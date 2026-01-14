Абиссинец из России стал чемпионом мира среди кошек

Всего в конкурсе участвовали 1496 котов со всего мира. В течение года они участвовали в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран. За минувший год кот из России принял участие в 51 выставке, 45 из которых принесли ему рейтинговые очки.