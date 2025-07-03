Как тренируется Месси: 3 привычки, которые делают его чемпионом

Лионель Месси давно стал не просто футбольной легендой — его имя синоним таланта, дисциплины и человеческой стойкости. За каждым гениальным финтом и голом из невозможной позиции стоят десятки часов кропотливой работы. Тренировки Месси действительно особенные, но среди них немало того, что может использовать и обычный человек. Разберем, как именно он тренируется и что из его подходов реально взять на вооружение каждому.