Гомес.Источник: Соцсети

Селена Гомес не большая поклонница спорта. И хотя она регулярно посещает тренировки, они не доставляют ей удовольствия. «Я из тех людей, кто, побегав пять минут, решает, что этого достаточно», — как-то призналась актриса.

Кроме того, у Селены системная красная волчанка. И периодические обострения хронической болезни не добавляют ей спортивного энтузиазма. В моменты, когда нет сил на что-то другое, она берет наушники и отправляется на прогулку.

А если совсем ничего не хочется, Селена просто делает плавную разминку в кровати — такой незамысловатый танец лежа для хорошего настроения.

Келли Осборн выбирает веселье и пешие прогулки

Келли Осборн
Келли Осборн.Источник: Соцсети

Британская певица считает, что необязательно упахиваться в спортзале, чтобы оставаться в форме. Она предпочитает выбирать то, что доставляет ей удовольствие. И не так важно, что именно это будет: пешие прогулки или сплав на байдарках.

По словам Келли, если у нее нет настроя на спорт, она все равно найдет выход. «Я встречусь с друзьями и хорошенько потанцую, — смеется она. — Поверьте, это тоже работает».

Келли не раз открыто говорила о колебаниях веса — и каждый раз напоминала, что комфорт важнее цифр на весах. Она выглядит счастливой, когда делает то, что любит, и, похоже, именно это помогает ей оставаться в форме без жестких ограничений.

Джессика Альба «выключает» голову и просто танцует

Джессика Альба
Джессика Альба.Источник: Соцсети

Джессика не любит силовые тренировки. И считает их довольно обременительным занятием. Вместо этого актриса выбирает то, что помогает ей разгрузить голову. «Главная цель для меня — очистить мысли», — признается она.

И дело не в том, что спорт плох. Но иногда он не дает ей нужного результата. В такие моменты Альба без сожаления отказывается от походов в фитнес-зал. «Я лучше включу музыку и просто буду танцевать», — добавляет актриса.

Любое движение — это уже активность. Неважно, упражнения это под музыку, прогулка с собакой или танцы с друзьями. Этого может быть вполне достаточно, чтобы размяться и поднять себе настроение. А иногда бывает так, что больше ничего и не нужно.

Автор: Евгения Штегеран