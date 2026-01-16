Чемпионы на грани: звезды спорта, которые столкнулись с выгоранием

В мае 2017-го Джокович пригласил на роль своего тренера Андре Агасси, но сотрудничество продлилось меньше года — стороны не нашли общего языка. Весь 2017 год стал худшим в его карьере: он не выиграл ни одного туринира и опустился на 12-е место в рейтинге. Однако уже в 2018 году Новак нашел в себе силы и вернулся на прежний уровень — выиграв «Уимблдон» и Открытый чемпионат США. Позже в своих интервью он признавался, что вернуться в строй ему помогли духовные практики, медитации и дыхательные упражнения, которые помогали регулировать стресс и справиться с личным кризисом.