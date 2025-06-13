Она покорила Олимпиаду в 15 — а через 3 года ушла: как сложилась судьба Юлии Липницкой

В 2014 году «девочка в красном пальто» влюбила в себя весь мир. 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи, и к ней были прикованы миллионы взглядов. На юную девочку обрушилась слава, журналисты, хейтеры и чужие ожидания. Спустя три года после триумфа она уверенно заявила о завершении карьеры, хотя решение далось ей с большим трудом. Выясняем, как сложилась судьба талантливой спортсменки, тренера и мамы двоих детей.
Звезда Олимпиады в 15: поздравление от президента и письмо от Спилберга
Юлия Липницкая потрясла своим появлением мир фигурного катания: сначала она выиграла все юниорские соревнования, потом стала брать гран-при среди взрослых и стала Чемпионкой Европы… Неудивительно, что в 15 лет девочка вошла в состав Сборной России на Олимпиаде в Сочи. И здесь Липницкая оправдала ожидания, став одной из самых молодых олимпийских чемпионок в мире.
Президент Владимир Путин лично поздравил Юлию с победой. Весь мир был очарован юной звездой: американский журнал Time сделал ее героиней своей новой обложки, а сам Стивен Спилберг написал ей письмо. Он высоко оценил выступление Юлии в стиле его кинокартины «Список Шиндлера» — голливудский режиссер признался, что смотрел номер спортсменки со слезами на глазах.
Срыв после триумфа: анорексия, хейтеры и тяжелое решение уйти
Но то, что могло стать началом большого пути, оказалось пиком спортивной карьеры. Уже через год после Игр Липницкой не оказалось в списках российской сборной на чемпионат Европы. Девочка больше не показывала результатов: так, на этапе Гран-при в России в 2016 году спортсменка заняла лишь 12-е место. Это выступление и стало для нее последним в профессиональном спорте.
В 2017 году Юлия Липницкая объявила о завершении карьеры — выяснилось, что в последнее время девушка проходила лечение от анорексии в одной из израильских клиник. За блестящей картинкой успеха пряталась тяжелая нагрузка, которая свалилась на плечи совсем юной девочки: жесткий спортивный режим, диеты, ответственность, пристальное внимание публики, сложные отношения с тренером.
Юлия подтвердила: у нее действительно расстройство пищевого поведение, и это длится не год, и не два… И именно проблемы со здоровьем не позволили ей полностью реализоваться. «Выжало» девушку и настойчивое внимание прессы, которая часто придумывала и раздувала истории вокруг юной чемпионки. Тем не менее Юлия поблагодарила и хейтеров, и своих поклонников: «Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Я очень рада, что есть люди, которые с такой теплотой относятся ко мне», — написала Липницкая в своих соцсетях.
Новая роль на льду: тренерство, шоу и жизнь без камер
Ненадолго исчезнув с радаров, Юлия вернулась на лед, но уже в качестве тренера. Сейчас спортсменка входит в состав Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Кроме того, девушка попробовала себя в качестве комментатора на телевидении и принимала участие в ледовых шоу. Юлия остается непубличным человеком, она по-прежнему не любит давать интервью. В диалоге с пресс-службой Федерации фигурного катания она рассказывала, что с детства была интровертом. А еще Липницкая призналась: спорт сделал дисциплину частью ее жизни, поэтому ей сложно оставаться без дела.
«Осталась привычка организовывать себя, составлять четкое расписание. Когда появляется свободное время, сразу начинаю думать, чем его заполнить? Когда день распланирован, то чувствую себя великолепно, стараюсь всюду успевать».
Семья и дети: как Юлия нашла свой личный баланс
Спортсменка не очень любит рассказывать и о своей личной жизни. Известно, что у Юлии есть дочь Каталина от фигуриста Владислава Тарасенко, но был ли зарегистрирован их брак — неизвестно, так же, как и причины по которой пара рассталась. В 2024 году стало известно о браке Юлии с хореографом-постановщиком Дмитрием Михайловым, а также, что у семьи родился сын. В апреле спортсмены поделились совместными фотографиями в соцсетях, которые Дмитрий подписал коротко, но емко: «С каждым днем я люблю тебя сильнее».
В комментариях поклонники тепло поздравили пару: «Юлия не изменилась совсем!», «Счастья, любви, благополучия!».
Юным спортсменам всегда приходится непросто: не только до покорения олимпийских вершин, но и после. Ведь от них ждут блестящих выступлений, при этом не забывая оценивать каждый шаг кумиров, в том числе и их личную жизнь. Публика то любит, то осуждает, и далеко не всем удается сохранить равновесие под таким давлением.