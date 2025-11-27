Звездные пары, которых объединил спорт: от Бекхэмов до Биберов

Гимнастка и игрок NFL начали общаться во время локдауна, познакомившись в приложении для знакомств. Симона признавалась, что не знала, кто он, а Джонатан не был в курсе, что встречается с одной из самых титулованных спортсменок мира. Общая спортивная рутина быстро их сблизила: тренировки, взаимная поддержка перед соревнованиями, схожий ритм жизни — все это дало ощущение, что вместе они команда с первых месяцев отношений. Через три года после начала отношений, 22 апреля 2023 года, они поженились на скромной церемонии в здании суда в Хьюстоне, а в начале мая сыграли пышную свадьбу в Кабо-Сан-Лукасе.