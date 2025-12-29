Скандальные разводы спортсменов, которые полностью изменили их жизнь

Но настоящий удар ждал Федорова после расставания. Он потерял все свои сбережения — около 60 миллионов долларов, вложенные в неудачный бизнес. В одночасье он остался и без любви, и без состояния, на которое рассчитывал после карьеры. Казалось, этот двойной удар просто сломает его. Однако характер чемпиона взял верх. Федоров не сдался. Он продолжил играть в НХЛ на высочайшем уровне, став живой легендой лиги, а после завершения карьеры нашел себя в тренерской работе. Он доказал, что настоящая сила проявляется не в отсутствии падений, а в умении подниматься после них, выстраивая свою жизнь заново.