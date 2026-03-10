В московском падел-клубе на улице 8 марта провели крупнейший женский турнир в честь праздника

Управляющая компания PADEL+ занимается созданием экосистемы для популяризации падела в России. Компания уже открыла падел-корты в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Премиальный клуб PARI Padel на улице 8 Марта — флагманский проект компании. Его открытие состоялось 29 ноября 2025 года. Пространство предлагает посетителям семь кортов с потолками высотой 12 метров, которые подойдут как для новичков, так и для профессиональных игроков.