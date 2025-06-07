Майкл Фелпс, Роналду, Джокович: топ-10 фото спортсменов с идеальными телами

Плавание, футбол, легкая атлетика — любой вид спорта может быть увлекательным, но это еще не все. Визуальные данные спортсменов заслуживают внимания не меньше, чем их таланты. Собрали для вас подборку звезд спорта, чьи тела — отдельный вид искусства.
Майкл Фелпс — нестандартная красота «балтиморской пули»
Майкл — от природы далеко не идеал красоты, если речь идет о стандартах. Длинный торс, короткие ноги, очень широкие плечи и невероятный размах рук. Непропорциональность тела знаменитого пловца видна невооруженным глазом. Но это не отталкивает, а восхищает.
Фелпс будто создан для того, чтобы покорять водную стихию. И вода дала ему не только 28 олимпийских медалей, но и уникальную эстетику тела. Четкий V-силуэт от природы, высокий рост, всего 5% жира в теле и выраженный мышечный рельеф. И как итог — 0% дисгармонии, 100% плавной мощности и притягательности.
Криштиану Роналду — «скульптурное» тело звезды футбола
Криштиану не только вошел в историю футбола, но и стал настоящим секс-символом. Природная худощавость, развитая мускулатура, сильные ноги — только четкие линии и никаких лишних объемов.
Талант португальского нападающего неоспорим, как и «золотой стандарт» его тела. А тренировки и спортивная диета даже в 40 лет позволяют ему сохранять показатели 20-летнего спортсмена.
Доля жира в организме Роналду всего 7%, а мышц — 50%. В сочетании с идеальными пропорциями — чистое вдохновение для скульпторов. И одна статуя у Криштиану уже есть: в самом центре Нью-Йорка.
Новак Джокович — сербская легенда мирового тенниса
Новак — не только лучший теннисист, но и один из самых харизматичных спортсменов. Он покоряет мировые корты и обложки модных журналов. Его секрет прост: талант, уверенность в себе и невероятная пластика.
Сам Джокович считает самой привлекательной своей чертой ум, но и о теле не забывает. «Основа нашей жизни — сбалансированность и умеренность во всем», — замечает он. Так что умные книги и изучение языков не мешают ему регулярно тренироваться и соблюдать строгую диету.
Природа не дала ему бонусов, Новак собрал их сам. И в 38 лет сохраняет физические параметры 25-летнего. Стройный, подтянутый, гибкий и очень быстрый — идеальный образец теннисиста.
Элайджа Холл-Томпсон — скала легкой атлетики
Элайджа — спринтер, и все в нем говорит об этом. Массивный, но пропорциональный Холл-Томпсон остается рекордсменом в беге на 200 метров.
Коренастое телосложение, развитая мускулатура, плавность линий — он напоминает пулю. А короткий торс и длинные мощные ноги работают ему в плюс. Элайджа определенно чувствует свои сильные стороны и использует их преимущества.
В результате — эффект выстрела в каждом движении. Ничего лишнего — только сила, скорость и уверенность в каждом движении: это ощущается даже на фото.
Том Дейли — виртуозные прыжки в воду и синоним к слову баланс
В теле Тома нет ничего слишком: сильный и гибкий корпус, рельефная спина, четко очерченные руки и ноги. Если добавить к этому отличную координацию — можно получить олимпийского чемпиона.
Прыжки в воду требуют не просто собранности, они требуют равновесия. Том проработал каждую часть своего тела в нужной степени — не больше и не меньше, чем необходимо.
А ведь когда-то у него было расстройство пищевого поведения. «Я очень страдал из-за ощущения своего тела и испытывал вину за то, что я ел», — рассказывал Дейли о том периоде. Тем серьезней выглядит его нынешний результат. Сейчас у Тома один из самых сбалансированных силуэтов и никаких проблем с самовосприятием.
Красота — понятие субъективное, а эстетика — во многом про уникальность. Криштиану Роналду, Новак Джокович или Том Дейли: тело каждого спортсмена по-своему привлекательно. И ни один из них не похож на другого. Суть их красоты не в соответствии стандартам, а в знании своих сильных сторон и самопрезентации.