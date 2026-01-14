Абиссинец из России стал чемпионом мира среди кошек

На звание чемпиона мира полуторгодовалого кота выдвинул российский фелинологический клуб «РосКош». Он набрал 19726 рейтинговых баллов, что на 1150 больше, чем у его ближайшего конкурента — самца шотландской вислоухой из Таиланда по кличке Мелоди Шарм Пи-Шарк. Третье место занял самец британской короткошерстной из Беларуси по кличке Моки ТарЛен Лакшери.
Всего в конкурсе участвовали 1496 котов со всего мира. В течение года они участвовали в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран. За минувший год кот из России принял участие в 51 выставке, 45 из которых принесли ему рейтинговые очки.
Кот из России стал лучшим котом года впервые с 2021 года. В категории «Ветераны» победу также одержал российский питомец — самка курильского бобтейла по кличке Селена Золотая Середина, которой скоро исполнится 11 лет.