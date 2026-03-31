Что скрывается за кулисами «Суперниндзя»: Интервью с ведущим Василий Артемьевым

— К «Суперниндзя» мы готовились, можно сказать, через призму опыта работы в «Русском ниндзя». Конечно, что такое ниндзя-спорт, я уже к тому моменту ощутил в полной мере. Оказалось, это молодой и быстрорастущий вид спорта. И он меня поразил своей зрелищностью, атлетичностью, универсальностью и многогранностью. Герои нашего шоу — люди из народа, представители самых разных слоёв общества. Все они с разными историями, бэкграундом, опытом, физической подготовкой, характерами и проблемами. И самая важная для меня часть в каждом сезоне — поближе познакомиться с участниками. Меня всегда цепляло то, что их истории были не только про силу и ловкость, но и в большей степени про характер, смелость, умение преодолевать сложности и идти к своей цели.