5 спортсменов, которые вернулись после поражения

Именно это падение стало отправной точкой для его величайшего возвращения. Осознав, что спорт был его спасением и смыслом, он нашел новую мотивацию — не просто побеждать, а делать это с умом, наслаждаясь процессом. Его возвращение к подготовке к Рио-2016 было осознанным и методичным. И он совершил чудо: в 31 год, в «пенсионном» для плавания возрасте, Фелпс выиграл 5 золотых и 1 серебряную медаль, показав миру образец не только физического, но и ментального возрождения. Его история — о том, что самое сложное поражение часто наносит не соперник, а внутренняя пустота, и что величайшая победа — это победа над самим собой.