Ключевая особенность Второго этапа BetBoom PAL2025 — ТЕЧЕНИЕ

Акватория проведения финального этапа достаточно сложная. Общая протяженность игровой зоны составляет порядка 170 километров. Старт будет происходить с турбазы «Райгород», расположенной в 70 км от Волгограда. Отсюда экипажи смогут двинуться или вверх по течению на 35 км до границы зоны, или вниз — на ошеломляющие 165 км! Такой масштаб предоставляет спортсменам невероятное пространство для маневра и поиска рыбы.
Главным испытанием для спортсменов станет течение! Скорость потока в 4.5−5 км/ч кардинально меняет все привычные расклады. Этот факт потребует от экипажей высочайшего мастерства в управлении катером, точности в выборе постановок и совершенно иного подхода к технике ловли. Сила воды диктует свои правила: придется пересматривать набор приманок, их вес и проводку. Здесь будут побеждать те, кто не просто умеет найти рыбу, но кто сможет «поймать» саму реку, почувствовать ее ритм и использовать ее мощь себе во благо.
Соревнования пройдут с 14 по 16 октября.
Финальный этап PAL2025 — это возвращение к истокам, вызов и настоящая проверка на прочность. Нас ждет зрелищная борьба экипажей, где на кону — титул Лучшего Рыболова Года и 6 млн рублей.
Ждем невероятных и рекордных результатов!