Бейонсе танцует, Селена тянется в кровати: как звезды тренируются, когда им все лень

Форму важно не только набрать, но и удержать — особенно в те дни, когда не хочется ничего. И знаменитости в этом не исключение. Когда силы на нуле, они выбирают простые, но действенные варианты: танцы, прогулки, разминку в кровати. Все это доступно каждому и работает без строгих графиков и тяжелых весов. Делимся историями звезд, которые умеют поддерживать себя в форме без насилия и мучений.