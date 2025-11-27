Звездные пары, которых объединил спорт: от Бекхэмов до Биберов

Общие интересы — основа крепкой семьи. Когда пары вместе тренируются, болеют за одну команду или просто двигаются в одном ритме, между ними выстраивается нечто большее, чем страсть. Спорт требует синхронности, терпения и поддержки — а это именно то, что делает отношения стабильными. У звезд, чья жизнь и без того насыщена, совместные тренировки и спортивный досуг стали способом сохранить близость и оставаться на одной волне.
Симона Байлз и Джонатан Оуэнс
Гимнастка и игрок NFL начали общаться во время локдауна, познакомившись в приложении для знакомств. Симона признавалась, что не знала, кто он, а Джонатан не был в курсе, что встречается с одной из самых титулованных спортсменок мира. Общая спортивная рутина быстро их сблизила: тренировки, взаимная поддержка перед соревнованиями, схожий ритм жизни — все это дало ощущение, что вместе они команда с первых месяцев отношений. Через три года после начала отношений, 22 апреля 2023 года, они поженились на скромной церемонии в здании суда в Хьюстоне, а в начале мая сыграли пышную свадьбу в Кабо-Сан-Лукасе.
В соцсетях Симона часто публикует фото с залов, где они тренируются вместе, или делятся челленджами, в которых гимнастка легко обходит мужа. Они оба выступают на высшем уровне, понимают, что такое режим, питание, стрессы — и это делает их союз особенно крепким. Джонатан сопровождал Симону на Олимпиаду, а она — его на игры NFL, называя «главной звездой на поле».
Александр и Анастасия Овечкины
Хоккеист и модель познакомились в 2014 году, а спустя два года поженились. С тех пор они стали одной из самых крепких и спортивных пар в российском шоу-бизнесе. Настя регулярно появляется на матчах супруга, выходит с ним на красные дорожки и поддерживает карьеру Александра даже во время переездов между континентами. При этом они делят не только публичную жизнь, но и спортивный быт: вместе занимаются спортом, гуляют с детьми, участвуют в семейных челленджах.
В соцсетях можно увидеть, как Настя тренируется дома или делает упражнения на свежем воздухе, а Александр помогает старшему сыну делать первые шаги на льду. Их семейная рутина построена на постоянно движении и поддержке. Анастасия признается: «В нашей семье спорт — это не обязанность, а радость. Мы все немного спортсмены».
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Романы в Голливуде начинаются по-разному, но этот — с матчей и камер. О романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые заговорили весной 2023 года, но первые совместные выходы пара подтвердила только осенью. Одним из первых официальных появлений стал матч финала NBA в Лос-Анджелесе, где их засняли в обнимку на трибуне. Публика обсуждала не столько игру, сколько их объятия и взаимные взгляды.
С тех пор спорт стал для них поводом для романтики. Пара появлялась на баскетбольных матчах в одинаковых луках, надевала бейсболки с логотипами команд и охотно позировала фанатам. Видео с реакциями Кайли на забитые мячи тут же попадали в соцсети, а образы звездной пары разбирали в модных пабликах. Этот «зал для свиданий» превратился в узнаваемую часть их отношений.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм с детства рос на футбольных полях: он выходил за руку с отцом, сидел на скамейке запасных и знал, что такое дисциплина матча. Поэтому и в свои отношения с Николой Пельтц он почти сразу привнес эту сторону жизни. Они начали встречаться в октябре 2019 года, а уже через девять месяцев — в июле 2020-го — объявили о помолвке.
Футбол стал частью их семейной культуры. Бруклин не пропускает крупные матчи, а Никола часто сопровождает его на трибунах — как это делала когда-то Виктория Бекхэм с Дэвидом. В день свадьбы Никола даже пошутила, что теперь у нее «двойное гражданство: США и Manchester United».
Пара часто делит спортивный досуг с семьей Бекхэмов: они появляются на матчах MLS, где играет клуб Inter Miami — проект Дэвида Бекхэма, участвуют в благотворительных спортивных событиях и тренируются дома. У Бруклина осталась любовь к футболу с детства, а Никола с интересом разделяет его увлечения: они выкладывали сторис с домашних пробежек и шуточных челленджей с мячом. Для них это стало способом проводить время вместе.
Джастин и Хейли Бибер
Фитнес — один из способов, который помогает паре сохранять близость. Джастин и Хейли регулярно устраивают совместные тренировки: их не раз замечали на пробежках по Лос-Анджелесу, на выходах из тренажерных залов и йога-студий. В интервью Хейли подчеркивала, что занятия спортом помогают ей справляться со стрессом, а совместная активность с Джастином — «это и привычка, и терапия одновременно».
Хейли выбирает пилатес и силовые тренировки с собственным весом, Джастин — кардио и растяжку. После недавнего диагноза — синдрома Рамсея Ханта, который временно парализовал часть его лица в 2022 году, певец стал уделять больше внимания восстановлению, отказался от интенсивных нагрузок и включил в график йогу, плавание и мягкие тренировки.
Совместные активности стали частью повседневной жизни пары: спорт помогает им справляться с перегрузками, синхронизировать режимы и просто быть вместе без камер и суеты.