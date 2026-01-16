Цена идеального тела: 7 актеров, которые перекроили себя ради съемок

Зак Эфрон начал карьеру с ролей в подростковых музыкальных фильмах, а его фигура была далека от атлетичной. Серьезно заниматься спортом он начал только перед съемками в «Спасателях Малибу». Актер должен был продемонстрировать в кадре идеальную физическую форму, так как играл олимпийского чемпиона, обладателя двух золотых медалей по плаванию. Для этого он даже нанял личного тренера и диетолога. Его тренировки включали функциональный фитнес, силовые упражнения и высокоинтенсивные интервалы. Основной упор был сделан на спину, плечи, грудь и пресс. Он выполнял упражнения с гантелями, штангой, а также много работал с собственным весом.