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Плоский живот без усилий: секретная стойка из балета, которая делает талию тоньше

Живот может выглядеть подтянутым без тренировок и диет, стоит только принять правильную позу. Спортсменки давно используют особую стойку, которая визуально делает силуэт стройнее.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Балерина стоит в стойке
Учимся у балерин эффектно позировать, выпрямляя осанку.Источник: Freepik

Спортсменки и балерины даже вне тренировок выглядят собранно и подтянуто. Секрет не в диетах или супернагрузках. Все дело в привычке держать тело в определенной позе, которая сразу делает силуэт стройнее. Такую стойку используют спортсменки и профессиональные танцовщицы — она помогает не только визуально втянуть живот, но и активировать мышцы-стабилизаторы, которые обычно «спят». И хорошая новость в том, что этому может научиться любая.

Как выглядит эта поза и что в ней работает

Коллаж фотографий балерины Анастасии Лименько
Немного согните колени, подайте таз вперед, напрягите пресс — и живот сразу выглядит подтянутым, как показывает балерина Настя Лименько.Источник: Соцсети

Все довольно просто. Нужно немного согнуть колени, аккуратно подать таз вперед, напрячь нижний пресс и раскрыть грудную клетку. Представьте, что невидимая нить вытягивает вас вверх. В таком положении задействуются мышцы-стабилизаторы, которые обычно просто «спят». Благодаря их работе осанка становится лучше, поясница разгружается, и, самое главное — живот сразу выглядит втянутым и подтянутым. Это старая спортивная привычка, которая живет в балете и в гимнастике и считается основой основ.

Интересная деталь: у балерин и гимнасток эта поза входит в привычку настолько, что даже в обычной жизни они стоят и ходят чуть иначе, чем остальные. В соцсетях можно найти кучу роликов, например, от Насти Лименько, ведущей солистки театра Станиславского, где она показывает: стоит только встать в привычную позу — и живот сразу выглядит плоским, даже без тренировок и диет.

Кто из звезд ее использует и как повторить

Коллаж фотографий Марии Шараповой и Дианы Вишневой, использующих технику балерин
Даже такие звезды как Шарапова и Вишнева используют эту простую стойку и в профессии, и в жизни.Источник: Соцсети

Этот трюк активно применяют даже звезды. Теннисистка Мария Шарапова всегда выходила на корт в этой позе: чуть согнутые колени, пресс напряжен, спина ровная. А балерина Диана Вишнева в интервью признавалась, что так тело быстрее находит равновесие, и даже просто стоять становится комфортнее.

Попробовать это может любая! Подойдите к зеркалу, чуть согните колени, подтяните низ живота, таз — вперед, грудь — расправьте. Плечи опустите, не сутультесь. Почувствуйте, как напряглись мышцы спины и пресса. Простоите так 10 секунд — и обратите внимание, как изменился силуэт в зеркале! Эта маленькая привычка со временем станет незаметной, если ее тренировать постоянно, а живот будет выглядеть подтянутым всегда.

Ни одна диета не даст такого быстрого эффекта. Да, поначалу держать позу сложно, но, когда стойка войдет в привычку, и вы начнете использовать ее всегда, живот станет заметно подтянутым. Попробуйте этот трюк у зеркала — возможно, результат удивит вас уже сегодня!