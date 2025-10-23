Полезные перекусы для офиса: 5 вариантов, которые не портят фигуру

Рабочий день редко проходит без спешки и перекусов «на бегу». Печенье с кофе, шоколадка к совещанию, круассан после обеда — знакомый сценарий. Но именно такие привычки мешают держать стабильный вес и энергию в течение дня. При этом вовсе не нужно переходить на сухую грудку или считать калории: есть варианты, которые дают сытость, помогают сосредоточиться и не требуют никаких усилий. Ниже — простые перекусы, которые не испортят фигуру и спасут в плотном графике.