Она покорила Олимпиаду в 15 — а через 3 года ушла: как сложилась судьба Юлии Липницкой

Юлия подтвердила: у нее действительно расстройство пищевого поведение, и это длится не год, и не два… И именно проблемы со здоровьем не позволили ей полностью реализоваться. «Выжало» девушку и настойчивое внимание прессы, которая часто придумывала и раздувала истории вокруг юной чемпионки. Тем не менее Юлия поблагодарила и хейтеров, и своих поклонников: «Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Я очень рада, что есть люди, которые с такой теплотой относятся ко мне», — написала Липницкая в своих соцсетях.