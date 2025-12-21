Ричмонд
Сушка тела у женщин и мужчин: чем отличаются цели, темп и риски

Даже при одинаковых тренировках и питании результаты сушки у мужчин и женщин могут отличаться.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина и женщина на сушке
Мужчины обычно сушатся быстрее за счет мышечной массы, женщинам важнее не форсировать процесс и держать балансИсточник: Freepik

Сушка тела у мужчин и женщин зависит от физиологии и гормонального фона: мужчины в среднем теряют жир быстрее, женщины — медленнее. Поэтому и подход к сушке, и безопасный темп снижения веса должен быть индивидуальным.

Как проходит сушка тела у мужчин

У мужчин сушка нередко идет быстрее — в среднем за счет большей мышечной массы и более высокого базового расхода энергии, хотя различия у конкретных людей могут быть значительными.

Типичные особенности:

  • жир уходит активнее, особенно в верхней части тела;
  • силовые показатели дольше сохраняются;
  • переносимость дефицита калорий обычно выше.

Поэтому мужская сушка чаще строится вокруг силовых тренировок с умеренным добавлением кардио. Основная задача — сохранить рабочие веса и не «сжечь» мышцы вместе с жиром. Если темп снижения веса становится слишком быстрым, это почти всегда сигнал, что потери идут уже не только за счет жировой ткани.

Как проходит сушка тела у женщин

Женщина пытается расстаться с жиром на сушке
Жировая ткань защищает организм, поэтому он так неохотно с ней расстаетсяИсточник: Freepik

У женщин сушка требует более аккуратного подхода. Жировая ткань физиологически выполняет защитную и гормональную функцию, поэтому организм сопротивляется ее снижению активнее.

Типичные особенности:

  • жир уходит медленнее, особенно в области бедер и живота;
  • сильный дефицит калорий быстрее сказывается на самочувствии;
  • при затяжной или жесткой сушке повышается риск гормональных нарушений — у женщин это чаще проявляется сбоями цикла, у мужчин может снижаться уровень тестостерона.

На практике это значит, что женская сушка почти всегда мягче по калориям и дольше по времени. Силовые тренировки остаются базой, но кардио дозируют осторожно, а восстановлению уделяют не меньше внимания, чем самим тренировкам. Резкие диеты и «обнуление» углеводов здесь чаще дают откат, чем результат. О том, как именно сушиться, мы писали ранее.

Нормы потери веса для мужчин и женщин

Универсальной цифры не существует, но есть ориентиры, которые считают безопасными и для здоровья, и для сохранения мышц:

Параметр
Мужчины
Женщины
Безопасный темп снижения веса
~0,5–1 кг в неделю
~0,3–0,7 кг в неделю
Ориентир за месяц
~2–4 кг
~1–3 кг
Что считается нормой
Жир уходит относительно быстро, мышцы легче сохранить
Жир уходит медленнее, особенно в «проблемных зонах»
Риски при слишком быстром темпе
Потеря мышц, падение силовых, гормональные проблемы
Сбои цикла, ухудшение самочувствия, гормональные проблемы
На что лучше ориентироваться
Силовые показатели и визуальный рельеф
Самочувствие, стабильность цикла, состав тела

Эти значения — ориентиры, а не строгие правила. Если вес уходит быстрее, растет риск потери не только жира, но и мышц. Поэтому на сушке важно смотреть не только на весы, но и на изменения состава тела и самочувствие. Биоимпедансометрия может помочь оценить динамику, но ее результаты дают лишь примерное представление, а не точные цифры.