Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

74% женщин готовы смотреть спорт вместе с мужчинами: результаты опроса к 8 Марта

Более трети девушек и женщин (36%) притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании. Подробности — в результатах опроса, проведенного букмекерской компанией PARI к 8 Марта.

Источник: Freepik

В преддверии Международного женского дня PARI провела опрос 1000 респонденток в возрасте от 18 до 44 лет. Среди опрошенных были как те, кто в течение последних 12 месяцев лично делал ставки на спорт или смотрел спортивные мероприятия, так и те, чьи партнеры увлекаются ставками или активно следят за соревнованиями.

По итогам опроса 36% респонденток признались, что на первом свидании им приходилось изображать активное увлечение спортом, располагая таким образом мужчину к себе. В то же время 62%, напротив, не проявляли интереса к спорту в попытках понравиться партнеру.

Опрос показал, что 51% представительниц прекрасного пола ассоциируют игру на ставках с азартом, для 40% это развлечение, для 35% — возможность выигрыша, а для 34% — адреналин (вопрос подразумевал выбор нескольких вариантов ответа). При совершении ставок 54% респонденток полагаются на интуицию. Больше всего из всех видов спорта девушек привлекают футбол, хоккей и видеоигры.

Большинство опрошенных (62%) знают, сколько их возлюбленный тратит на ставки. Еще для 38% об этих расходах ничего неизвестно. К ставкам партнера (даже выигрышным) негативно относятся 33% опрошенных. В целом же отношение к этому увлечению мужчин со стороны прекрасного пола скорее позитивное: 89% радуются вместе с партнером его победам, 78% не против ставок, если он не тратит на них деньги из семейного бюджета.

Большинство женщин и девушек (41%) без негатива относятся к тому, что их партнеры отвлекаются на спортивные эфиры. Лишь 34% чувствуют себя покинутыми в период таких масштабных спортивных событий, как чемпионаты мира, Лига чемпионов или плей-офф КХЛ.

Часть респонденток, чьи возлюбленные увлекаются спортом и ставками, не в восторге от телетрансляций. Наиболее раздражающими факторами при просмотре спорта 26% назвали громкие крики партнера, 21% — его повышенную эмоциональность, 19% — невозможность поговорить.

В целом смотреть спортивные соревнования вместе готовы 74% респонденток, но для них важны и ответные шаги. Так, представительницы прекрасного пола ждут, что партнер закажет их любимую еду (45%), объяснит правила того или иного вида спорта (42%), предложит взамен посмотреть что-то из интересов партнерши (34%) или возьмет на себя часть домашних дел (25%). Более трети опрошенных (36%) готовы разрешить своим вторым половинкам смотреть спорт даже 8 Марта.

Большинство опрошенных (51%) признались, что не начали болеть за тот или иной клуб вслед за партнером. Есть и обратные примеры: вслед за мужчинами фанатеть от их любимых клубов начали 42% девушек и женщин.

Для просмотра вживую респонденткам больше всего интересны командные виды спорта. На футбол выбираются 58% опрошенных, 39% посещают хоккейные арены, а 20% ходят на волейбол. По мнению большинства опрошенных, из представителей всех видов спорта наиболее привлекательны футболисты. Их внешностью очарованы 34% респонденток. Фигуристы получили 27% голосов, пловцы — 26%.