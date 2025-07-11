Плоский живот без усилий: секретная стойка из балета, которая делает талию тоньше

Спортсменки и балерины даже вне тренировок выглядят собранно и подтянуто. Секрет не в диетах или супернагрузках. Все дело в привычке держать тело в определенной позе, которая сразу делает силуэт стройнее. Такую стойку используют спортсменки и профессиональные танцовщицы — она помогает не только визуально втянуть живот, но и активировать мышцы-стабилизаторы, которые обычно «спят». И хорошая новость в том, что этому может научиться любая.