Компания PARI опубликовала первый в российском спорте отчет об устойчивом развитии

Отчет поделен на три тематических блока: ответственность перед клиентами, вклад в общество и развитие сотрудников. По каждому блоку компания приводит подробную информацию, демонстрируя открытый подход и прозрачность в управлении бизнесом. С полной версией документа можно ознакомиться на сайте PARI.
PARI — легальная букмекерская компания, которая принимает ставки только онлайн. PARI является участником рейтинга крупнейших российских компаний РБК 500 и дважды была признана лучшим букмекером по версии престижной отраслевой премии «Рейтинг Букмекеров» за 2024 и 2025 годы.
Фонд оплаты труда за 2024 год составил 800 млн рублей на штат сотрудников 225 человек. Целевые отчисления на поддержку российского спорта — 2,7 млрд рублей, которые в 2024 году выросли на 92% по сравнению с 2023 годом.
Результаты работы по благотворительности
В отчетном 2024 году по инициативе компании был основан благотворительный фонд «Пари и побеждай» — один из самых известных фондов на стыке спорта и беттинга в России.
Фонд реализует спортивные и социальные инициативы по всей стране, внедряет «зеленые» практики в организацию спортивных событий, помогает пожилым спортсменам и обновляет спортивные объекты в разных городах России. В рамках работы фонда в 2024 году помощь получили более 27 некоммерческих организаций и 3500 человек.
Отдельное внимание в отчете об устойчивом развитии уделено проектам, направленным на формирование экологичной культуры. PARI участвует в организации спортивных мероприятий и фестивалей, внедряя экологические активности в программу и занимаясь экопросвещением партнеров, гостей и любителей спорта.
Прогресс в инициативах по ответственной игре
В отчете уделяется особое внимание теме зависимости от азартных игр. В PARI поясняют: беттинг должен оставаться развлечением, а не быть источником заработка, поэтому компания подходит к проблеме системно. PARI поддерживает принципы ответственной игры и выступает за осознанное, безопасное и честное участие в азартных играх.
Для этого компания внедряет соответствующие инструменты на собственной платформе, осуществляет конкретные шаги в разработке предиктивных моделей, направленных на выявление проблем в этой части у игроков, а также поддерживает комплексные законодательные инициативы, касающиеся профилактики зависимости от азартных игр, которые обсуждаются органами власти.
Например, на платформе PARI игроки могут с помощью инструментов самоконтроля устанавливать лимиты по времени и суммам, использовать функцию самоисключения и временно приостанавливать игру. В 2024 году более 4600 игроков воспользовались функцией «самоисключение навсегда» и около 8000 человек использовали лимиты на депозиты. В PARI считают, что ответственная игра постепенно становится всеобщим трендом в индустрии, и предлагаемые законопроекты в этой области необходимы рынку уже сейчас. В 2024 году этот подход стал частью стратегии устойчивого развития компании.
Равные возможности для сотрудников и соискателей
Важная часть устойчивого развития компании — это отношение к благополучию сотрудников. В отчете PARI упомянуты основные ценности команды: адаптивность, креативность, поощрение инициативы и командная работа. Кроме того, PARI обеспечивает равные возможности для всех сотрудников независимо от пола, возраста и других характеристик. Например, среди руководителей доля женщин составляет 40%, среди всех сотрудников доля работников-пенсионеров — 8%, людей с инвалидностью также 8%. Принципы, которые PARI внедряет в свою работу, демонстрируют прозрачную систему управления в компании.
Надежность и честность
Дополнительно в отчете PARI уделено внимание безопасности внешних и корпоративных данных. Дата-центры, на которых размещены серверы компании, имеют уровень Tier III Gold Certification of Operational Sustainability. Это сертификат, подтверждающий высокую операционную устойчивость центров обработки данных при случайном выходе из строя
или сбое отдельных компонентов.
Также PARI внедряет этичный и ответственный подход к коммуникациям в беттинге. Компания делает акцент на честность, прозрачность и заботу о пользователях во всех медиакампаниях.
В центре внимания — не азарт как самоцель, а эмоции, спортивный интерес и вовлеченность. Для этого в качестве амбассадоров PARI привлекает значимых людей из мира спорта и медиа — Дмитрия Губерниева, Игоря Ларионова, Армана Царукяна и других.
«В PARI мы формируем новую индустриальную норму: устойчивую, технологичную и ориентированную на клиента. Наша задача — развивать рынок так, чтобы спортивные развлечения становились частью качественной, продуманной экосистемы. Объединяя технологии, спорт и креатив, мы создаём решения, которые работают не только сегодня, но и в долгую перспективу», — отмечает Руслан Медведь, CEO PARI.