5 продуктов, которые делают кожу сияющей и усиливают эффект спорта

Тренировки укрепляют тело, но сияние коже дарит питание. Эти продукты подпитывают ее изнутри и усиливают эффект от спорта, делая лицо свежим, а кожу — упругой и гладкой.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Рацион для сияния кожи и усиления эффекта от спорта
Чтобы сделать кожу сияющей и усилить эффект от занятий спортом, нужно правильно составить ежедневный рационИсточник: Freepik.com/CC0

Регулярные тренировки разгоняют метаболизм, улучшают кровообращение и придают лицу естественный румянец, но сами по себе не решают кожные проблемы. Чтобы мышцы росли, а кожа при этом не становилась сухой и уставшей, организму нужны питательные вещества, которые восстанавливают клетки, гасят воспаления и удерживают влагу. В этой подборке — продукты, которые одновременно помогают телу восстановиться после нагрузок и делают кожу плотной, увлажненной и сияющей.

Ягоды — против воспалений и тусклости

Ягоды предотвращают тусклость и воспаления кожи
Ягоды заряжают кожу антиоксидантами и возвращают ей свежий видИсточник: Freepik

Свежие или замороженные ягоды — простой способ улучшить внешний вид кожи. Они богаты антиоксидантами, которые снижают воспалительные процессы после тренировок и защищают клетки от повреждений. Особенно полезны антоцианы — пигменты, отвечающие за насыщенный цвет, которые улучшают микроциркуляцию и придают коже более свежий вид.

В сентябре легко найти чернику, бруснику, клюкву или замороженные летние ягоды — смородина и малина отлично сохраняют полезные вещества после разморозки. Их можно добавлять в каши, чай, творог или смузи: так проще восполнить витамин С и фитонутриенты, которые ускоряют обновление клеток кожи. Регулярные ягодные перекусы помогают коже выглядеть более упругой — словно после хорошего сна.

Орехи и семена — для упругости и эластичности

Грецкие орехи в тарелке
Орехи и семена укрепляют защитный барьер кожи и удерживают влагуИсточник: Freepik.com/CC0

Орехи и семена содержат омега-жиры и витамин E — комбинацию, которая помогает укреплять липидный барьер кожи. Это снижает ее чувствительность к холоду и сухому воздуху, что особенно важно в начале осени, когда включают батареи. Витамин E также работает как антиоксидант: нейтрализует свободные радикалы, которые образуются во время интенсивных тренировок и ускоряют старение кожи.

Для перекусов подойдут грецкие орехи, миндаль, льняные семена или тыквенные семечки — их легко добавлять в салаты, каши и йогурты. Даже небольшая порция (пара ложек семян или горсть орехов) заметно повышает эластичность кожи и делает ее менее чувствительной к холоду и сухому воздуху.

При регулярном употреблении кожа становится более плотной и упругой, а ощущение стянутости после душа или тренировки уходит.

Лосось и другая жирная рыба — для гладкости и сияния

Лосось и лимон на доске
Омега-3 из жирной рыбы поддерживают гладкость и сияние кожиИсточник: Freepik

Жирные сорта рыбы — источник омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень воспаления в организме и помогают коже удерживать влагу. Это особенно важно после тренировок: нагрузка усиливает окислительный стресс, а омега-3 смягчают его эффект и поддерживают эластичность кожи. Дополнительно в такой рыбе есть витамин D, участвующий в регенерации клеток и защите от раздражений.

Для привычного рациона подойдут не только лосось, но и сардины, скумбрия, сельдь — их легко найти в охлажденном или слабосоленом виде. Достаточно 2−3 порций в неделю, чтобы кожа дольше сохраняла гладкость и не реагировала сухостью на перепады температур.

Вода и продукты с высоким содержанием жидкости — для увлажнения изнутри

Арбуз дольками в тарелке
Вода и сочные продукты поддерживают уровень влаги и возвращают коже тонусИсточник: https://ru.freepik.com

Недостаток воды быстро отражается на коже: она теряет упругость, становится бледной и более чувствительной к нагрузкам. Чтобы поддерживать нормальный уровень влаги, важно не только пить воду, но и получать ее из продуктов. Такая «пищевая вода» усваивается медленнее, чем обычная, и помогает удерживать влагу в клетках кожи дольше.

Свежие огурцы, арбуз, дыня и томаты содержат до 90% воды, плюс витамины и минералы, которые уменьшают отечность и улучшают цвет лица. Несколько порций таких продуктов в течение дня вместе с достаточным количеством чистой воды помогают коже оставаться гладкой, даже если тренировки проходят в жарких залах.

Как составить рацион для сияющей кожи

Продукты для сбалансированного рациона в корзине
Сбалансированный рацион помогает коже восстанавливаться и дольше сохранять сияниеИсточник: Freepik

Включать продукты для кожи проще всего по принципу «понемногу, но регулярно». Главное — не устраивать резких перекосов, а распределить их на весь день, чтобы организм получал нужные вещества постепенно. Такой режим помогает коже поддерживать стабильный уровень влаги и быстрее восстанавливаться после спорта.

Примерный дневной рацион может выглядеть так:

  • Завтрак: овсянка с черникой и льняными семенами, зеленый чай или вода с лимоном.
  • Перекус: горсть миндаля и яблоко.
  • Обед: запеченный лосось с гарниром из шпинат и рукколой, ломтики огурца и томаты.
  • Полдник: творог с клюквой или смородиной.
  • Ужин: куриная грудка и теплый салат из овощей с тыквенные семечки, стакан воды.

Такой рацион не требует экзотических продуктов, но дает коже все необходимое: антиоксиданты, полезные жиры, витамины и влагу.