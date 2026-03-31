Что скрывается за кулисами «Суперниндзя»: Интервью с ведущим Василий Артемьевым

— Вы помните день, когда вам предложили стать ведущим этого шоу? Знали ли вы тогда про ниндзя-спорт?
— К «Суперниндзя» мы готовились, можно сказать, через призму опыта работы в «Русском ниндзя». Конечно, что такое ниндзя-спорт, я уже к тому моменту ощутил в полной мере. Оказалось, это молодой и быстрорастущий вид спорта. И он меня поразил своей зрелищностью, атлетичностью, универсальностью и многогранностью. Герои нашего шоу — люди из народа, представители самых разных слоёв общества. Все они с разными историями, бэкграундом, опытом, физической подготовкой, характерами и проблемами. И самая важная для меня часть в каждом сезоне — поближе познакомиться с участниками. Меня всегда цепляло то, что их истории были не только про силу и ловкость, но и в большей степени про характер, смелость, умение преодолевать сложности и идти к своей цели.
— Вы сами пробовали погрузиться в этот вид спорта? Можно ли сказать, что ниндзя-спорт больше работает на определённую группу мышц или это многофункциональный спорт?
— Ниндзя-спорт не про отдельные группы мышц, а комплексную историю. Здесь работают и хват, и сила, и выносливость верхнего плечевого пояса, и корпус, и координация, и холодная голова. Не получится пройти полосу просто благодаря физическим данным, надо её прочувствовать, грамотно распределить силы, поэтому ниндзя-спорт универсален.
Сам я, когда впервые увидел нашу полосу препятствий, будто оказался в детстве. Только у нас не стандартная игровая площадка с перекладинами, брусьями и другими формами активного отдыха для детей, а всё на максималках. И вот это детское желание попробовать и протестировать у меня всегда присутствовало, так что с большими ожиданиями и интересом каждый раз подхожу к началу съёмок.
В основном эти ожидания связаны с тем, что нам кажется, будто никто не справится со всей трассой или с некоторыми испытаниями. Но всегда находится тот, кто удивляет и порой с элегантной лёгкостью и гладко проходит всю полосу. В общем, такое тоже очень приятно наблюдать, когда ожидания в хорошем смысле не оправдываются.
— Сейчас ниндзя-спорт популярнее, чем несколько лет назад. Но всё же ещё есть куда расти?
— Популярность действительно заметно выросла. Во многом это связано с тем, что люди увидели на большом экране, что это такое, и поняли, что в любом городе есть возможность если не тренироваться на подобных трассах, то готовиться к прохождению и заявляться на соревнования. Это любительский спорт, который становится всё доступнее.
Популярность ниндзя-спорта доказывает и то, что родственный вид спорта — гонки с препятствиями — включён в программу Летних Олимпийских игр в 2028 году.
— Как считаете, что мешает развитию этого спорта?
— Сложности связаны с инфраструктурой, потому что специализированных залов для занятий ниндзя-спортом явно недостаточно. Об этом мы узнаём из историй наших героев. При этом в разных городах всё чаще открываются залы, но в основном на чистом энтузиазме участников нашего шоу. Думаю, что появление универсальных уличных площадок, которые выходят за рамки обычных турников и брусьев, поможет стать ниндзя-спорту ещё более массовым.
— Вы и сами способствовали открытию такой площадки на съёмках документального фильма «Бегущий ниндзя»?
— Сам проект «Бегущий ниндзя» родился не на пустом месте. Это была конкретная история помощи, когда мы не просто хотели поддержать словом, а сделать что-то полезное для нашего героя Миши Лапшичёва из первого сезона «Суперниндзя. Дети».
В общем-то, мой забег в Геленджике напрямую связан с той целью, которую мы пытались воплотить в жизнь, а это строительство уличной площадки в Ростовской области. Это пример того, как медийный проект может переходить в полезное для общества дело. Мне было очень приятно принять в нём участие, несмотря на все сложности с забегом и подготовки к нему.
Похожее случилось и в Ярославле: в городском парке появилась площадка, чуть более универсальная для всех желающих. И всё это также благодаря СТС, который её построил, и победе в народном голосовании Валерия Шубина, нашего юного участника из Ярославля.
— Были ли примеры в шоу, когда дети готовились и без специальных площадок?
— Из сезона в сезон мы слышим истории, что участники готовятся на обычных турниках и самодельных площадках. Это действительно очень трогает и вдохновляет. Талант не обязан рождаться в большом городе, где есть все условия для занятия спортом. И наши участники тому подтверждение. Вот и один из лучших, обладатель детского титула «Суперниндзя» Филипп Моляков, как раз подтверждение тому, что даже самостоятельно дома без профессионального тренера можно добиться чего угодно, были бы желание, мотивация, характер и стойкость, чтобы все сложности преодолеть.
— Кроме уличной площадки, есть и залы со специальным оборудованием. Может ли уличная площадка полностью заменить зал?
— Полностью не может. К тому же залы безопаснее, ведь там обилие матов и есть возможность лучше выстраивать круглогодичный тренировочный процесс в хороших условиях.
— Можно ли говорить, что сейчас ниндзя-спорт держится больше на энтузиастах, чем на системе, как другие виды спорта?
— На сегодняшний день во многом да. С одной стороны, это прекрасно, потому что всё начинается с увлечённых людей, но с другой — для серьёзного прогресса энтузиазма мало. Нужна система, которая состоит из детских секций, подготовки тренеров, специализированных залов, многочисленных турниров. Ведь детям нужно соревноваться, да и взрослым тоже. Так атлеты и растут. Массовым вид спорта становится не когда он просто нравится людям, а когда есть понятный путь человека, перспективы, какие цели он может перед собой ставить, какие амбиции. Вот это уже ближе к системному подходу, который обеспечит устойчивый рост.
— Видите ли вы потенциал для появления федерации или специальной структуры, как в других видах спорта?
— Мне кажется, к этому всё идёт. Всё больше появляется тренеров, чаще проходят соревнования, мы замечаем большие истории успеха и на международной арене, даже сейчас, не в самый простой период для участия в международных соревнованиях. Следующий логичный шаг — появление такой структуры, которая будет систематизировать всю работу. С тем потенциалом, который есть у ниндзя-спорта, думаю, нет пределов возможностей расширения аудитории, привлечения людей к этому спорту. Он современный, очень зрелищный и понятный как для участников, так и для зрителей. И, как мы видим по нашим телепроектам, ниндзя-спорт воспитывает самые нужные, важные и сильные качества: силу воли, храбрость, дисциплину, уважение к труду.
— Есть ли риск, что без поддержки сверху этот вид спорта так и останется нишевым?
— Риск существует, потому что без крепкой институциональной поддержки сложно добиться серьёзного развития. Оно, конечно, и так будет, но значительно медленнее. Уже сейчас понятно, что ниндзя-спорт перестал быть экзотикой, он привлекает миллионы телезрителей, вдохновляет тысячи детей и взрослых на занятия спортом. Не каждый вид спорта может так объединять людей из самых разных спортивных дисциплин. Поэтому сейчас очень важно попытаться перевести эту волну интереса в сторону устойчивого развития.
— Часто дети с непростой судьбой говорят, что хотят выиграть деньги, но, может, у кого-то не получиться попасть в тройку лучших. Поддерживает ли дальше команда шоу с ними связь? Оказывается ли им какая-то помощь?
— Понятно, что в любом спортивном соревновании есть пьедестал и победители, но хочется отметить, что ценность каждого участника не определяется только местом в турнирной таблице. Да, у нас есть примеры социальной поддержки героев, благотворительные инициативы, привлечение фондов и внимания к той или иной проблематике. Безусловно, мы чувствуем ответственность, поэтому важно не пройти мимо и в сложных ситуациях действительно постараться как-то помочь.
— Какие чувства у вас вызывают такие истории?
— Это всегда очень трогает, потому что в шоу собрались настоящие герои из разных уголков мира. Всё сильнее понимаю, что это не просто спортсмен на старте, а целый путь, который его привёл сюда, в этот момент, путь, который сделал его таким, какой человек есть. Эти истории часто связаны с болью, утратами, тяжёлыми семейными обстоятельствами и борьбой за здоровье. В общем-то, для многих спорт — тот самый ключик к счастливой жизни, потому что не будь спорта, то, может, не было бы ничего светлого в жизни героев. В такие моменты понимаешь, что наш проект важен не только как спортивно-развлекательное шоу, но и как возможность почувствовать себя частью большого дружного сообщества, стать ценным, заметным и принятым.
— Вы в этом проекте с самого начала, значит, вас там что-то держит?
— Несколько вещей. Во-первых, это наши участники: они настоящие, смелые, каждый со своей историей. Всегда с большим интересом знакомишься с ними и примеряешь историю на себя: как бы я поступил в той или иной ситуации и чему это может научить меня? Ведь у каждого героя своя борьба, своя мотивация.
Во-вторых, меня, конечно же, привлекает сама идея проекта. Это один из очень редких случаев, когда на телевидении не просто пытаются показать красивую картинку, но и рассказать важные и зачастую неоднозначные истории. При этом нередко после просмотра зрители идут тренироваться, родители начинают смотреть на спорт, как на настоящую ценность. А это для меня первостепенно, как для человека, который в спорте с самого детства. Здорово, что можно передать такую энергию и страсть детям, ведь это ключевая идея воспитания и взросления.
Ну и в-третьих, мне нравится, что мы таким образом отвечаем на вопрос: каким должен быть достойный современный человек? А именно ловким, сильным, храбрым, дисциплинированным, иметь характер и стержень, который закаляется как раз в испытаниях и сложностях благодаря спорту. Вот это умение вставать после падения, безусловно, хотелось бы видеть как у ребёнка, так и взрослого, потому что достойные люди вырастают, пройдя большой путь. Это уже не только про спорт, а про жизнь.