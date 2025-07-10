Тренд на активный отдых: как Кендалл и Кайли отдыхают без зала

Сегодня все чаще выбирают не зал, а прогулку у воды. Не челлендж на 10 тысяч шагов, а спонтанные танцы под любимую песню. Активный отдых — это не тренировка и не борьба с собой. Это когда тело двигается, а вы — отдыхаете. Без давления, планов и целей, зато с удовольствием, легкостью и свободой. Именно такой формат помогает восстановиться, сохранить хорошее настроение и почувствовать, что вы по-настоящему живы.