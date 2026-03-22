Чемпионки и громкие скандалы: 3 истории из личной жизни спортсменок

Юлия Чепалова: фотосессия, которую не простил отец
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова всегда была яркой фигурой в спорте. В 2001 году она решилась на откровенную фотосессию для журнала «Спорт-клуб». Снимки в образе русалки на побережье стали одними из самых обсуждаемых в истории российского спорта.
Реакция близких оказалась диаметрально противоположной. Ее первый муж, лыжник Дмитрий Ляшенко, поддержал супругу и даже снялся вместе с ней. А вот отец и тренер Анатолий Чепалов, которого дочь называла «жутким консерватором», был категорически против. После скандальной фотосессии поползли слухи, что Playboy предлагал Чепаловой 50 тысяч долларов за съемки. Сама спортсменка эту информацию опровергала, хотя позже призналась, что предложение все-таки было, но она не согласилась.
Спустя годы, в 2023-м, Чепалова в своем интервью рассказала, что отношение к тем фотографиям у нее не изменилось: «Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: Смотрите! Какая мама красотка была!».
Габриэла Пападакис: книга, которая поссорила ее с бывшим партнером
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон откатали вместе 18 лет. За это время они выиграли четыре чемпионата мира, пять чемпионатов Европы и Олимпиаду-2022. Но после завершения карьеры их отношения дали трещину.
Причиной стала автобиографическая книга Пападакис. В ней фигуристка обвинила бывшего партнера в абьюзе, рассказала о его холодности и давлении. Самый тяжелый эпизод — история о насилии со стороны тренера в подростковом возрасте. Пападакис заявила, что Сизерон запретил ей подавать жалобу.
Гийом ответил иском о клевете, признав, что был требовательным, но делал это ради результата. Реакция спортивного мира разделилась: одни поддержали фигуристку, другие осудили. В итоге телеканал NBC отстранил Пападакис от комментирования Олимпиады-2026 из-за конфликта интересов — Сизерон продолжал выступать.
Маргарита Мамун: откровенное интервью о насилии в спорте
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в мае 2025 года дала интервью, которое взорвало спортивный мир. Она заговорила о том, о чем в российской гимнастике не принято говорить вслух: о насилии со стороны тренеров, своем отношении к нейтральному статусу на Играх и даже домогательствах со стороны ее первого тренера-мужчины в детстве.
Реакция на интервью была разной. Многие благодарили ее за смелость, но находились и те, кто упрекал: почему она молчала раньше. На это Мамун ответила, что годами жила с установками, которые не позволяли вырваться ей из этой жесткой системы.
Символическим актом прощания с прошлым стало то, что Мамун собственноручно отодрала наклейку «Сборная России» с автомобиля, подаренного ей за победу на Олимпиаде-2016. Свой поступок она объяснила тем, что надо двигаться дальше.
Каждая из этих спортсменок заплатила свою цену за право быть собой. Кто-то лишился работы, кто-то — многолетних контрактов, кто-то — спокойной жизни без осуждения. Но все они выстояли. Потому что настоящий чемпион — не тот, кто побеждает на арене, а тот, кто умеет держать удар за ее пределами. И выходить на бой снова, даже когда весь мир против тебя.