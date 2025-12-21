Сушка тела у женщин и мужчин: чем отличаются цели, темп и риски

На практике это значит, что женская сушка почти всегда мягче по калориям и дольше по времени. Силовые тренировки остаются базой, но кардио дозируют осторожно, а восстановлению уделяют не меньше внимания, чем самим тренировкам. Резкие диеты и «обнуление» углеводов здесь чаще дают откат, чем результат. О том, как именно сушиться, мы писали ранее.