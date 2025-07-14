Как жить без сахара и мучений: лайфхаки спортсменок, которые живут без тортов

Борьба с любовью к сладкому может длиться всю жизнь, а может закончится победой. Сегодня рассказываем, как профессиональные спортсменки справляются с тягой к пирожным и конфетам. Нет, их секрет вовсе не в железной силе воле, а в работающих стратегиях питаниях, о которых мы расскажем.
Симона Байлз — не делать из десертов табу
Гимнастка рассказывает, что перед соревнованиями всегда придерживалась строгой диеты, состоящей из белков, овощей и фруктов. И именно табуированность некоторых продуктов вызывала желание их съесть: «Сложнее всего было устоять перед мороженым или пирожными, которые я обычно даже не ем, — рассказывала девушка в интервью People. — Но они всегда выглядят так аппетитно, особенно, когда тебе нельзя их есть».
Впрочем, во время Олимпиады в Париже, Байлз делилась видео из супермаркета, на котором она ест шоколадную булочку из супермаркета. Очевидно, что ее секрет в том, что не нужно делать из сладостей запретный плод.
Дарья Клишина — найти альтернативу
Российская прыгунья в длину не раз делилась с подписчиками секретами своего рациона. Дарья рассказывала, что в ее меню нет жареной еды, газированных напитков, мучного, соков и сладостей. Спортсменка заменяет «вкусняшки» детским печеньем без сахара и фруктами, а также ест творог и пьет белковые коктейли.
В интервью проекту «Здоровое питание» Клишина рассказывала: чтобы иметь красивое и подтянутое тело не обязательно быть профессиональным спортсменом, достаточно следить за питанием и вести более-менее активный образ жизни:
«Если я понимаю, что люблю шоколад, но сейчас мне его нельзя, потому что кормлю грудью, просто прохожу мимо в магазине. Захотелось, а его нет, ну и все, вы не сорвались», — советует Дарья.
Серена Уильямс — знать меру
Легендарная теннисистка призналась: следить за питанием по-настоящему начала… только после завершения карьеры. Ведь за время тренировок на корте она сжигала тысячи калорий в день! Сказать себе «нет» на пути в кондитерскую для Серены сложно, ведь она очень любит сладкое и булочки.
Но Серене все-таки удалось «перенастроить» себя и четко выставить границы: «Когда я все-таки ем вредную еду, я съедаю одно-два печенья, а остальное выкидываю», — делится она.
Выстроить правильный рацион куда проще, если понимать свою мотивацию. Ведь зная «зачем» всегда реальнее найти свое «как». Поэтому стоит задать себе этот вопрос, чтобы было проще понять свои ориентиры.