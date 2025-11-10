Как Шарапова, Байлз и Вонн сохраняют энергию, когда солнца почти нет

Зимняя усталость знакома не только тем, кто работает в офисе, но и звездам спорта. Недостаток света снижает уровень серотонина, влияет на настроение и концентрацию, а вместе с ними падает и мотивация к тренировкам. Многие спортсменки признаются, что в этот период им приходится буквально перестраивать ритм жизни. Мы собрали три истории, которые показывают, как важно не гнаться за результатом любой ценой, а заботиться о себе, когда солнце скрывается надолго.
Мария Шарапова — акцент на движении и свежем воздухе
После окончания спортивной карьеры Мария Шарапова живет между Лос-Анджелесом и Лондоном: в США — ее дом и бизнес-проекты, в Великобритании — часть семьи и друзья. Осенью она часто бывает в Лондоне, где постоянно пасмурно. В интервью Women’s Health Мария признавалась, что именно тогда чувствует спад энергии и старается компенсировать его движением.
Каждое утро Мария выходит на прогулку, даже если пасмурно или идет дождь. Она говорит, что это ее способ включиться в день без кофе и телефонов: «Я просто иду и дышу». Кроме того, Мария практикует короткие сессии йоги у окна и дыхательные упражнения, чтобы поддерживать концентрацию. По ее словам, регулярные движения на свежем воздухе помогают не только держать тело в форме, но и не впадать в осеннюю апатию.
Симона Байлз — режим и осознанные паузы
Симона Байлз всегда считалась символом дисциплины — ежедневные тренировки, четкий график, безупречные выступления. Но после Олимпиады в Токио в 2021 году гимнастка открыто рассказала о проблемах с психическим здоровьем и впервые позволила себе сделать паузу. С тех пор она пересмотрела подход к тренировкам: «Раньше я думала, что отдых — это слабость. Теперь понимаю, что именно он дает мне силу», — говорила она в интервью Time.
Осенью, когда становится меньше света, Симона делает ставку на стабильный режим сна и умеренные нагрузки. Она ложится и встает в одно и то же время, избегает ночных перелетов и старается не перегружать график. Байлз также уделяет внимание психологическому восстановлению — практикует дыхательные упражнения и ведет дневник благодарности, который, по ее словам, помогает «переключать мозг на позитивные вещи». В интервью спортсменка признавалась, что теперь воспринимает баланс как часть подготовки: «Иногда лучший способ быть продуктивной — это вовремя остановиться».
Линдси Вонн — светотерапия и правильное питание
Звезда горнолыжного спорта Линдси Вонн знает, что такое жизнь без солнца: большую часть зимы она проводила на тренировках в горах, где рассвет поздний, а день короткий. В интервью Self она рассказывала, что в такие периоды чувствует резкий спад энергии и настроения, поэтому давно разработала собственную систему восстановления. Каждое утро Линдси включает лампу дневного света — процедуру, известную как светотерапия. Она помогает регулировать уровень серотонина и мелатонина, улучшая концентрацию и сон.
Кроме света, Вонн уделяет внимание питанию. Осенью она добавляет в рацион рыбу, орехи, яйца и зелень — источники витамина D и Омега-3, которые поддерживают выработку гормонов радости. Спортсменка признается, что утро начинает с горячего душа и музыки, чтобы «перевести тело в активный режим». По словам Линдси, эти простые ритуалы помогают ей чувствовать себя собраннее и не терять внутренний баланс, даже когда солнце появляется всего на пару часов.