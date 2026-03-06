Допинг-скандалы последних лет: кто вернулся в спорт, а кто нет

В 2020 году американский спринтер Кристиан Коулман получил двухлетнюю дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста в течение 12 месяцев. Наказание было назначено за нарушение правил доступности для тестирования. По регламенту спортсмены обязаны заранее указывать один час в сутки, когда они гарантированно находятся по указанному адресу для внезапной проверки. Если допинг-офицеры трижды фиксируют отсутствие спортсмена в заявленное время в течение 12 месяцев, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил.