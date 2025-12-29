От Бекхэма до Родниной: кем стали дети легендарных спортсменов

Хотя в детстве Александр занимался спортом и даже играл в хоккей, с годами пришло понимание: его путь лежит в другом направлении. Получив образование в США, он вернулся в Москву и поступил в Строгановское училище, чтобы стать художником-керамистом. Ирина Роднина, женщина железной воли, поначалу не могла принять выбор сына. Но со временем пришло понимание: наследие чемпиона — это не только медали, но и сила характера, которую можно направить в любое русло.