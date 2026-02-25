Лучшее время для тренировок: универсального часа нет

По данным исследований, во второй половине дня сила и мощность у многих людей немного выше. Это связано с суточными ритмами организма. К вечеру температура тела слегка повышается, мышцы становятся более эластичными, нервные сигналы проходят быстрее. В результате силовые показатели могут быть немного выше.