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Почему трекер может убить мотивацию: главная ошибка, которую совершают все

Фитнес-трекеры помогают нам становиться активнее и дисциплинированнее, но иногда могут превращаться в источник тревоги и выгорания. Главное — не забывать слушать свое самочувствие и помнить, что путь к здоровью не измеряется только цифрами на экране.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Женщина смотрит на трекер.
Источник: Freepik

Каждое утро Лена начинала с привычного ритуала: заряженная на 10 000 шагов, с чашкой кофе и спортивным браслетом на руке, она была уверена — сегодня она обязательно станет лучшей версией себя. Но ближе к полуночи трекер настойчиво мигал с упреком: «Ваша цель не достигнута. Пройдите еще 500 шагов!». Сначала Лена смеялась и даже воспринимала это как челлендж, но со временем слова этого гаджета начали тревожить ее сильнее, чем собственная усталость.

Что может демотивировать

Женщина на пробежке смотрит на трекер.
Трекер помогает держать себя в форме, но когда цифры важнее самочувствия, легко забыть о настоящей цели — здоровье. Источник: Freepik

Вряд ли кто-то спорит: трекеры — вещь технологичная, удобная и даже местами волшебная. Они считают шаги, время на тренировках, калории, отслеживают сон. Но, как ни странно, у этой магии есть обратная сторона.

Многие начинают замечать в себе новый «глюк»: почувствовав усталость после длинной прогулки или сложной тренировки, они смотрят на экран — и видят «мало», «коротко», «не закрыл кольцо». Тело уже просит отдыха, а мозг угнетает одна мысль о незавершенной цели. Одна из героинь подкаста «ЗОЖ в спину» на радиостанции «Свое Радио» рассказывала, как однажды шла домой пешком ночью, чтобы добрать последние шаги только потому, что «иначе все зря».

Да, трекер дарит чувство контроля и даже соревнования с самим собой, но еще чаще возникает ощущение провала, если чуть-чуть не хватило до заданной нормы. И тут уже сложно вспомнить, что главная цель прогулки — здоровье, а не закрытое кольцо на экране.

Почему это происходит

Женщина, сидящая на ступеньках, смотрит на трекер.
Чем больше мы смотрим на показатели трекера, тем меньше замечаем свои настоящие ощущения. Источник: Freepik

Чем точнее мы фиксируем данные, тем дальше иногда уходим от себя настоящей. Главный конфликт возникает из-за смещения фокуса.

«Вы перестаете слушать тело и начинаете слушать девайс, — говорит фитнес-психолог Алена Рысьева — постоянное сравнение своих успехов с идеальной планкой, выставленной гаджетом, становится для многих источником тревожности. Отдых обесценивается, ощущения игнорируются, ведь “трекер же не доволен”.

Особенно болезненно это происходит у перфекционистов: прогресс кажется недостаточным, а любой пропущенный день — почти катастрофой. Призывы «закрой кольцо — будешь молодец!» быстро перестают работать как мотивация и начинают напоминать неуспехи, где нет удовлетворенности даже после тяжелой недели.

Как выстроить здоровый подход

Девушка на камнях у моря смотрит на трекер на телефоне.
Трекер — это помощник, а не судья, и главное — слушать свое тело, а не только цифры. Источник: Freepik

Психологи и тренеры все чаще советуют относиться к спортивным трекерам как к умному помощнику, а не строгому судье. Да, устройство может подсказать направление, но не стоит требовать от себя идеальности каждый день. Гибкие цели, отдых по ощущениям, а иногда и полное отключение уведомлений помогают вернуть радость от движения.

Одна из популярных фитнес-блогеров, Диана Сонина, откровенно рассказала своим подписчикам: «В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на трекер чаще, чем на что-либо другое. Эти цифры стали для меня важнее собственного самочувствия и настроения. Но ведь моя настоящая цель — здоровье и хорошая фигура, а не тревоги и постоянный стресс из-за “незакрытых колец”. Теперь я решила перестать воспринимать трекер как строгого тренера. Пусть он будет просто помощником, а не поводом переживать и выгорать».

Пусть ваш трекер будет не жестким контролером, а заботливым навигатором на пути к собственному комфорту и удовольствию. Ваша лучшая версия — та, что умеет слышать себя, а не только девайс на запястье. Замедляйтесь, отмечайте свой прогресс сердцем, а не только цифрами, и тогда спорт снова станет радостью, а не поводом для лишних переживаний.