Компания PARI опубликовала первый в российском спорте отчет об устойчивом развитии

Например, на платформе PARI игроки могут с помощью инструментов самоконтроля устанавливать лимиты по времени и суммам, использовать функцию самоисключения и временно приостанавливать игру. В 2024 году более 4600 игроков воспользовались функцией «самоисключение навсегда» и около 8000 человек использовали лимиты на депозиты. В PARI считают, что ответственная игра постепенно становится всеобщим трендом в индустрии, и предлагаемые законопроекты в этой области необходимы рынку уже сейчас. В 2024 году этот подход стал частью стратегии устойчивого развития компании.