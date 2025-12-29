От Бекхэма до Родниной: кем стали дети легендарных спортсменов

Истории наследников звезд спорта — это всегда про сложный выбор между долгом перед фамилией и правом на собственную судьбу. Мы собрали пять ярких примеров того, как дети легенд справляются с этим вызовом, доказывая, что настоящее чемпионство — это прежде всего победа над чужими ожиданиями.
Александр Зайцев-младший: гончарный круг вместо хоккея
Его родители — живая история советского спорта. Ирина Роднина и Александр Зайцев, легендарный дуэт, чьи победы заставляли плакать от восторга целую страну. Их сын с детства был обречен на вопросы о продолжении династии. Но будущее, которое ему прочили, мальчика не прельщало.
Хотя в детстве Александр занимался спортом и даже играл в хоккей, с годами пришло понимание: его путь лежит в другом направлении. Получив образование в США, он вернулся в Москву и поступил в Строгановское училище, чтобы стать художником-керамистом. Ирина Роднина, женщина железной воли, поначалу не могла принять выбор сына. Но со временем пришло понимание: наследие чемпиона — это не только медали, но и сила характера, которую можно направить в любое русло.
Дмитрий Третьяк: голкипер семейного здоровья
Владислав Третьяк — «русская стена», звезда советского хоккея. Его сын Дмитрий с детства стоял на коньках, и отец, конечно, видел в нем свое продолжение. Но судьбу молодого человека определили не только гены великого вратаря. Влияние матери-учительницы, ее уважение к знаниям и созидательному труду, оказалось не менее сильным.
Дмитрий не пошел ни в спорт, ни в филологию. Он нашел стезю, которая идеально соединила практичность и желание помогать, — стал стоматологом. Ирония в том, что в мире хоккея, где выбитые зубы — почти боевая награда, профессия Дмитрия оказалась стратегически важной. Это особая форма продолжения семейного дела: он бережет то, что чаще всего страдает в спортивных баталиях.
Любопытно, что спортивная линия в семье все же не прервалась. Сын Дмитрия, Максим, внук легенды, стал хоккейным вратарем. До успехов деда он, конечно, не добрался, но на юниорском уровне успел поиграть за сборную России. Так круг замкнулся, показав, что в одной семье могут уживаться разные формы успеха — от всемирной славы до врачебного мастерства и новых спортивных амбиций.
Бруклин Бекхэм: кухня вместо футбольного поля
Дэвиду Бекхэму, иконе мирового футбола, так и не удалось вырастить из сыновей профессиональных спортсменов. Младшие, Ромео и Круз, пробуют себя в моде и музыке. А старший, Бруклин, нашел призвание на кухне. В 2021 году, в разгар пандемии, он запустил кулинарный проект «Готовим с Бруклином».
Он доказал: в XXI веке можно стать знаменитым, не забивая голы, а готовя стейки. Проект в итоге закрылся, но Бруклин продолжил развивать кулинарную тему в соцсетях, а в феврале прошлого года открыл свое первое кафе в Лондоне. Женитьба на дочери миллиардера Николе Пельтц добавила ему внимания прессы, превратив его путь в самостоятельную медийную историю.
Александр Плющенко: жизнь в объективе с пеленок
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской с детства на виду у публики: его знают под прозвищем «Гном Гномыч». У 12-летнего Саши есть личный агент и более 1,3 миллиона подписчиков. Несмотря на юный возраст, он заключает рекламные контракты, а звездные родители активно занимаются его продвижением. Результат налицо: в 2022 году Яна Рудковская сообщила, что только за год сын заработал 12 миллионов рублей.
При этом Александр серьезно занимается фигурным катанием в академии «Ангелы Плющенко», продолжая дело отца. За жизнью мальчика пристально следят не только поклонники, но и критики: ходили слухи и о болезни Саши, и о чрезмерном контроле со стороны родителей. Тем временем юный фигурист продолжает делиться семейными буднями и фотографиями с именитыми друзьями — от Филиппа Киркорова до Артема Дзюбы.
Ронни Фоден: детская искренность как главный козырь
Этому мальчику всего шесть лет, а за его жизнью следят более 4 миллионов подписчиков. Сыну Фила Фодена, звезды «Манчестер Сити» и сборной Англии, не пришлось ничего достигать в традиционном смысле. Он не забивал голы и не выигрывал трофеи. Его «спортивный результат» — это вирусный ролик.
Он был просто непосредственным ребенком, который вышел на поле с отцом-чемпионом. Момент, когда Ронни по-детски прямо заявил суперзвезде Эрлингу Холанду, что тот похож на девочку из-за прически, взорвал интернет.
Ронни унаследовал от отца не мастерство владения мячом, а доступ к гигантской аудитории. И он, даже не осознавая того, уже начал этим капиталом управлять. Он — прообраз наследника будущего, для которого спортивные достижения родителей являются не планом на жизнь, а лишь стартовой площадкой для создания собственного, совершенно иного успеха.
Некоторые дети известных спортсменов любят быть на виду, другие предпочитают избегать внимания и идут своим путем. Но всех их с самого рождения сопровождает особая ответственность — ожидания окружающих. Эти истории показывают, что настоящая сила проявляется не только на стадионе, но и в умении оставаться собой, несмотря на известную фамилию.