5 продуктов, которые делают кожу сияющей и усиливают эффект спорта

Регулярные тренировки разгоняют метаболизм, улучшают кровообращение и придают лицу естественный румянец, но сами по себе не решают кожные проблемы. Чтобы мышцы росли, а кожа при этом не становилась сухой и уставшей, организму нужны питательные вещества, которые восстанавливают клетки, гасят воспаления и удерживают влагу. В этой подборке — продукты, которые одновременно помогают телу восстановиться после нагрузок и делают кожу плотной, увлажненной и сияющей.