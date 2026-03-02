Овечкин, Загитова, Медведева: как чемпионы зарабатывают миллионы на своем имени

После завершения спортивной карьеры многие чемпионы теряют интерес публики и доходы от спонсоров. Но некоторые находят способ оставаться в центре внимания — и превращают свою известность в успешный бизнес. В нашей статье рассказываем о том, как именно они это сделали, сколько получают и почему их мерч покупают даже те, кто никогда не следил за их соревнованиями.
Александр Овечкин — от хоккея к глобальному бренду OVIGR8
Александр Овечкин — капитан «Вашингтон Кэпиталз», легенда НХЛ и самый ценный личный бренд среди российских спортсменов по версии Forbes (2025). Он стал № 1 в рейтинге, обойдя даже именитых бойцов UFC и теннисистов.
Его бренд OVIGR8 (от «Ови» + «The Great Eight») запущен в партнерстве с компанией Zasport. Коллекция включает:
- футболки от 4 900 рублей;
- худи и свитшоты от 9 900 рублей;
- спортивные костюмы — от 17 800 рублей;
- бейсболки — 3 900 рублей;
- жилетки — 10 900 рублей.
По оценкам Forbes, в 2025 году Овечкин заработал $5−7 млн на монетизации своего имени — включая OVIGR8, документальные сериалы, лимитированные продукты (хлопья, пицца, мерч) и глобальных рекламных кампаний (Coca-Cola, Nike, Gillette, Mastercard). Овечкин сам участвует в разработке дизайна одежды и говорит, что цель — сделать OVIGR8 мировым casual-брендом, а не просто мерчем для фанатов.
Алина Загитова — от олимпийской победы к модному бренду одежды
Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила соревновательную карьеру в 2022 году, но осталась в центре внимания. Уже в 2023 году она запустила собственный бренд одежды AZ. Коллекция выполнена в японской эстетике — в честь страны, где Алина выиграла чемпионат мира и получила в подарок собаку породы акита. На вещах — принты с ее питомцем Масару и надпись на японском: «Верь в себя», жизненное кредо самой фигуристки.
Цены на продукцию:
- футболки — от 3 790 рублей;
- толстовки — 9 990 рублей;
- брюки — 8 290 рублей;
- шоперы — 1 790 рублей.
Бренд ориентирован на женщин любого возраста. Хотя официальной финансовой отчетности у Загитовой нет, можно оценить ее доходы по объемам продаж. Средний чек заказа составляет около 6 000 рублей. При консервативной оценке в 5 000 заказов в год, что реалистично для фигуристки с миллионной аудиторией подписчиков, ее годовая выручка достигает примерно 30 млн рублей (около $391 000 по курсу 2026 года). Учитывая, что рентабельность мерча обычно составляет 50−70%, чистая прибыль может составлять 15−20 млн рублей в год (до $200 000).
Алина активно продвигает коллекцию через соцсети, проводит автограф-сессии и делает образы частью своего нового имиджа — не как спортсменки, а как стильной, уверенной и современной девушки.
Евгения Медведева — уютный бренд одежды с медвежонком
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала одной из первых российских фигуристок, кто запустил собственный мерч. Ее бренд medvedeva.store работает с 2020 года и предлагает повседневную одежду в уютном, домашнем стилем.
Логотип — очаровательный медвежонок (отсылка к фамилии), слоган — «Все, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам». Цены у Медведевой — одни из самых доступных среди звезд:
- футболки — от 2 500 рублей;
- худи — от 9 750 рублей;
- джоггеры — от 3 375 рублей;
- бейсболки — 2 000 рублей;
- мишки-брелки — 490 рублей.
Благодаря низким ценам и массовому спросу средний чек заказа составляет около 4 000 рублей. При оценке в 10 000 заказов в год, что достижимо при ее популярности и лояльной аудитории — годовая выручка достигает 40 млн рублей (примерно $522 000). При стандартной рентабельности мерча в 50% чистая прибыль может составлять до 20 млн рублей в год (около $260 000).
Бренд регулярно обновляется, включает как базовые вещи, так и лимитированные коллекции (например, ретроветровка за 30 000 рублей). По словам фанатов, одежда Медведевой вызывает теплые эмоции и не позиционируется как люкс — что делает ее марку особенно близкой широкой аудитории.
Герои нашей статьи создали бренды, отражающие их личность, вложили в них смысл и зарабатывают на этом реальные деньги. Их доходы сегодня зависят не от побед на льду или площадке, а от того, насколько люди хотят быть похожими на них — в стиле, настроении, образе жизни. А это, пожалуй, самый устойчивый бизнес, который можно построить после спорта.