Почему трекер может убить мотивацию: главная ошибка, которую совершают все

Одна из популярных фитнес-блогеров, Диана Сонина, откровенно рассказала своим подписчикам: «В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на трекер чаще, чем на что-либо другое. Эти цифры стали для меня важнее собственного самочувствия и настроения. Но ведь моя настоящая цель — здоровье и хорошая фигура, а не тревоги и постоянный стресс из-за “незакрытых колец”. Теперь я решила перестать воспринимать трекер как строгого тренера. Пусть он будет просто помощником, а не поводом переживать и выгорать».