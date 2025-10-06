Чем занимаются жены футболистов, пока их мужья зарабатывают миллионы

Мир профессионального футбола не останавливается ни на день: тренировки, сборы, перелеты и игры превращают календарь спортсменов в плотный график без пауз. Пока игроки бьют рекорды, их партнерши выстраивают собственные карьеры. Кто-то становится дизайнером с мировым именем, кто-то превращается в инфлюенсера, а кто-то сочетает публичную жизнь с воспитанием детей. Эти женщины давно вышли за рамки «жен звезд» и сами стали медийными фигурами.
Виктория Бекхэм — от Spice Girls к модной империи
Пока Дэвид Бекхэм становился легендой футбола, Виктория строила собственную карьеру. После успеха в составе поп-группы Spice Girls она запустила одноименный модный бренд Victoria Beckham в 2008 году. Уже через несколько сезонов ее коллекции начали показывать на Неделе моды в Нью-Йорке, а позже — в Лондоне.
Сегодня бренд Виктории — один из самых узнаваемых в индустрии. Она делает ставку на лаконичный крой, качественные ткани и минимализм. Ее вещи носят Меган Маркл, Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Помимо основной линии, у нее есть более доступная линия Victoria Victoria Beckham и коллекции аксессуаров.
Бизнес приносит не только славу, но и реальные деньги: компания оценивается в десятки миллионов фунтов, а сама Виктория регулярно входит в рейтинги самых влиятельных женщин в моде. Параллельно она воспитывает четверых детей, сопровождает мужа на мероприятиях и продолжает развивать бренд, несмотря на жесткую конкуренцию.
Антонелла Рокуццо — семья и партнерские проекты
История Антонеллы и Лионеля Месси началась задолго до его мировой славы. Они познакомились в родном городе Росарио: Антонелла — кузина лучшего друга Месси, и Лионель с детства был в нее влюблен. Когда он уехал в Европу строить карьеру, они долгое время поддерживали связь на расстоянии, а официально начали встречаться в 2008 году. Их свадьба в 2017-м стала одним из самых громких событий года в Аргентине: там собрались звезды футбола со всего мира, а улицы перекрывали для кортежа.
Сегодня Антонелла сосредоточена на семье: они с Месси воспитывают троих сыновей — Тиаго, Матео и Чиро. При этом она активно участвует в светской жизни. Антонелла сотрудничает с модными и спортивными брендами, участвует в съемках рекламных кампаний и развивает свои соцсети с более чем 40 млн подписчиков, где регулярно появляются кадры с мероприятий, путешествий и семейных будней.
Ее стиль и сдержанное поведение часто обсуждают в СМИ: Антонеллу называют одной из самых влиятельных женщин в окружении футболистов. Она сопровождает Месси на матчах, церемониях награждения и светских событиях, оставаясь при этом максимально скромной.
Жоржинья Родригес — инфлюенсер и звезда Netflix
История Жоржиньи Родригес напоминает сказку. До знакомства с Криштиану Роналду она работала продавщицей в бутике Gucci в Мадриде. Именно там в 2016 году они впервые встретились — футболист зашел в магазин, и между ними завязались отношения. Спустя несколько лет Жоржинья превратилась из неизвестной девушки в одну из самых обсуждаемых женщин мира спорта.
Сегодня у нее более 70 млн подписчиков в соцсетях. Она ведет страничку как полноценный lifestyle-инфлюенсер: съемки в дизайнерских нарядах, закулисье семейной жизни, путешествия и участие в мероприятиях. Помимо соцсетей, Жоржинья стала героиней реалити-шоу «Soy Georgina» на Netflix, где рассказывает о своем пути, отношениях с Роналду и материнстве. Шоу вышло в 2022 году, получило широкую огласку и укрепило ее медийный статус.
Пара воспитывает пятерых детей — общую дочь Алану и четверых детей Криштиану, которых Жоржинья воспринимает как своих. Она сопровождает футболиста на церемониях, поддерживает на матчах и участвует в благотворительных инициативах. Параллельно Родригес подписывает контракты с модными домами, снимается для глянца и выстраивает собственный бренд.
Пилар Рубио — телеведущая и фитнес-амбассадор
Пилар Рубио стала известной в Испании задолго до брака с Серхио Рамосом. Она начала карьеру как телеведущая и репортер на музыкальных и развлекательных программах, а позже вела популярные шоу на крупных испанских телеканалах. Ее яркая внешность и харизма быстро сделали ее одной из самых узнаваемых фигур на испанском телевидении 2000-х.
После свадьбы с Рамосом Пилар не ушла в тень. Она продолжает работать на телевидении, участвует в ток-шоу, вести развлекательные передачи и светские мероприятия. Кроме того, она стала лицом множества фитнес-брендов, регулярно публикует тренировки в соцсетях и продвигает здоровый образ жизни. У нее 10 миллионов подписчиков, и ее воспринимают как фитнес-амбассадора и медийную личность, а не только как жену футболиста.
Пара воспитывает четверых сыновей, и Пилар часто подчеркивает, что совмещать карьеру с семьей непросто, но возможно. Она продолжает строить свою публичную карьеру параллельно со спортивной биографией мужа и остается востребованной в испанских медиа.