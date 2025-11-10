Ричмонд
Как Шарапова, Байлз и Вонн сохраняют энергию, когда солнца почти нет

Когда дни становятся короче, а тренировки начинаются и заканчиваются в темноте, даже профессионалы чувствуют упадок сил. Но у некоторых спортсменок есть собственные способы пережить сезон без солнца и сохранить энергию.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Линдси Вонн, которая сохраняет энергию, даже когда солнца почти нет
Чтобы пережить сезон без солнца и сохранить энергию зимой, спортсменки выбирают разные методы.Источник: Legion-Media

Зимняя усталость знакома не только тем, кто работает в офисе, но и звездам спорта. Недостаток света снижает уровень серотонина, влияет на настроение и концентрацию, а вместе с ними падает и мотивация к тренировкам. Многие спортсменки признаются, что в этот период им приходится буквально перестраивать ритм жизни. Мы собрали три истории, которые показывают, как важно не гнаться за результатом любой ценой, а заботиться о себе, когда солнце скрывается надолго.

Мария Шарапова — акцент на движении и свежем воздухе

Мария Шарапова
Мария Шарапова считает движение лучшим способом сохранить энергию в пасмурный сезон.Источник: Соцсети

После окончания спортивной карьеры Мария Шарапова живет между Лос-Анджелесом и Лондоном: в США — ее дом и бизнес-проекты, в Великобритании — часть семьи и друзья. Осенью она часто бывает в Лондоне, где постоянно пасмурно. В интервью Women’s Health Мария признавалась, что именно тогда чувствует спад энергии и старается компенсировать его движением.

Каждое утро Мария выходит на прогулку, даже если пасмурно или идет дождь. Она говорит, что это ее способ включиться в день без кофе и телефонов: «Я просто иду и дышу». Кроме того, Мария практикует короткие сессии йоги у окна и дыхательные упражнения, чтобы поддерживать концентрацию. По ее словам, регулярные движения на свежем воздухе помогают не только держать тело в форме, но и не впадать в осеннюю апатию.

Симона Байлз — режим и осознанные паузы

Симона Байлз
Симона Байлз научилась давать себе отдых, чтобы сохранять форму и стабильность.Источник: AP 2024

Симона Байлз всегда считалась символом дисциплины — ежедневные тренировки, четкий график, безупречные выступления. Но после Олимпиады в Токио в 2021 году гимнастка открыто рассказала о проблемах с психическим здоровьем и впервые позволила себе сделать паузу. С тех пор она пересмотрела подход к тренировкам: «Раньше я думала, что отдых — это слабость. Теперь понимаю, что именно он дает мне силу», — говорила она в интервью Time.

Осенью, когда становится меньше света, Симона делает ставку на стабильный режим сна и умеренные нагрузки. Она ложится и встает в одно и то же время, избегает ночных перелетов и старается не перегружать график. Байлз также уделяет внимание психологическому восстановлению — практикует дыхательные упражнения и ведет дневник благодарности, который, по ее словам, помогает «переключать мозг на позитивные вещи». В интервью спортсменка признавалась, что теперь воспринимает баланс как часть подготовки: «Иногда лучший способ быть продуктивной — это вовремя остановиться».

Линдси Вонн — светотерапия и правильное питание

Линдси Вонн
Линдси Вонн использует светотерапию, чтобы компенсировать нехватку солнца в зимний сезон.Источник: AP 2024

Звезда горнолыжного спорта Линдси Вонн знает, что такое жизнь без солнца: большую часть зимы она проводила на тренировках в горах, где рассвет поздний, а день короткий. В интервью Self она рассказывала, что в такие периоды чувствует резкий спад энергии и настроения, поэтому давно разработала собственную систему восстановления. Каждое утро Линдси включает лампу дневного света — процедуру, известную как светотерапия. Она помогает регулировать уровень серотонина и мелатонина, улучшая концентрацию и сон.

Кроме света, Вонн уделяет внимание питанию. Осенью она добавляет в рацион рыбу, орехи, яйца и зелень — источники витамина D и Омега-3, которые поддерживают выработку гормонов радости. Спортсменка признается, что утро начинает с горячего душа и музыки, чтобы «перевести тело в активный режим». По словам Линдси, эти простые ритуалы помогают ей чувствовать себя собраннее и не терять внутренний баланс, даже когда солнце появляется всего на пару часов.

