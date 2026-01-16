Ричмонд
Цена идеального тела: 7 актеров, которые перекроили себя ради съемок

Мы редко знаем цену, которую платят голливудские актеры за идеальный образ на экране. Но ради роли они часто проходят через месяцы жестких тренировок и настоящих испытаний.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Крис Пратт, который перекроил себя ради съемок для достижения идеального тела
Идеальное тело актера в фильме — результат не генетики, а изнурительных тренировок и работы над собойИсточник: Legion-Media.ru

Идеальные тела актеров, которые мы видим на экране, как правило, результат изнурительных тренировок и жестких диет. Многие из этих голливудских звезд начинали свои тренировки при обычной комплекции, а заканчивали в образах супергероев или античных воинов с рельефным прессом. Мы собрали семь примеров, где кардинальные перемены и трансформация фигуры стали главным атрибутом звездных ролей и доказательством преданности профессии.

Джерард Батлер — из обычного парня в спартанского царя

Джерард Батлер
Джерард БатлерИсточник: Legion-Media

До съемок в «300 спартанцах» Джерард Батлер не имел достаточной мускулатуры, и чтобы сыграть царя Леонида, он прошел тяжелую семимесячную подготовку. Его дневной график включал три тренировки:

  • утром — функциональный фитнес и кардио;
  • днем — силовые упражнения с акцентом на спину, грудь и ноги;
  • вечером — боевые искусства и растяжка.

Он работал в тренажерном зале, использовал упражнения с собственным весом, переворачивал покрышки от грузовиков, занимался на гимнастических кольцах и бегал по пересеченной местности.

Его питание состояло из 5−6 приемов пищи в день с высоким содержанием белка и почти полным отказом от углеводов. За этот период он сбросил лишние килограммы и нарастил впечатляющую мышечную массу. В результате перетренированности у актера начались боли в суставах и мышцах, а после окончания съемок врачи строго запретили ему заниматься спортом еще как минимум восемь месяцев. Ну, а результат его усердных тренировок навсегда остался в истории кино.

Крис Пратт — сбросил 30 кг для роли своей мечты

Крис Пратт
Крис ПраттИсточник: Соцсети

Крис Пратт перед съемками «Стражей Галактики» для роли Питера Квилла сбросил почти 30 кг за 6 месяцев. Его тренировки проходили шесть дней в неделю по 4 часа и включали упражнения на все группы мышц: от жимов лежа и приседаний со штангой до подтягиваний и планок. В список также входили плавание, бокс и кикбоксинг.

Питание он строго контролировал: только белок, немного овощей, полезные жиры и минимум углеводов. А вот молочные продукты, выпечка и жареная пища были полностью исключены. После съемок лишние килограммы к актеру все же возвращались, поэтому перед каждым новым проектом Пратт проходит похожую программу, чтобы соответствовать требованиям образа.

Том Харди — мастер физических перевоплощений

Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media

Том Харди для каждой роли полностью меняет свое телосложение. Например, для фильма «Воин» он набрал больше 12 килограммов мышечной массы, сбросив 15 процентов жира.

Тренировки включали тяжелые базовые упражнения — становая тяга, приседания, жимы, плюс высокоинтенсивные интервалы для выносливости. Помимо тренировок актер придерживался высокобелковой спортивной диеты.

Затем для роли в фильме «Механик» он резко похудел. А для образа Бейна в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» снова набрал объем, особенно в области плеч и груди. Его тренировки проходят по индивидуальным программам с участием личных тренеров и диетологов. Каждый раз он полностью перестраивает режим дня и питания, чтобы соответствовать требованиям персонажа.

Джейсон Момоа — природная мощь под строгим контролем

Джейсон Момоа
Джейсон МомоаИсточник: Соцсети

Джейсон Момоа, несмотря на то, что всегда был обладателем неплохой физической формы, перед ролью Аквамена прошел усиленный курс тренировок. Он выполнял упражнения на силу и выносливость: становая тяга, тяга штанги в наклоне, жимы над головой, подтягивания с отягощением. Дополнительно практиковал систему упражнений, основанной на работе с весом собственного тела, и традиционные гавайские боевые искусства.

Его питание на этот период включало рацион с акцентом на белок и сложные углеводы. Между проектами Момоа позволяет себе больше свободы, но за 3−4 месяца до съемок возвращает нужную форму за счет усиленных тренировок и строгой диеты.

Крис Эванс — из худощавого романтика в «Первого мстителя»

Крис Эванс
Крис ЭвансИсточник: Legion-Media

Крису Эвансу до съемок в «Капитане Америка» пришлось усиленно тренироваться и питаться, чтобы набрать мышечную массу и снизить процент подкожного жира. Режиссер потребовал, чтобы актер за три месяца стал выглядеть как суперсолдат с внушительными бицепсами и рельефным прессом. При этом Эванс не проводил кардиотренировок, а его программа была акцентирована на проработку груди, трицепсов, трапеций и верха спины. Его питание включало 3000−3500 калорий в день, разделенных на пять приемов, как правило, основой питания были: курица, рыба, яйца, овсянка, овощи.

За указанный срок он набрал около 10 килограммов мышечной массы, сохранив низкий процент жира. С тех пор спорт стал неотъемлемой частью его жизни, и он старается поддерживать полученную физическую форму даже вне съемок.

Зак Эфрон — идеальная форма для съемок

Зак Эфрон
Зак ЭфронИсточник: Соцсети

Зак Эфрон начал карьеру с ролей в подростковых музыкальных фильмах, а его фигура была далека от атлетичной. Серьезно заниматься спортом он начал только перед съемками в «Спасателях Малибу». Актер должен был продемонстрировать в кадре идеальную физическую форму, так как играл олимпийского чемпиона, обладателя двух золотых медалей по плаванию. Для этого он даже нанял личного тренера и диетолога. Его тренировки включали функциональный фитнес, силовые упражнения и высокоинтенсивные интервалы. Основной упор был сделан на спину, плечи, грудь и пресс. Он выполнял упражнения с гантелями, штангой, а также много работал с собственным весом.

Питание было низкоуглеводным, с высоким содержанием белка и контролем жиров. Зак отказался от всех обработанных продуктов, сладкого и любой химии. В основу рациона были поставлены белки, а также продукты с витаминами и микроэлементами: курица, индейка, говядина, яичные белки. За 4−5 месяцев он добился отличного результата — на его теле стали видны даже самые мелкие мышцы, а новый образ позволил ему уйти от экранного типажа щуплого подростка.

Кристиан Бейл — фанатик физических экспериментов

Кристиан Бейл
Кристиан БейлИсточник: Соцсети

Для фильма «Машинист» актер за четыре месяца сбросил почти 30 кг, чтобы сыграть Тревора Резника. Для этого Бейл постепенно сократил рацион до нескольких сотен калорий в сутки. А после завершения съемок ему дали всего шесть недель на подготовку к роли Бэтмена. Он начал усиленно есть, потребляя до 6000 калорий в день — и тренироваться по шесть часов ежедневно, выполняя базовые упражнения, кардио, а также занимаясь боевыми искусствами. В результате за несколько месяцев он прибавил почти 40 кг, в основном мышечной массы.

Его подход требует постоянного контроля над питанием, графиком сна и нагрузками. Хотя такие перемены опасны для здоровья, Бейл считает их необходимыми для максимальной достоверности образа.

Эти истории показывают, насколько серьезно актеры относятся к своей работе. Они не просто играют роли — они жертвуют своим комфортом, временем и иногда даже здоровьем. Их дисциплина и труд остаются за кадром, но именно они делают экранное воплощение героев таким убедительным.