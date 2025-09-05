Быстрый результат с последствиями: чем опасны жесткие ограничения в еде

Подобные истории были и у других знаменитостей. Виктория Бекхэм в молодости ела только рыбу и овощи по 800−1000 калорий в день, Энн Хэтэуэй перед ролью в «Отверженных» сбросила 11 кг на экстремальном рационе из овсянки и редиса. Все они позже говорили, что такой опыт привел к проблемам со здоровьем и что возвращаться к нему они бы не стали.