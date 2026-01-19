Даже лучшие выдыхаются: что делают чемпионы в самый тяжелый месяц года

Первый месяц года — самый обманчивый. С одной стороны, соцсети пестрят мотивационными постами, планами и 30-дневными челленджами. С другой — организм истощен после праздников, уровень витамина Д на минимуме, а нервная система перегружена из-за резкого перехода от отдыха к рабочему режиму. Для профессиональных атлетов январь становится особенно трудным: сезон в разгаре, турниры идут один за другим, а внутренние ресурсы на пределе. И даже лучшие в мире признаются: в это время им труднее всего сохранять дисциплину.