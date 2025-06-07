Майкл Фелпс, Роналду, Джокович: топ-10 фото спортсменов с идеальными телами

Фелпс будто создан для того, чтобы покорять водную стихию. И вода дала ему не только 28 олимпийских медалей, но и уникальную эстетику тела. Четкий V-силуэт от природы, высокий рост, всего 5% жира в теле и выраженный мышечный рельеф. И как итог — 0% дисгармонии, 100% плавной мощности и притягательности.