74% женщин готовы смотреть спорт вместе с мужчинами: результаты опроса к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня PARI провела опрос 1000 респонденток в возрасте от 18 до 44 лет. Среди опрошенных были как те, кто в течение последних 12 месяцев лично делал ставки на спорт или смотрел спортивные мероприятия, так и те, чьи партнеры увлекаются ставками или активно следят за соревнованиями.
По итогам опроса 36% респонденток признались, что на первом свидании им приходилось изображать активное увлечение спортом, располагая таким образом мужчину к себе. В то же время 62%, напротив, не проявляли интереса к спорту в попытках понравиться партнеру.
Опрос показал, что 51% представительниц прекрасного пола ассоциируют игру на ставках с азартом, для 40% это развлечение, для 35% — возможность выигрыша, а для 34% — адреналин (вопрос подразумевал выбор нескольких вариантов ответа). При совершении ставок 54% респонденток полагаются на интуицию. Больше всего из всех видов спорта девушек привлекают футбол, хоккей и видеоигры.
Большинство опрошенных (62%) знают, сколько их возлюбленный тратит на ставки. Еще для 38% об этих расходах ничего неизвестно. К ставкам партнера (даже выигрышным) негативно относятся 33% опрошенных. В целом же отношение к этому увлечению мужчин со стороны прекрасного пола скорее позитивное: 89% радуются вместе с партнером его победам, 78% не против ставок, если он не тратит на них деньги из семейного бюджета.
Большинство женщин и девушек (41%) без негатива относятся к тому, что их партнеры отвлекаются на спортивные эфиры. Лишь 34% чувствуют себя покинутыми в период таких масштабных спортивных событий, как чемпионаты мира, Лига чемпионов или плей-офф КХЛ.
Часть респонденток, чьи возлюбленные увлекаются спортом и ставками, не в восторге от телетрансляций. Наиболее раздражающими факторами при просмотре спорта 26% назвали громкие крики партнера, 21% — его повышенную эмоциональность, 19% — невозможность поговорить.
В целом смотреть спортивные соревнования вместе готовы 74% респонденток, но для них важны и ответные шаги. Так, представительницы прекрасного пола ждут, что партнер закажет их любимую еду (45%), объяснит правила того или иного вида спорта (42%), предложит взамен посмотреть что-то из интересов партнерши (34%) или возьмет на себя часть домашних дел (25%). Более трети опрошенных (36%) готовы разрешить своим вторым половинкам смотреть спорт даже 8 Марта.
Большинство опрошенных (51%) признались, что не начали болеть за тот или иной клуб вслед за партнером. Есть и обратные примеры: вслед за мужчинами фанатеть от их любимых клубов начали 42% девушек и женщин.
Для просмотра вживую респонденткам больше всего интересны командные виды спорта. На футбол выбираются 58% опрошенных, 39% посещают хоккейные арены, а 20% ходят на волейбол. По мнению большинства опрошенных, из представителей всех видов спорта наиболее привлекательны футболисты. Их внешностью очарованы 34% респонденток. Фигуристы получили 27% голосов, пловцы — 26%.