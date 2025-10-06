Чем занимаются жены футболистов, пока их мужья зарабатывают миллионы

История Антонеллы и Лионеля Месси началась задолго до его мировой славы. Они познакомились в родном городе Росарио: Антонелла — кузина лучшего друга Месси, и Лионель с детства был в нее влюблен. Когда он уехал в Европу строить карьеру, они долгое время поддерживали связь на расстоянии, а официально начали встречаться в 2008 году. Их свадьба в 2017-м стала одним из самых громких событий года в Аргентине: там собрались звезды футбола со всего мира, а улицы перекрывали для кортежа.