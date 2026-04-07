Когда травма изменила все: истории любви, начавшиеся в реабилитации

В самых сложных моментах, когда врачи дают неутешительные прогнозы, а будущее кажется размытым, случается чудо. И не всегда оно связано с возвращением в спорт. Часто чудо приходит в виде человека, который оказывается рядом. В нашей статье истории о том, как любовь нашла спортсменов в больничных палатах и реабилитационных центрах.
Джейми Ньето и Шевон Стоддарт
В апреле 2016 года американский прыгун в высоту Джейми Ньето, двукратный участник Олимпийских игр, оказался на грани жизни и смерти. После тренировки он решил сделать фирменное сальто — трюк, который выполнял сотни раз. Но в тот день приземление пришлось на голову. Спортсмен потерял сознание, был полностью парализован, не мог двигаться, говорить и даже самостоятельно дышать.
Врачи провели пятичасовую операцию и стабилизировали состояние, но прогнозы были неутешительными. Вероятность полного восстановления оценивалась в 30 процентов. Все это время рядом с ним была его возлюбленная — ямайская бегунья Шевон Стоддарт, также участница двух Олимпиад.
Она организовала сбор средств на лечение, так как у Ньето не было медицинской страховки. Спортсмены со всей страны откликнулись, и нужная сумма была собрана. Едва восстановив речевые навыки, Джейми записал видеообращение, в котором пообещал не только встать, но и пройти к алтарю на своей свадьбе.
В октябре 2016 года, еще сидя в инвалидном кресле, он сделал Шевон предложение. Его руки плохо слушались, но кольцо было подарено, и невеста ответила согласием. Следующие месяцы ушли на упорные тренировки. К весне он мог самостоятельно сделать 22 шага, в мае — 53, в июне — 80. Каждый день приближал его к заветной цели. На свадьбу приехали сотни гостей. Джейми Ньето неспешно, но самостоятельно преодолел 130 шагов от алтаря до лимузина под руку со своей женой.
Дэмиен Лерой и Алекс Гувер
В июле 2016 года американский парапланерист Дэмиен Лерой совершал полет, который едва не стоил ему жизни. Он потерял управление и рухнул с высоты около 46 метров. Парень выжил, но получил множественные травмы: перелом позвоночника, четырех ребер, костей таза, бедра и грудины. Его доставили в медицинский центр в Уэст-Палм-Бич.
Там он встретил медсестру по имени Алекс Гувер, которая должна была за ним ухаживать. Несмотря на жуткое состояние, спортсмен сразу почувствовал с ней особую связь. Правда, у красавицы на тот момент был парень. После выписки они общались в соцсетях и остались друзьями.
Спустя год Алекс рассталась с предыдущим бойфрендом, и Дэмиен, наконец, смог пригласить ее на свидание. Отношения развивались стремительно. Когда пришло время делать предложение, спортсмен выбрал не ресторан и не живописный пляж, а ту самую больничную палату, где они впервые встретились. С помощью персонала он пробрался внутрь, притворился пациентом, а когда вошла его любимая, спрыгнул с койки и протянул ей кольцо. Алекс сказала «да».
Крис Нортон и Эмили Саммерс
В 18 лет американский футболист Крис Нортон получил травму спины, после которой врачи сказали, что шансов снова встать на ноги почти не осталось. Парень не сдавался, упорно занимался физиотерапией и пытался жить полной жизнью.
Через приложение для знакомств он познакомился с девушкой по имени Эмили Саммерс. Несколько лет общения, поддержка и вера друг в друга — и пара решила пожениться. К этому моменту Крис упорно тренировался, чтобы сделать то, что казалось невозможным.
На свадьбе он решил проделать путь до алтаря на своих ногах. С помощью упорных тренировок и поддержки невесты он смог это сделать. Пара преодолела не только физические преграды, но и жизненные. Сообщается, что Крис и Эмили усыновили пятерых детей.
Кэт Кошел и Джим Пантер
Австралийская крикетчица Кэт Кошел играла за сборную Нового Южного Уэльса, когда в 2011 году сломала спину во время матча. Карьера была закончена, врачи сказали, что она не сможет ходить. Но в реабилитационном центре она встретила Джима, пациента, который проходил лечение вместе с ней.
Они полюбили друг друга и вместе учились ходить заново. Поддержка, которую они оказывали друг другу, помогала двигаться вперед. Однако в ноябре 2012 года, ровно через год после начала их отношений, Джим покончил с собой. Эта потеря стала для Кэт тяжелым ударом.
Но жизнь преподнесла ей еще одно испытание. В 2016 году, когда Кошел каталась на тренировочном велосипеде с двумя подругами, ее сбил пьяный водитель на внедорожнике. Она снова сломала позвоночник в четырех местах, раздробила бедро и вывихнула шею. И снова ей пришлось учиться ходить — в третий раз в жизни.
Сегодня Кэт Кошел читает мотивационные лекции по всей Австралии и запустила проект The Kindness Factory, посвященный памяти Джима. Ее история — о том, как даже после самых тяжелых потерь можно найти в себе силы жить дальше и помогать другим.
В спорте, как и в жизни, бывают падения. Но эти истории доказывают: иногда оно нужно, чтобы подняться на новый уровень — и найти свою любовь, которая станет важнее любых побед.