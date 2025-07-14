Как жить без сахара и мучений: лайфхаки спортсменок, которые живут без тортов

Гимнастка рассказывает, что перед соревнованиями всегда придерживалась строгой диеты, состоящей из белков, овощей и фруктов. И именно табуированность некоторых продуктов вызывала желание их съесть: «Сложнее всего было устоять перед мороженым или пирожными, которые я обычно даже не ем, — рассказывала девушка в интервью People. — Но они всегда выглядят так аппетитно, особенно, когда тебе нельзя их есть».