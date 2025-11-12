5 причин, почему осенью стоит менять рацион — советы диетологов

Диетологи советуют не отказываться от кофе и десертов полностью, а просто контролировать количество. Оптимально — 1−2 чашки кофе до обеда и сладости только после основного приема пищи, чтобы сахар усваивался медленнее. Вместо булочек и шоколада можно выбрать сухофрукты, запеченные яблоки с корицей или теплые напитки с медом и специями.