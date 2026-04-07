Когда травма изменила все: истории любви, начавшиеся в реабилитации

В октябре 2016 года, еще сидя в инвалидном кресле, он сделал Шевон предложение. Его руки плохо слушались, но кольцо было подарено, и невеста ответила согласием. Следующие месяцы ушли на упорные тренировки. К весне он мог самостоятельно сделать 22 шага, в мае — 53, в июне — 80. Каждый день приближал его к заветной цели. На свадьбу приехали сотни гостей. Джейми Ньето неспешно, но самостоятельно преодолел 130 шагов от алтаря до лимузина под руку со своей женой.