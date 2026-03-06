Допинг-скандалы последних лет: кто вернулся в спорт, а кто нет

За громкими новостями о допинге всегда следует продолжение — месяцы разбирательств, решения антидопинговых организаций и пауза в карьере спортсменов. Для одних это временное отстранение с последующим возвращением, для других — завершение спортивного пути. В этой статье — четыре громких дела последних лет и то, как сложилась жизнь их фигурантов после санкций.
Мария Шарапова — мельдоний и 15 месяцев вне тура
В январе 2016 года на Australian Open Мария Шарапова сдала положительный тест на мельдоний. Препарат с 1 января 2016 года был включен в список запрещенных веществ. На специальной пресс-конференции Шарапова заявила, что принимала мельдоний с 2006 года по назначению врача: из-за дефицита магния, предрасположенности к диабету и сердечным заболеваниям.
Международная федерация тенниса первоначально вынесла решение о двухлетней дисквалификации. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок до 15 месяцев, признав отсутствие намерения нарушить правила. Шарапова вернулась в тур в апреле 2017 года. За время отстранения она потеряла рейтинговые позиции и часть спонсорских контрактов.
В 2020 году она объявила о завершении карьеры. После ухода из спорта Шарапова сосредоточилась на бизнесе и инвестициях, став одной из самых успешных экс-спортсменок в предпринимательской среде.
Кристиан Коулман — три пропущенных теста и отстранение
В 2020 году американский спринтер Кристиан Коулман получил двухлетнюю дисквалификацию за три пропущенных допинг-теста в течение 12 месяцев. Наказание было назначено за нарушение правил доступности для тестирования. По регламенту спортсмены обязаны заранее указывать один час в сутки, когда они гарантированно находятся по указанному адресу для внезапной проверки. Если допинг-офицеры трижды фиксируют отсутствие спортсмена в заявленное время в течение 12 месяцев, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил.
У Коулмана за год накопились три таких случая. Он оспаривал один из них, утверждая, что допинг-офицеры не дождались его по адресу, но апелляция не изменила итогового решения. Положительной пробы в его деле не было — санкции были вынесены именно за несоблюдение правил тестирования.
Из-за двухлетнего отстранения Коулман пропустил Олимпиаду в Токио. Срок дисквалификации завершился в 2022 году, после чего он вернулся на международные старты. Возвращение было трудным: прежнюю форму он набрал не сразу, но карьеру не завершил.
Камила Валиева — четырехлетняя дисквалификация
В феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой, сданная на чемпионате России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Временное отстранение сначала было отменено дисциплинарным комитетом РУСАДА, что позволило спортсменке продолжить выступления на Играх. Однако вопрос о санкциях был передан в Спортивный арбитражный суд.
В январе 2024 года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации, отсчитанной с декабря 2021 года. Результаты Валиевой с этой даты были аннулированы, включая олимпийский период. Международные федерации пересмотрели распределение медалей в командном турнире.
Право выступать Валиева получила в конце декабря 2025 года. Первым официальным стартом после отстранения стал чемпионат России по прыжкам в 2026 году. Она уверенно прошла квалификацию, но в полуфинале допустила ошибки на четверном тулупе и не вышла в финал. Для спортсменки такого уровня это был сложный, но показательный старт.
После возвращения Валиева приняла решение сменить тренерский штаб. Ранее она работала в группе Этери Тутберидзе, с которой добилась главных спортивных результатов. В 2026 году фигуристка начала тренироваться под руководством Светланы Соколовской. В интервью она отмечала, что сейчас для нее важны осознанность и более бережный подход к нагрузкам, а также сохранение здоровья после долгого перерыва.
Помимо соревнований, Валиева участвует в ледовых шоу и развивает проекты для болельщиков — проводит встречи и мастер-классы. Ее карьера продолжается, но формат участия в спорте стал другим по сравнению с периодом до 2022 года.
Паоло Герреро — положительная проба и апелляции
В 2017 году капитан сборной Перу Паоло Герреро сдал положительную пробу на запрещенное вещество бензоилэкгонин. Сам футболист настаивал, что вещество попало в организм случайно через чай с листьями коки, который он выпил во время пребывания в сборной.
Изначально ФИФА дисквалифицировала его на один год, затем срок сократили до шести месяцев. Однако позже Спортивный арбитражный суд увеличил отстранение до 14 месяцев. Из-за санкций Герреро пропустил часть клубного сезона и некоторое время не мог выступать за национальную команду.
После окончания дисквалификации он вернулся в профессиональный футбол и продолжил карьеру в Южной Америке. Скандал серьезно ударил по его репутации в моменте, но карьеру он не завершил: Герреро еще несколько лет выступал на высоком уровне и оставался лидером в перуанском футболе.