Бейонсе танцует, Селена тянется в кровати: как звезды тренируются, когда им все лень

Форму важно не только набрать, но и удержать — особенно в те дни, когда не хочется ничего. И знаменитости в этом не исключение. Когда силы на нуле, они выбирают простые, но действенные варианты: танцы, прогулки, разминку в кровати. Все это доступно каждому и работает без строгих графиков и тяжелых весов. Делимся историями звезд, которые умеют поддерживать себя в форме без насилия и мучений.
Билли Айлиш делает только растяжку или танцует
У Билли долгое время были проблемы с принятием собственного тела, но постепенно она смогла с этим справиться. «Сейчас я чувствую себя более здоровой и цельной», — говорит певица. Теперь она ориентируется не на вес, а на здоровье и психическое благополучие.
Билли признается, что может заменить силовую тренировку на танцы или размеренную йогу. Все зависит от уровня энергии и самочувствия. А если сил нет совсем, она просто отправляется на прогулку со своим питбулем Шарком. Собака в этом плане — лучший тренажер.
Бейонсе выбирает домашние тренировки под музыку
Бейонсе очень требовательна в том, что касается спорта. Поэтому она всегда находит время для занятий. «Если хочешь быть здоровой — нужно делать правильный выбор», — говорит она.
Но тренировки поп-дивы — это не всегда испытание на выносливость. У нее часто не хватает времени и сил посещать спортзал. В такие моменты она включает любимую музыку и начинает делать силовые упражнения. Одна песня — одно упражнение. Главное, чтобы песня действительно нравилась — тогда скучно точно не будет.
Селена Гомес гуляет под музыку и «танцует» прямо в кровати
Селена Гомес не большая поклонница спорта. И хотя она регулярно посещает тренировки, они не доставляют ей удовольствия. «Я из тех людей, кто, побегав пять минут, решает, что этого достаточно», — как-то призналась актриса.
Кроме того, у Селены системная красная волчанка. И периодические обострения хронической болезни не добавляют ей спортивного энтузиазма. В моменты, когда нет сил на что-то другое, она берет наушники и отправляется на прогулку.
А если совсем ничего не хочется, Селена просто делает плавную разминку в кровати — такой незамысловатый танец лежа для хорошего настроения.
Келли Осборн выбирает веселье и пешие прогулки
Британская певица считает, что необязательно упахиваться в спортзале, чтобы оставаться в форме. Она предпочитает выбирать то, что доставляет ей удовольствие. И не так важно, что именно это будет: пешие прогулки или сплав на байдарках.
По словам Келли, если у нее нет настроя на спорт, она все равно найдет выход. «Я встречусь с друзьями и хорошенько потанцую, — смеется она. — Поверьте, это тоже работает».
Келли не раз открыто говорила о колебаниях веса — и каждый раз напоминала, что комфорт важнее цифр на весах. Она выглядит счастливой, когда делает то, что любит, и, похоже, именно это помогает ей оставаться в форме без жестких ограничений.
Джессика Альба «выключает» голову и просто танцует
Джессика не любит силовые тренировки. И считает их довольно обременительным занятием. Вместо этого актриса выбирает то, что помогает ей разгрузить голову. «Главная цель для меня — очистить мысли», — признается она.
И дело не в том, что спорт плох. Но иногда он не дает ей нужного результата. В такие моменты Альба без сожаления отказывается от походов в фитнес-зал. «Я лучше включу музыку и просто буду танцевать», — добавляет актриса.
Любое движение — это уже активность. Неважно, упражнения это под музыку, прогулка с собакой или танцы с друзьями. Этого может быть вполне достаточно, чтобы размяться и поднять себе настроение. А иногда бывает так, что больше ничего и не нужно.
Автор: Евгения Штегеран