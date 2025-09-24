Ключевая особенность Второго этапа BetBoom PAL2025 — ТЕЧЕНИЕ

Главным испытанием для спортсменов станет течение! Скорость потока в 4.5−5 км/ч кардинально меняет все привычные расклады. Этот факт потребует от экипажей высочайшего мастерства в управлении катером, точности в выборе постановок и совершенно иного подхода к технике ловли. Сила воды диктует свои правила: придется пересматривать набор приманок, их вес и проводку. Здесь будут побеждать те, кто не просто умеет найти рыбу, но кто сможет «поймать» саму реку, почувствовать ее ритм и использовать ее мощь себе во благо.