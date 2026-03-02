Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин, Загитова, Медведева: как чемпионы зарабатывают миллионы на своем имени

От призовых — к огромным деньгам: эти чемпионы превратили славу в собственный бизнес и теперь зарабатывают сотни тысяч долларов в год.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После завершения спортивной карьеры многие чемпионы теряют интерес публики и доходы от спонсоров. Но некоторые находят способ оставаться в центре внимания — и превращают свою известность в успешный бизнес. В нашей статье рассказываем о том, как именно они это сделали, сколько получают и почему их мерч покупают даже те, кто никогда не следил за их соревнованиями.

Александр Овечкин — от хоккея к глобальному бренду OVIGR8

Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Соцсети

Александр Овечкин — капитан «Вашингтон Кэпиталз», легенда НХЛ и самый ценный личный бренд среди российских спортсменов по версии Forbes (2025). Он стал № 1 в рейтинге, обойдя даже именитых бойцов UFC и теннисистов.

Его бренд OVIGR8 (от «Ови» + «The Great Eight») запущен в партнерстве с компанией Zasport. Коллекция включает:

  • футболки от 4 900 рублей;
  • худи и свитшоты от 9 900 рублей;
  • спортивные костюмы — от 17 800 рублей;
  • бейсболки — 3 900 рублей;
  • жилетки — 10 900 рублей.

По оценкам Forbes, в 2025 году Овечкин заработал $5−7 млн на монетизации своего имени — включая OVIGR8, документальные сериалы, лимитированные продукты (хлопья, пицца, мерч) и глобальных рекламных кампаний (Coca-Cola, Nike, Gillette, Mastercard). Овечкин сам участвует в разработке дизайна одежды и говорит, что цель — сделать OVIGR8 мировым casual-брендом, а не просто мерчем для фанатов.

Алина Загитова — от олимпийской победы к модному бренду одежды

Алина Загитова
Алина ЗагитоваИсточник: Соцсети

Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила соревновательную карьеру в 2022 году, но осталась в центре внимания. Уже в 2023 году она запустила собственный бренд одежды AZ. Коллекция выполнена в японской эстетике — в честь страны, где Алина выиграла чемпионат мира и получила в подарок собаку породы акита. На вещах — принты с ее питомцем Масару и надпись на японском: «Верь в себя», жизненное кредо самой фигуристки.

Цены на продукцию:

  • футболки — от 3 790 рублей;
  • толстовки — 9 990 рублей;
  • брюки — 8 290 рублей;
  • шоперы — 1 790 рублей.

Бренд ориентирован на женщин любого возраста. Хотя официальной финансовой отчетности у Загитовой нет, можно оценить ее доходы по объемам продаж. Средний чек заказа составляет около 6 000 рублей. При консервативной оценке в 5 000 заказов в год, что реалистично для фигуристки с миллионной аудиторией подписчиков, ее годовая выручка достигает примерно 30 млн рублей (около $391 000 по курсу 2026 года). Учитывая, что рентабельность мерча обычно составляет 50−70%, чистая прибыль может составлять 15−20 млн рублей в год (до $200 000).

Алина активно продвигает коллекцию через соцсети, проводит автограф-сессии и делает образы частью своего нового имиджа — не как спортсменки, а как стильной, уверенной и современной девушки.

Евгения Медведева — уютный бренд одежды с медвежонком

Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: Соцсети

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала одной из первых российских фигуристок, кто запустил собственный мерч. Ее бренд medvedeva.store работает с 2020 года и предлагает повседневную одежду в уютном, домашнем стилем.

Логотип — очаровательный медвежонок (отсылка к фамилии), слоган — «Все, к чему мы прикасаемся, прикасается к нам». Цены у Медведевой — одни из самых доступных среди звезд:

  • футболки — от 2 500 рублей;
  • худи — от 9 750 рублей;
  • джоггеры — от 3 375 рублей;
  • бейсболки — 2 000 рублей;
  • мишки-брелки — 490 рублей.

Благодаря низким ценам и массовому спросу средний чек заказа составляет около 4 000 рублей. При оценке в 10 000 заказов в год, что достижимо при ее популярности и лояльной аудитории — годовая выручка достигает 40 млн рублей (примерно $522 000). При стандартной рентабельности мерча в 50% чистая прибыль может составлять до 20 млн рублей в год (около $260 000).

Бренд регулярно обновляется, включает как базовые вещи, так и лимитированные коллекции (например, ретроветровка за 30 000 рублей). По словам фанатов, одежда Медведевой вызывает теплые эмоции и не позиционируется как люкс — что делает ее марку особенно близкой широкой аудитории.

Герои нашей статьи создали бренды, отражающие их личность, вложили в них смысл и зарабатывают на этом реальные деньги. Их доходы сегодня зависят не от побед на льду или площадке, а от того, насколько люди хотят быть похожими на них — в стиле, настроении, образе жизни. А это, пожалуй, самый устойчивый бизнес, который можно построить после спорта.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше