Цена идеального тела: 7 актеров, которые перекроили себя ради съемок

Идеальные тела актеров, которые мы видим на экране, как правило, результат изнурительных тренировок и жестких диет. Многие из этих голливудских звезд начинали свои тренировки при обычной комплекции, а заканчивали в образах супергероев или античных воинов с рельефным прессом. Мы собрали семь примеров, где кардинальные перемены и трансформация фигуры стали главным атрибутом звездных ролей и доказательством преданности профессии.
Джерард Батлер — из обычного парня в спартанского царя
До съемок в «300 спартанцах» Джерард Батлер не имел достаточной мускулатуры, и чтобы сыграть царя Леонида, он прошел тяжелую семимесячную подготовку. Его дневной график включал три тренировки:
- утром — функциональный фитнес и кардио;
- днем — силовые упражнения с акцентом на спину, грудь и ноги;
- вечером — боевые искусства и растяжка.
Он работал в тренажерном зале, использовал упражнения с собственным весом, переворачивал покрышки от грузовиков, занимался на гимнастических кольцах и бегал по пересеченной местности.
Его питание состояло из 5−6 приемов пищи в день с высоким содержанием белка и почти полным отказом от углеводов. За этот период он сбросил лишние килограммы и нарастил впечатляющую мышечную массу. В результате перетренированности у актера начались боли в суставах и мышцах, а после окончания съемок врачи строго запретили ему заниматься спортом еще как минимум восемь месяцев. Ну, а результат его усердных тренировок навсегда остался в истории кино.
Крис Пратт — сбросил 30 кг для роли своей мечты
Крис Пратт перед съемками «Стражей Галактики» для роли Питера Квилла сбросил почти 30 кг за 6 месяцев. Его тренировки проходили шесть дней в неделю по 4 часа и включали упражнения на все группы мышц: от жимов лежа и приседаний со штангой до подтягиваний и планок. В список также входили плавание, бокс и кикбоксинг.
Питание он строго контролировал: только белок, немного овощей, полезные жиры и минимум углеводов. А вот молочные продукты, выпечка и жареная пища были полностью исключены. После съемок лишние килограммы к актеру все же возвращались, поэтому перед каждым новым проектом Пратт проходит похожую программу, чтобы соответствовать требованиям образа.
Том Харди — мастер физических перевоплощений
Том Харди для каждой роли полностью меняет свое телосложение. Например, для фильма «Воин» он набрал больше 12 килограммов мышечной массы, сбросив 15 процентов жира.
Тренировки включали тяжелые базовые упражнения — становая тяга, приседания, жимы, плюс высокоинтенсивные интервалы для выносливости. Помимо тренировок актер придерживался высокобелковой спортивной диеты.
Затем для роли в фильме «Механик» он резко похудел. А для образа Бейна в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» снова набрал объем, особенно в области плеч и груди. Его тренировки проходят по индивидуальным программам с участием личных тренеров и диетологов. Каждый раз он полностью перестраивает режим дня и питания, чтобы соответствовать требованиям персонажа.
Джейсон Момоа — природная мощь под строгим контролем
Джейсон Момоа, несмотря на то, что всегда был обладателем неплохой физической формы, перед ролью Аквамена прошел усиленный курс тренировок. Он выполнял упражнения на силу и выносливость: становая тяга, тяга штанги в наклоне, жимы над головой, подтягивания с отягощением. Дополнительно практиковал систему упражнений, основанной на работе с весом собственного тела, и традиционные гавайские боевые искусства.
Его питание на этот период включало рацион с акцентом на белок и сложные углеводы. Между проектами Момоа позволяет себе больше свободы, но за 3−4 месяца до съемок возвращает нужную форму за счет усиленных тренировок и строгой диеты.
Крис Эванс — из худощавого романтика в «Первого мстителя»
Крису Эвансу до съемок в «Капитане Америка» пришлось усиленно тренироваться и питаться, чтобы набрать мышечную массу и снизить процент подкожного жира. Режиссер потребовал, чтобы актер за три месяца стал выглядеть как суперсолдат с внушительными бицепсами и рельефным прессом. При этом Эванс не проводил кардиотренировок, а его программа была акцентирована на проработку груди, трицепсов, трапеций и верха спины. Его питание включало 3000−3500 калорий в день, разделенных на пять приемов, как правило, основой питания были: курица, рыба, яйца, овсянка, овощи.
За указанный срок он набрал около 10 килограммов мышечной массы, сохранив низкий процент жира. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью его жизни, и он старается поддерживать полученную физическую форму даже вне съемок.
Зак Эфрон — идеальная форма для съемок
Зак Эфрон начал карьеру с ролей в подростковых музыкальных фильмах, а его фигура была далека от атлетичной. Серьезно заниматься спортом он начал только перед съемками в «Спасателях Малибу». Актер должен был продемонстрировать в кадре идеальную физическую форму, так как играл олимпийского чемпиона, обладателя двух золотых медалей по плаванию. Для этого он даже нанял личного тренера и диетолога. Его тренировки включали функциональный фитнес, силовые упражнения и высокоинтенсивные интервалы. Основной упор был сделан на спину, плечи, грудь и пресс. Он выполнял упражнения с гантелями, штангой, а также много работал с собственным весом.
Питание было низкоуглеводным, с высоким содержанием белка и контролем жиров. Зак отказался от всех обработанных продуктов, сладкого и любой химии. В основу рациона были поставлены белки, а также продукты с витаминами и микроэлементами: курица, индейка, говядина, яичные белки. За 4−5 месяцев он добился отличного результата — на его теле стали видны даже самые мелкие мышцы, а новый образ позволил ему уйти от экранного типажа щуплого подростка.
Кристиан Бейл — фанатик физических экспериментов
Для фильма «Машинист» актер за четыре месяца сбросил почти 30 кг, чтобы сыграть Тревора Резника. Для этого Бейл постепенно сократил рацион до нескольких сотен калорий в сутки. А после завершения съемок ему дали всего шесть недель на подготовку к роли Бэтмена. Он начал усиленно есть, потребляя до 6000 калорий в день — и тренироваться по шесть часов ежедневно, выполняя базовые упражнения, кардио, а также занимаясь боевыми искусствами. В результате за несколько месяцев он прибавил почти 40 кг, в основном мышечной массы.
Его подход требует постоянного контроля над питанием, графиком сна и нагрузками. Хотя такие перемены опасны для здоровья, Бейл считает их необходимыми для максимальной достоверности образа.
Эти истории показывают, насколько серьезно актеры относятся к своей работе. Они не просто играют роли — они жертвуют своим комфортом, временем и иногда даже здоровьем. Их дисциплина и труд остаются за кадром, но именно они делают экранное воплощение героев таким убедительным.