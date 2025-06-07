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Майкл Фелпс, Роналду, Джокович: топ-10 фото спортсменов с идеальными телами

Большой спорт — это не только вопрос достижений, но и эстетики. Ведь красивое тело — «побочный эффект» спортивных нагрузок. Сегодня рассказываем, каким «горячим» бывает этот эффект на примере знаменитых спортсменов.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Новак Джокович на обложке Vogue
Рассмотрим спортсменов, чьи рельефные тела заслуживают восхищения.Источник: Соцсети

Плавание, футбол, легкая атлетика — любой вид спорта может быть увлекательным, но это еще не все. Визуальные данные спортсменов заслуживают внимания не меньше, чем их таланты. Собрали для вас подборку звезд спорта, чьи тела — отдельный вид искусства.

Майкл Фелпс — нестандартная красота «балтиморской пули»

Майкл Фелпс рекламирует протеин
Майкл Фелпс.Источник: Соцсети

Майкл — от природы далеко не идеал красоты, если речь идет о стандартах. Длинный торс, короткие ноги, очень широкие плечи и невероятный размах рук. Непропорциональность тела знаменитого пловца видна невооруженным глазом. Но это не отталкивает, а восхищает.

Майкл Фелпс на кровати
Майкл Фелпс.Источник: Соцсети

Фелпс будто создан для того, чтобы покорять водную стихию. И вода дала ему не только 28 олимпийских медалей, но и уникальную эстетику тела. Четкий V-силуэт от природы, высокий рост, всего 5% жира в теле и выраженный мышечный рельеф. И как итог — 0% дисгармонии, 100% плавной мощности и притягательности.

Криштиану Роналду — «скульптурное» тело звезды футбола

Криштиану Роналду упражняется на кольцах
Криштиану Роналду.Источник: Соцсети

Криштиану не только вошел в историю футбола, но и стал настоящим секс-символом. Природная худощавость, развитая мускулатура, сильные ноги — только четкие линии и никаких лишних объемов.

Талант португальского нападающего неоспорим, как и «золотой стандарт» его тела. А тренировки и спортивная диета даже в 40 лет позволяют ему сохранять показатели 20-летнего спортсмена.

Криштиану Роналду на футбольной тренировке
Криштиану Роналду.Источник: Соцсети

Доля жира в организме Роналду всего 7%, а мышц — 50%. В сочетании с идеальными пропорциями — чистое вдохновение для скульпторов. И одна статуя у Криштиану уже есть: в самом центре Нью-Йорка.

Новак Джокович — сербская легенда мирового тенниса

Новак Джокович на теннисном корте
Новак Джокович.Источник: Соцсети

Новак — не только лучший теннисист, но и один из самых харизматичных спортсменов. Он покоряет мировые корты и обложки модных журналов. Его секрет прост: талант, уверенность в себе и невероятная пластика.

Сам Джокович считает самой привлекательной своей чертой ум, но и о теле не забывает. «Основа нашей жизни — сбалансированность и умеренность во всем», — замечает он. Так что умные книги и изучение языков не мешают ему регулярно тренироваться и соблюдать строгую диету.

Новак Джокович бьет ракеткой по мячу в прыжке
Новак Джокович.Источник: Соцсети

Природа не дала ему бонусов, Новак собрал их сам. И в 38 лет сохраняет физические параметры 25-летнего. Стройный, подтянутый, гибкий и очень быстрый — идеальный образец теннисиста.

Элайджа Холл-Томпсон — скала легкой атлетики

Элайджа Холл-Томпсон в исходном положении перед бегом
Элайджа Холл-Томпсон.Источник: Соцсети

Элайджа — спринтер, и все в нем говорит об этом. Массивный, но пропорциональный Холл-Томпсон остается рекордсменом в беге на 200 метров.

Элайджа Холл-Томпсон готов к бегу
Элайджа Холл-Томпсон.Источник: Соцсети

Коренастое телосложение, развитая мускулатура, плавность линий — он напоминает пулю. А короткий торс и длинные мощные ноги работают ему в плюс. Элайджа определенно чувствует свои сильные стороны и использует их преимущества.

В результате — эффект выстрела в каждом движении. Ничего лишнего — только сила, скорость и уверенность в каждом движении: это ощущается даже на фото.

Том Дейли — виртуозные прыжки в воду и синоним к слову баланс

Том Дейли висит на брусьях
Том Дейли.Источник: Соцсети

В теле Тома нет ничего слишком: сильный и гибкий корпус, рельефная спина, четко очерченные руки и ноги. Если добавить к этому отличную координацию — можно получить олимпийского чемпиона.

Прыжки в воду требуют не просто собранности, они требуют равновесия. Том проработал каждую часть своего тела в нужной степени — не больше и не меньше, чем необходимо.

Том Дейли позирует для журнала
Том Дейли.Источник: Соцсети

А ведь когда-то у него было расстройство пищевого поведения. «Я очень страдал из-за ощущения своего тела и испытывал вину за то, что я ел», — рассказывал Дейли о том периоде. Тем серьезней выглядит его нынешний результат. Сейчас у Тома один из самых сбалансированных силуэтов и никаких проблем с самовосприятием.

Красота — понятие субъективное, а эстетика — во многом про уникальность. Криштиану Роналду, Новак Джокович или Том Дейли: тело каждого спортсмена по-своему привлекательно. И ни один из них не похож на другого. Суть их красоты не в соответствии стандартам, а в знании своих сильных сторон и самопрезентации.