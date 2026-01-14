Асмус, Утяшева, Кожевникова: как спорт привел их к славе вне арены

Этот опыт стал ключевым при создании «Слота» — группы, известной своей физической интенсивностью и визуальной эстетикой. «Санный спорт — это про скорость, риск и абсолютное доверие к себе, — говорит Игорь. — То же самое на сцене: ты не можешь сомневаться ни на секунду». Его умение держать напряжение, работать в команде и не бояться экстремальных условий помогло «Слоту» стать одной из самых уважаемых рок-групп в России. Спорт дал ему не только выносливость, но и стиль — резкий, точный, узнаваемый.