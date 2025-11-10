Как Шарапова, Байлз и Вонн сохраняют энергию, когда солнца почти нет

Каждое утро Мария выходит на прогулку, даже если пасмурно или идет дождь. Она говорит, что это ее способ включиться в день без кофе и телефонов: «Я просто иду и дышу». Кроме того, Мария практикует короткие сессии йоги у окна и дыхательные упражнения, чтобы поддерживать концентрацию. По ее словам, регулярные движения на свежем воздухе помогают не только держать тело в форме, но и не впадать в осеннюю апатию.