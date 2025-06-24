Почему у женщин ноги так медленно худеют — это не лень, а особенность организма

Многие замечают: стоит начать снижать вес, как верх сразу становится подтянутым, а низ почти не меняется. Джинсы уже становятся свободными в талии, но все также туго застегиваются на бедрах. Это раздражает, но на самом деле объясняется физиологией. В этой статье расскажем о том, почему так происходит, что советуют тренеры и как адаптировать режим, чтобы результат был не только в плечах и животе, но и в «зоне грушевидной упертости».